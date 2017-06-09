Поборы или привычка. Зачем зрителю платить за телевидение

Мнение исполнительного директора 1+1 медиа Ярослава Пахольчука

Все в этом мире относительно. За весь период существования Советского Союза украинцы никогда не платили за телевидение. Оно было таким же доступным, как воздух. Это сформировало у наших граждан парадигму: "Если раньше что-то было бесплатным, почему оно должно быть платным сегодня?". Платить или не платить − во многом человеческая привычка. Главная и самая сложная задача - изменить эту парадигму. Донести идею о том, что телевидение не должно быть бесплатным.

Если говорить о цене телевидения, рассуждать о том, дорогое оно или дешевое, то цифры мало что объясняют. Например, по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на международных рынках, в Украине самая дешевая мобильная связь во всем мире, дешевый интернет и ТВ. Сегодня для зрителя телевидение не стоит ничего. Вместе с тем в нашей стране достаточно качественный контент. Немногие национальные телеканалы в разных странах мира имеют три-четыре формата в один сезон. Я имею в виду Голос Країни, Х-фактор - очень дорогие имиджевые проекты.



Существующая проблема нежелания платить за телевидение заключается в том, что должна сформироваться привычка платить. И она уже начала формироваться. Хотя и не так быстро, как хотелось бы

Привычка платить уже начала формироваться, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Конечно, этот процесс могла бы ускорить четкая позиция государства и общества относительно пиратства. Действительно, пиратский продукт бесплатный. Но бесплатное, скорее всего, всего краденое.

На самом деле способов донести идею о том, что за телевидение стоит платить, очень много. Во-первых, это популяризация культуры потребления контента и воспитания молодого зрителя на собственном примере.



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Во-вторых, ответственность, которую в качестве зрителя должен нести каждый из нас. Не только персональная. Она может быть на уровне посредников, которые доставляют сигнал и продукт, рекламодателей, которые размещают рекламу, продавцов техники, которые сразу продают встроенные пиратские сервисы.

В-третьих, конкуренция. При условии создания экономических и юридических предпосылок для эффективного бизнеса провайдеров, телеканалов и производителей продукта создадутся преференции, которые позволят конкурировать с пиратами за зрителя, давая ему более качественный сервис.

Действовать нужно сразу по всем этим направлениям. Если будешь заниматься чем-то одним − другие злоупотребления будут нивелировать все промежуточные успехи.

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Кто-то считает, что телевидение живет за счет рекламы. Реклама - действительно важный элемент в структуре доходов. Но каналов, которые существуют лишь за ее счет, сегодня почти нет.

Когда ты что-то забираешь, должен давать что-то взамен. Альтернативой, например, будет цифровое эфирное вещание, которое даже более интересно зрителям за счет большего количества качественных каналов. Есть возможность выбора спутникового телевидения, которое дает невероятно большое количество каналов.



Для жителей средних или больших городов есть еще кабельное или IPTV-телевидение с огромным количеством сервисов. Кроме привычных линейных каналов зритель получает и современный сервис: библиотеки и другие "модные штучки" по управлению продуктом (запись видео, просмотр видео с паузой, перемоткой, по собственным подборкам и т.д.).

Когда-то не было мобильной связи − она появилась, и мы за нее платим, не было интернета − сегодня он есть, и мы за него тоже платим. Чем телевидение отличается от всего остального?

Вопрос в скорости доставки этих продуктов до потребителя. Ведь зритель привык смотреть в онлайне кинофильм, который два часа назад вышел в кинотеатрах США (а бывает и до премьеры), а лицензионно его можно приобрести в Украине только через несколько месяцев.

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Нужно ли привлекать к ответственности зрителя за просмотр пиратского контента? Безусловно, это долгосрочная перспектива. Следует понимать, что рано или поздно она наступит. Уверен, что сегодня в правоохранительной системе есть более насущные проблемы (нераскрытые убийства, экономические преступления многомиллионных-миллиардных масштабов, бывшая преступная власть - и этот перечень является очень-очень длинным), но тем не менее кражи авторских продуктов уже давно стоят в повестке дня.

Отвечая на вопрос, зачем зрителю платить за телевидение, необходимо выяснить, нужно ли оно ему. Если да, важно понимать, что телевидение кто-то создает. В среднем снять фильм − это 1,5-2 года работы, сериал − примерно столько же, программы снимаются от 6 до 15 месяцев. Это оплачиваемый труд огромного количества людей. Телевидение приносит большие деньги в бюджет. А еще телевидение − это украинское наследие, которое тоже надо формировать и накапливать.



Ярослав Пахольчук, исполнительный директор 1+1 медиа