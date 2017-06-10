Свобода выбора: куда этим летом поедут украинские туристы

Начиная с 11 июня украинцы смогут посещать страны ЕС без шенгенских виз. Готовы ли к этому туристические компании?

Остались считанные дни до вступления в силу безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Авиакомпании устраивают распродажи, заявки на оформление биометрических паспортов бьют все рекорды. Как поступят украинцы, получив возможность путешествовать в страны ЕС без визы? Будут ли они пользоваться услугами туристических компаний или поедут за границу самостоятельно? На самом деле мы этого не знаем. Никто не знает. Поэтому я всем говорю, что нам нужно проснуться 12 июня и осмотреться. TUI Ukraine не увеличивает количество чартеров в страны ЕС на летний сезон. Но у нас есть возможность договориться о росте перевозок.

О чем можно точно говорить сейчас? Количество запросов на отдых в странах ЕС увеличилось в несколько раз по сравнению с другим среднестатистическим периодом. Мы видим, что потребители интересуются поездками на курорты Греции и Испании. Но пока это не приводит к резкому росту продаж - путешественники выжидают.

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По нашим подсчетам, продажи туров на курорты стран ЕС в этом году вырастут примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. На рост потока как раз и повлияет отсутствие необходимости оформлять визу, средняя стоимость которой, с учетом услуг визового центра, достигает 60 евро с человека. Семье из троих человек для поездки на курорт Испании или Италии только за визу нужно было доплатить не менее 180 евро. Это ощутимые расходы.

Около 35% туристов, по моим предположениям, попробуют купить "горящие туры" на европейские курорты, что станет большим преимуществом безвизового режима для украинцев. Больше всего от отмены виз выиграют жители регионов, которым для оформления документов часто приходилось приезжать в Киев или другие крупные города страны. Подавать документы в консульства необходимо лично. Часто по этой причине обеспеченные люди отдавали предпочтение поездкам в безвизовые страны для украинцев.



Сейчас ситуация изменилась. Турецкие отели не только отменили прошлогодние скидки, но и повысили цены. Реально стоимость проживания в этом году подорожала примерно на 30-40%

Рассчитывать на то, что европейские отели в этом году снизят цены, не стоит. Последние годы европейские туристы отдают предпочтение "домашним" регионам. Даже если спрос со стороны украинцев на отдых в странах ЕС резко вырастет, смогут ли туристические операторы найти свободные номера в отелях? Многие из них уже забронированы на все лето.

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Несмотря на введение безвизового режима, самым интересным для украинцев заморским курортом по-прежнему останется Турция. В прошлом году цены на турецкий отдых были очень низкими. Рынок диктовал отельерам условия и многие гостиницы соглашались снижать цены из-за запрета полетной программы из России. Отели невысокой ценовой категории из-за низкого туристического потока не открывались, некоторые запустили только часть корпусов, а стоимость проживания в пятизвездочных отелях била все антирекорды. Например, номер в хорошей гостинице с питанием и напитками обходился всего $25 в сутки. Это гораздо дешевле, чем во многих отелях под Киевом. Перелет на турецкий курорт в обе стороны стоил $200 с человека. Низкие цены на отдых позволили туристическим операторам увеличить поток туристов из Украины. Многие путешественники хотели бы отдохнуть по таким ценам и в этом году.

Сейчас ситуация изменилась. Турецкие отели не только отменили прошлогодние скидки, но и повысили цены. Реально стоимость проживания в отелях в этом году подорожала примерно на 30-40%, т.е. вышла на показатели 2015 года. Интересно, что цены на проживание для граждан разных стран отличаются. Например, если для немецкого туриста отдых обходится в 50 евро, то для украинца - 30 евро в сутки. Туристические компании оценивают рынок каждой страны и подстраиваются под будущий спрос. В связи с этим я не прогнозирую роста продаж туров в Турцию в этом году, скорее он останется на уровне прошлого года.

Автор - Генеральный директор туроператора TUI Ukraine Нурхан Чали