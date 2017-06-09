Социопат Дональд Трамп и грядущая климатическая катастрофа

Экономист Джеффри Сакс о возможных последствиях выхода Америки из Парижского соглашения по климату



Решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения о климате не просто опасно для мира. Это наглядный пример его социопатии: без тени сожаления Трамп сознательно наносит вред другим. Заявление постоянного представителя США в ООН Никки Хейли о том, что Трамп на самом деле верит в негативные последствия изменения климата, лишь ухудшает ситуацию. Получается, что Трамп демонстративно и нагло ставит планету под удар.

Трамп объявил о своем решении с грубой бравадой. Глобальное соглашение, симметричное для всех сторон и для всех стран мира, является, по его мнению, ловушкой, антиамериканским заговором.

Эти бредовые заявления вызваны либо тяжелой паранойей, либо прожженным цинизмом, либо глубокой безграмотностью. А может быть, всем этим вместе. И именно так к ним и надо относиться.

Когда Трамп сказал, что представляет "Питтсбург, а не Париж", мэр Питтсбурга немедленно заявил, что Трамп, разумеется, не представляет его город. Питтсбург - это город, который совершил переход от экономики с тяжёлой индустрией, загрязняющей природу, к передовой экономике чистых технологий. Здесь находится Университет Карнеги-Меллон, один из крупнейших мировых центров инноваций в сфере информационных технологий, который способен помочь миру перейти к высокоэффективному, справедливому и устойчивому экономическому росту с нулевыми выбросами углерода; то есть к экономике, которая "умна, справедлива и устойчива".

Решение Трампа стало следствием двух крайне деструктивных моментов. Первый из них - коррумпированность американской политической системы. Решение Трампа не было только его личным. Оно отражает волю республиканского руководства в Конгрессе, в том числе 22 сенаторов-республиканцев, которые неделей ранее обратились к Трампу с письмом, призывающим выйти из Парижского соглашения.

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Эти сенаторы и их коллеги в Палате представителей получают деньги от нефтегазовых компаний, которые потратила $100 млн на предвыборные пожертвования в 2016 году, причём 90% из этих средств досталось республиканским кандидатам. (Более того, общий объем пожертвований был несомненно выше $100 млн, но многие из этих денег невозможно отследить).

Второй деструктивный момент - это извращенное мировосприятие Трампа и его ближайших советников. Их взгляды, защищаемые с помощью "альтернативных фактов", которые не имеют никаких основ в реальности, являются параноидальными и злонамеренными: они хотят вредить другим или, как минимум, безразличны к вреду, который наносят другим. "Парижское соглашение, - кричит Трамп, - ставит экономику США в невыгодное положение, чтобы заслужить одобрение далеких иностранных капиталов и глобальных активистов, давно пытающихся нажиться за счет нашей страны".

Это полный бред. Парижский договор - это универсальное соглашение 193 стран-членов ООН о сотрудничестве с целью декарбонизации энергосистем мира и, тем самым, устранения опасности климатических катастроф, в том числе повышения уровня моря на несколько метров, экстремальных штормов, сильных засух и других угроз, о которых говорит глобальное научное сообщество. Некоторые из этих угроз уже стали явью в уязвимых регионах планеты.

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Парижское климатическое соглашение требует от каждой страны выполнения "общих, но при этом индивидуальных обязательств". Индивидуальные обязательства Америки начинаются с того факта, что США на сегодня занимают первое место в мире по накопленным объемам выбросов парниковых газов. Объемы выбросов на душу населения в США выше, чем у любой другой крупной страны (пока что). Парижское соглашение не делает из США жертву. Наоборот, оно обяъывает США первыми в мире привести свой дом в порядок.

По данным Института мировых ресурсов, на долю США приходятся поражающие воображение 26,6% всех глобальных выбросов парниковых газов, зафиксированных с 1850 по 2013 годы. А доля населения Америки в мире сегодня равна лишь 4,4%. Иными словами, именно Америка, где подушевые объемы выбросов всегда были в несколько раз выше среднемирового уровня, по справедливости имеет перед миром климатический долг, а не наоборот.

Взять, например, самые свежие данные за 2014 год из сборника "Энергетическая статистика", выпущенного в 2016 году Международным энергетическим агентством (МЭА). Мировые выбросы углекислого газа предприятиями ТЭКом и промышленности составили в среднем 4,5 тонны на человека (32,4 млрд тонн выбросов на 7,2 млрд человек, согласно данным МЭА), при этом выбросы в США оказались почти в четыре раза выше этого уровня - 16,2 т на человека (5,2 млрд т на 320 млн жителей). Трамп разглагольствует о том, что Парижское соглашение якобы искажено в пользу Индии, но отказывается признавать, что подушевые выбросы в Индии равны 1,6 т, а это всего лишь одна десятая часть от американского уровня.

Следующие климатические катастрофы, вызванные деятельностью человека, должны получить имена "тайфун Дональд", "супершторм Иванка" и "мега-потоп Джаред".

Трамп раздражен еще и взносами США в Зеленый климатический фонд (и почему-то насмехается над его названием). Он жалуется, что взносы США уже составили $1 млрд, но не объясняет американскому народу и миру, что $1 млрд - это взнос в размере $3,08 с каждого американца. Более того, те $10 млрд, который США, как ожидается, внесут в течение нескольких лет, - это всего лишь $30,80 с каждого американца.

Вот простая истина: всему миру надо быстро и решительно переходить на низкоуглеродные энергосистемы, чтобы к середине века покончить с выбросами CO 2 и других парниковых газов. Это не заговор против США. Это глобальный императив, который в равной степени касается США, Китая, Индии, России, Саудовской Аравии, Канады и всех остальных стран, богатых ископаемым топливом, равно как и регионов, импортирующих это ископаемое топливо (Европа, Япония, значительная часть Африки). К счастью, у нас имеются альтернативные технологии - солнечные, ветряные, геотермальные, гидроэнергетические, океанические, ядерные и другие низкоуглеродные источники энергии.

Вот еще более простая истина: благодаря своей крупной, богатой экономике, потребляющей огромное количество ископаемого топлива, США сделали больше, чем какая-либо другая страна, для приближения глобальной угрозы изменения климата. США должны признать свою ответственность за это и помочь нам всем устранить нависшую угрозу. Как минимум, Америка должна активно сотрудничать с остальным миром.

Вместо этого социопатическое поведение Трампа, наряду с коррумпированностью и порочностью его окружения, демонстрирует лишь полное презрение к миру, оказавшемуся на краю рукотворной катастрофы. Следующие климатические катастрофы, вызванные деятельностью человека, должны получить имена "тайфун Дональд", "супершторм Иванка" и "мега-потоп Джаред". Такого мир не забудет.

Джеффри Сакс

экономист, доктор философии Гарвардcкого университета,

специальный советник ООН в области устойчивого развития



Copyright: Project Syndicate, 2017

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