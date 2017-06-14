Договоры аренды по-новому. Кто и как упростил жизнь арендаторам

Наталия Соколова объясняет, как изменился механизм регистрации договоров аренды и что это значит для арендаторов

Украинским арендаторам вскоре облегчат жизнь. Новый стандарт отчетности МСФО (IFRS) 16 Аренда существенно изменит учет договоров аренды. Благодаря единой модели учета инвесторы получат более полную информацию об активах.



Не секрет, что аренда была и остается широко используемой формой финансирования для многих компаний мира. В соответствии с требованиями МСФО (IАS) 17, договоры аренды классифицируют как финансовую аренду и операционную. Текущие требования в учете позволяют арендаторам не отражать в балансе арендные соглашения по операционной аренде, несмотря на то что такие договоры приводят к существованию реальных прав и обязательств. Это означает, что инвесторы сталкиваются с недостатком информации, который компенсируется использованием различных методов для оценки существующих, но непризнанных активов и обязательств по договорам операционной аренды.



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В результате возникает проблема сопоставимости. Информация о компании, которая публикует отчет, будет более полной, если ее можно сопоставить с аналогичной информацией других компаний. Текущие требования учета договоров аренды приводят к отсутствию сопоставимости, так как финансовая отчетность различных компаний не отражает влияния принятых ими решений. Таким образом, информация о компании, которая решила арендовать актив, будет отличаться от информации о компании, привлекающей заем для приобретения такого актива.

Для решения этих проблем Совет по международным стандартам финансовой отчетности опубликовал новый стандарт по учету аренды - МСФО (IFRS) 16 Аренда. Новый подход в первую очередь окажет значительное влияние на арендаторов, ведь именно для них стандарт исключает классификацию аренды в качестве операционной и финансовой. Согласно новым требованиям учета в отношении большинства договоров аренды, арендаторы должны будут оценить право пользования активом и обязательство по аренде с использованием приведенной стоимости арендных платежей и в дальнейшем должны будут отражать изменения в оценке обязательств по аренде и права пользования активом.

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Идентификация договора аренды

В целом понятие, лежащее в основе определения аренды, было перенесено из существующего стандарта по учету аренды МСФО (IАS) 17. Однако в соответствии с новым стандартом, чтобы квалифицировать договор в качестве договора аренды, арендатор должен получить право контролировать идентифицируемый актив. Таким образом, чтобы отделить договор аренды от договора на указание услуг, арендатор на дату начала аренды прежде всего должен оценить наличие идентифицируемого актива, в отношении которого по договору ему передается право контроля.



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По новым правилам, договор передает право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода при условии наличия у арендатора в этот период двух характеристик:

• право получать практически все экономические выгоды от использования идентифицированного актива, и

• право определять способ использования идентифицированного актива.

Для всех договоров аренды Совет по МСФО вводит требование о единой модели учета аренды. Согласно этой модели, любая аренда должна быть признана в Отчете о финансовом положении арендатора.

Но есть и исключения. Совет по МСФО принял решение об освобождении от требования капитализации для краткосрочных договоров, то есть со сроком аренды 12 месяцев или меньше, и договоров аренды малоценных активов.

Арендные платежи

В настоящее время минимальные арендные платежи в основном включают фиксированные арендные платежи. МСФО (IFRS) 16 указывает на то, что переменные арендные платежи, зависящие от индекса или ставки (например, индекса потребительских цен или базовой процентной ставки), должны быть включены в лизинговые платежи, которые будут отражаться на балансе.

Другие переменные платежи, не связанные с индексом или ставкой, будут признаваться в Отчете о прибылях и убытках того периода, в котором они возникают.

Вступление в силу

МСФО (IFRS) 16 в обязательном порядке вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года и позднее, и заменит МСФО (IAS) 17.

Однако более раннее применение разрешено при условии, что новый стандарт МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями" принимается одновременно.

Для успешного перехода к новым требованиям учета компании должны получить полное представление о последствиях применения МСФО 16. Совет по МСФО пришел к заключению, что признание активов и обязательств для большинства договоров аренды обеспечит более точное представление о финансовом положении компании. Это даст возможность инвесторам в дальнейшем не применять различные методы для оценки активов и обязательств по договорам аренды, так как достоверное представление аренды будет обеспечиваться новыми требованиями учета договоров аренды и, очевидно, приведет к более обоснованным решениям со стороны инвесторов.



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Ожидается, что МСФО 16 значительно улучшит сопоставимость финансовой информации, поскольку компании будут признавать активы и обязательства по существу, для большинства договоров аренды.

Стоит учитывать, что переход к новому стандарту потребует от компаний дополнительных усилий, то есть компании должны установить процессы и системы для сбора информации для проведения оценок, суждений и раскрытия информации, необходимой в соответствии с МСФО (IFRS) 16. Кроме того, они должны рассмотреть стандарт с точки зрения текущих операций для оценки потенциального воздействия на финансовые результаты, показатели финансовой отчетности и требования к соблюдению и раскрытию информации. Отложенная дата обязательного применения стандарта означает, что у компаний есть время на его изучение. Более ранняя оценка влияния применения МСФО (IFRS) 16 может обеспечить более успешный переход к новым требованиям по учету аренды.

Наталия Соколова, тренер-консультант Академии бизнеса EY