Конфликт стран Персидского залива. Почему Катар выжидает

Катар слишком важных региональный игрок (в том числе для США), чтобы его участие в Ближневосточной политике можно было полностью заблокировать



Когда 5 июня арабские страны Персидского залива объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за связей этой страны с террористами, их сигнал был совершенно четким: Катар должен вести единую со всеми региональную политику, а иначе ему придется дорого заплатить. Прошла почти неделя, а Катар, похоже, не спешит уступать. Сохранению ситуации раскола способствует непоследовательность внешней политики президента США Дональда Трампа.

Объявление Катара региональным парией вряд ли изменит планы этой страны, причем по двум причинам. Во-первых, она просто слишком богата, чтобы ею можно было с легкостью понукать. Благодаря огромным запасам природного газа у Катара самый высокий в мире уровень доходов на душу населения. Экономика Катара не сильно пострадает от торгового эмбарго и запрета на поездки, которые ввели Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет.

Вторая причина, почему Катар может позволить себе спокойно выжидать, не реагируя на действия соседей: стратегическая важность этой страны для США. Здесь размещается авиабаза Эль-Удейд , передовая оперативная база Америки в ее борьбе с Исламским государством (ИГИЛ). В результате Катару удается ловко сочетать связи с исламскими экстремистами и хорошие отношения с США.

Связи Катара с группировками джихадистов вызывают у Америки гнев, но одновременно США получают от них и пользу. Например, в мае 2014 года Катар убедил талибов освободить американского солдата Боуи Бергдала. Спустя три месяца Катар помог освобождению Питера Тео Кертиса, американского журналиста, захваченного "Фронтом ан-Нусра", сирийским филиалом Аль-Каиды. Катар считает, что связи с подобными группировками - Хамас, Талибан, Аль-Каида - помогают смягчить их позицию и склонить к переговорам.

Крупнейшие соседи Катара в Персидском заливе, конечно, смотрят на эту ситуацию по-другому, однако американской дипломатии удавалось поддерживать между ними мир в предыдущие моменты разногласий. Но так было раньше. Сегодня администрация Трампа демонстрирует отсутствие способности смягчать региональную напряженность. После произошедшего дипломатического разрыва Трамп резко раскритиковал Катар в Твиттере, фактически взяв на себя часть ответственности за решение Саудовской Аравии и ОАЭ. Это заявление осложнило американскую политику: Пентагон и Госдепартамент были вынуждены принять более нейтральный тон. Представитель Пентагона похвалил Катар за "постоянное стремление поддерживать безопасность в регионе", а представитель Госдепартамента назвал отношения США с Катаром "прочными" и отметил усилия Катара, направленные на борьбу с финансированием терроризма.

Много лет Катар занимал нишу арбитра в региональных конфликтах. Однако после восстаний "Арабской весны" 2011 года эта страна перешла к интервенционистской внешней политике, потворствующей исламистам. Этот шаг вызвал недовольство Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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С Бахрейном у Катара всегда были не самые лучшие отношения. В 1986 году между ними произошел конфликт из-за спорных островов. Сегодня суннитские правители Бахрейна недовольны дружественными связями Катара с Ираном, который они считают виновным в разжигании беспорядков в Бахрейне, где большинство населения - шииты.

Эти четыре страны возглавили антикатарскую кампанию: они закрыли границы с Катаром и свое воздушное пространство для катарских самолетов. Кроме того, они разорвали торговые отношения. Большинство арабских государств Залива потребовали, чтобы их граждане покинули Катар. А ОАЭ даже ввели уголовное наказание за выражение симпатии к Катару в социальных сетях.

Список стран, разорвавших дипотношения, впечатляет; он демонстрирует единство. Однако не менее важно и то, какие страны в этот список не вошли. В нем нет Кувейта и Омана, хотя обе страны являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (в нем также входят Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ). Антикатарский блок не смог убедить даже ближайших союзников последовать своему примеру.

Иордания объявила, что понизит уровень дипломатических отношений, не предоставив при этом никаких подробностей. Если Катар сможет поддерживать отношения с Иорданией и Кувейтом, эффект нынешней кампании окажется, скорее всего, ограниченным.

Более того, все предыдущие попытки изолировать арабские страны, причем гораздо более уязвимые, в конечном итоге провалились. Когда Иран захватил часть территории Ирака в 1986 году, тот же самый альянс, который сегодня обличает Катар, потребовал от Сирии ограничить связи с Ираном. Саудовская Аравия использовала метод кнута и пряника, например, предлагала заменить Иран в роли главного поставщика нефти в Сирию. Но, несмотря на то, что Сирия испытывала серьезные трудности из-за большого дефицита платежного баланса, нескольких лет засухи и сокращения внешней помощи, она отвергла требования саудовской коалиции.

Скорее всего, уже и так фрагментированный Ближний Восток продолжит раскалываться, подчеркивая неэффективность "генерального твиттера" Америки.

Катару приходится мягко обходиться с Ираном, потому что эти две страны совместно владеют крупнейшим в мире месторождением природного газа - Южный Парс в Персидском заливе. Кроме того, Иран предложил поставлять 40% необходимого Катару продовольствия, которое страна перестала получать из Саудовской Аравии из-за блокады. Риск, что Катар будет слишком сильно затянут на иранскую орбиту, не очень велик, но любое потепление связей между этими двумя странами должно тревожить администрацию США, поскольку главный пункт ближневосточной политики Трампа - изоляция Ирана.

Впрочем, вакуум лидерства, созданный американцами, открыл возможности для региональной дипломатии: в нынешнем кризисе посредником пытается выступить Кувейт. Не исключено, что стороны договорятся отойти от края пропасти в обмен на косметические уступки. Но намного вероятней сохранение напряженности на протяжении еще многих месяцев, если не лет. Уже и так фрагментированный Ближний Восток продолжит раскалываться, подчеркивая неэффективность "генерального твиттера" Америки.

Барак Барфи

научный сотрудник New America Foundation института Вашингтона

Copyright: Project Syndicate, 2017

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