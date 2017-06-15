Цифровые колонии, или Когда государства исчезнут

Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, MasterСard, Visa... Почему именно от этих компаний будет зависеть судьба миллионов украинцев?

Власти медлят и не корректируют нормативные акты, регулирующие жизнь и взаимоотношения граждан. А технологии создают все новые вызовы. В первую очередь в сфере безопасности. Успеют ли государственные "администраторы" в разных странах внедрять изменения в ногу с технологическим прогрессом, чтобы обеспечить права и свободы своих подопечных в интернете, облаках, коммерции, медицине, голосовании и так далее?

Такую дискуссию затеял недавно с местными журналистами генеральный менеджер Microsoft CEE Майкл Когелер в одном из киевских ресторанов. Государства слишком медлительны, чтобы поспевать за инновациями.

- Но ведь у таких корпораций, как Microsoft, сейчас гораздо больше возможностей влияния, чтобы самостоятельно отрегулировать эти взаимоотношения, верно? - задаю ему вопрос. - И скорее всего, все придет к тому, что государствами начнут в том или ином виде управлять не местные власти, а филиалы корпораций наподобие вашей?

Господин Когелер очень уверен в силах своей корпорации. “Microsoft может обеспечить безопасность данных Украины лучше, чем само государство", - не стесняется он в высказываниях.

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И в этом с ним тяжело поспорить. По мере цифровизации данных и автоматизации процессов обмена информацией влияние на локальную госполитику таких гигантов, как Microsoft, действительно стремительно растет. В Украине на повестке дня медицинская реформа - делегация Miсrosoft едет в Минздрав, чтобы проконсультировать чиновников, какая IT-платформа им подойдет. РНБО придумывает, как защититься от кибератак, - делегация Microsoft снова здесь. С рекомендациями. "Мозг" и "центр принятия стратегических решений" уже давно не находятся в пыльных кабинетах с портретом гаранта и обоями советских времен.

Неизбежно, что глобальные технологические компании рано или поздно (а скорее всего, рано) получат контроль не только над всем потоком госданных, но и над обеспечением их безопасности и даже над их упорядочиванием (через алгоритмы искусственного интеллекта). Ни одни важные выборы глав держав (будь то в США или во Франции) уже не проходят без активного вмешательства в процесс голосования хакеров. И только у корпораций есть инструменты, чтобы бороться с подтасовкой результатов. У правительств - нет.

Что будут делать местные правительства, такие как украинское?

У них есть несколько путей.

1. Можно начать отчаянно сопротивляться глобализации, строить собственные центры обработки данных, разрабатывать собственные социальные сети и поисковики… И все эти начинания рано или поздно захлебнутся в агонии, так как ресурсов страны не будет хватать (если, конечно, страна не называется Китай и в ней не живет более миллиарда жителей). Критические данные все равно правдами-неправдами будут перебираться в облако, а украинцы - в сервисы Facebook и Google.

2. Можно сразу выбрать, под какими корпорациями мы окажемся в конечном итоге. И например, добровольно отдать предпочтение американским Microsoft, Google и Facebook (сделав их монополистами), закрыв пользователям доступ к российским сервисам ВКонтакте, Mail.ru и Яндекс.

3. Можно вообще не принимать участия в выборе, оставив вопрос о том, какие технологические корпорации в итоге получат контроль над информацией, на откуп самим же корпорациям. И это, пожалуй, самый интересный сценарий. Но непредсказуемый.

Выбор еще не сделан

Украинское правительство пока сформировало свою позицию лишь в некоторых отраслях, где происходит глобальный дележ сферы влияния, - преимущественно в коммуникациях. Но с приближением глобального облака и перетеканием в него всех данных (их обработки) государства чиновники еще по-прежнему судорожно борются. И им есть что терять: с потерей контроля исчезнут и хорошо насиженные места.

За контроль над большинством других сфер жизни украинцев тоже предстоит похожая борьба. Какие это сферы? На повестке дня сейчас коммерция. Развитие межграничной торговли, когда такие корпорации, как Alibaba, не на шутку усилили свое присутствие в Украине, пересылая по 10 млн посылок в год, быстро рушит реалии. Государство пока близко к тому, чтобы закрыть глаза и, возможно, границу. И регулировать "трансграницу" в угоду местным дистрибьюторам-монополистам (по так называемому национальному принципу исчерпания прав), которые продают те же товары, только с большей наценкой.

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Еще один фронт - платежи. Здесь еще две мировые корпорации быстро начинают становиться доминантными. Речь о MasterСard и Visa. Они сделали ставку на цифровые платежи. И постепенно переводят все деньги в cashless-economy. Уже сейчас именно от этих двух игроков зависит безопасность большинства взаиморасчетов украинцев. Именно они гарантируют проведение сделок как внутри страны, так и за ее пределами. Если MasterСard и Visa вдруг перестанут обслуживать финансовую систему Украины, экономика встанет. Именно у этих корпораций (а не у Нацбанка) в руках "главный пульт управления" финпотоками. И планы государства по поводу создания национального конкурента (Простир) вряд ли увенчаются успехом. Тут такая же история, что и с созданием собственных датацентров, собственной соцсети, собственного поисковика... Украина слишком маленькая страна, слишком маленький рынок, чтобы позволить себе содержание таких систем в противовес глобальным.

Развязка близко

1. Корпораций, имеющих обширное влияние на ту или иную сферу жизни миллиардов людей, в мире не так уж и много. Поэтому вполне логично предположить, что рано или поздно между ними начнется кооперация и, что самое интересное, - обмен разными данными. Например, финансисты получат данные поиска и геолокации, а продажники - информацию социальных сетей.

2. Почта-телефон-телеграф-вокзалы в наше время - это система коммуникаций и глобальной торговли. И власть над ними достается вовсе не местным лидерам. Разумеется, в ходе такой технологической трансформации власти могут появиться государства-ретрограды (своего рода маленькие Северные Кореи), которые "окопаются", перережут международные магистральные линии, ограничат ввоз товаров и перемещение граждан.

3. Транснационалам останется только грамотно разделить влияние на земном шаре, не допуская глобальных катаклизмов по ходу процесса перераспределения власти. Самостоятельные государства в их привычном понимании скоро исчезнут. Будут только рынки сбыта, сырья или производства с местными кураторами. Возможно, ставленниками тех же корпораций.

Автор: Стас Юрасов, редактор разделов Технологии, Телеком, Свой бизнес