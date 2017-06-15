Строительное лобби: кто есть кто в земельной комиссии Киевсовета

Половина земельной комиссии Киевсовета связана со строительным бизнесом. Чем владеют депутаты, которые влияют на выделение земли? (укр.)

Серед громадян поширений стереотип, що робота депутата полягає лише в натисканні кнопки за чи проти. Але насправді сесійні засідання - це лише ширма основної депутатської діяльності, яка переважно сконцентрована в комісіях міськради. І якщо депутат хоче пролобіювати якесь рішення, основні зусилля припадуть саме на профільну комісію Київради.

Одна з найпопулярніших серед депутатів комісій - Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та землекористування. У народі просто "земельна комісія". Найбільш цікавою вона є для тих, хто пов’язаний з будівельним бізнесом.

Тому, як не дивно, половина складу земельної комісії Київради так чи інакше пов’язана із забудовниками - 11 з 23. Отже, хто вони - будівельне лобі в земельній комісії?

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Голова земельної комісії - Олександр Міщенко (Солідарність), засновник Столичної правової фундації, яка серед іншого займається експертизою у сфері будівництва. "Наша компанія - експерт у галузі будівництва", - гордо заявляє сайт Фундації. Окрім власної юридичної фірми, Міщенко володіє компанією-забудовником ТОВ Преміум Білдінг разом з бізнес-партнером Максимом Кушнарьовим та росіянкою Анастасією Кузнєцовою.

Заступник голови комісії Владислав Турець (Солідарність) теж із будівельною фірмою. У листопаді 2015 року, буквально через місяць після завершення останніх місцевих виборів, він стає співзасновником ТОВ Хіт-Груп, яка, судячи з переліку КВЕДів у реєстрі юридичних осіб, займається будівництвом.

Дмитро Банас (Солідарність) хоча й не має власної компанії-забудовника, але також може бути віднесеним до "земельних лобістів": він є помічником народного депутата Валерія Іщенка, який "прославився" спробою забудови скверу на Серафимовича, 6а. До 2003 року нинішній нардеп від БПП був директором ТОВ Тельбін ІВА, яка отримала сквер в оренду, згодом його повністю занедбала та намагалася побудувати на цьому місці торгівельний центр.

Помічений земельний інтерес був і в Ігоря Баленка (Солідарність). Найбільше він відомий завдяки тому, що є засновником і головою наглядової ради мережі супермаркетів Фуршет. Але його бізнес-інтереси на цьому не закінчуються. Він же є співвласником ТОВ Лотос ЛТД, яке пов’язане з забудовою на Січових Стрільців, 52а (колишня вул. Артема). Компанія отримала цю ділянку у 2005-му в оренду на 5 років та почала зводити багатоповерховий будинок, але 2008 року роботи припинилися. Пізніше Баленко лобіював поновлення договору оренди ділянки, хоча місцеві жителі рішуче виступали проти забудови. У лютому 2015 року, коли Баленко був членом земельної комісії, Київрада продовжила оренду ділянки на користь Лотос ЛТД.

Одіозний забудовник Вадим Столар хоча й не представлений у Київраді та земельній комісії особисто, але, схоже, має там "свою людину" - Владислава Михайленка (Солідарність). Принаймні, у минулому Михайленка пов’язували зі Столаром. Михайленко значився помічником депутата Київради Віталія Лавриненка, який у свою чергу був офіційним спостерігачем Столара під час парламентських виборів 2012 року. Більше того, адреси депутатських приймалень Столара і Михайленка співпадають.



Вадим Столар - відомий київський забудовник, який є партнером колишнього заступника мера Ігоря Ніконова по комплексу 101 Tower. Також екс-нардеп від ПР був партнером Вагіфа Алієва по будівництву офісного центру на метро Театральній, який пізніше під тиском громадськості віддали під Музей Києва. Одна з останніх резонансних забудов, що може бути пов’язана зі Столаром, - житловий комплекс Сонячна рів’єра на Лівому березі. Для того щоб звести нові тридцятиповерхові будівлі у забороненій 100-метровій зоні узбережжя Дніпра, Інститут генплану Києва визнав Дніпро "середньою річкою".

Вадим Столар - відомий київський забудовник, який є партнером колишнього заступника мера Ігоря Ніконова по комплексу 101 Tower.

Юрій Зубко (Солідарність) представляє в земельній комісії одну з найбільших будівельних "риб". Він - керуючий справами ХК Київміськбуд. Більше того, у цьому складі Київради його вже зловили на прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів. 14 квітня Київрада звільнила "Київміськбуд" від сплати пайового внеску на 10,4 млн грн. Пан Зубко, не повідомивши про реальний конфлікт інтересів, у ході обговорення активно лобіював прийняття цього рішення та сам проголосував за.

Відомий ще за часів Черновецького Сергій Кримчак (Єдність) також опинився в цій комісії. За часів земельного дерибану "космічного мера" Кримчак був секретарем земельної комісії Київради. 10 квітня минулого року він став членом наглядової ради ПАТ Комбінат Будіндустрія. Окрім того, представник "молодої команди" причетний до гучних земельних скандалів. Так, пов’язані з Кримчаком фірми на маленькому клаптику землі серед приватного сектору намагаються побудувати дві 14-поверхівки впритул до школи та приватних будинків. Також афілійовані з екс-секретарем фірми, за даними Наших грошей, мають ще декілька будівельних ділянок по всьому місту.

Володимир Шарій (Солідарність), обраний на Троєщині, нині є директором КП Спецжитлофонд (до цього був там же заступником директора). Спецжитлофонд, судячи з сайту, займається будівництвом нових будинків по всьому місту. В оформлених на Шарія фірмах Сателін та Провін, за даними Наших грошей, виступало співзасновником ТОВ Срібна затока. Ця фірма відома незаконним відчуженням землі Жукового острова під справжній палац одіозного Юри Єнакіївського.

Володимир Старовойт (Батьківщина) зазначений кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ Національна будівельна компанія. Старовойт та пов’язана з ним фірма Явір-95 були серед засновників іншої юридичної особи, ТОВ КІВ, яка відома своєю причетністю до скандального будівництва на березі озера Вербне, що на Оболоні.

Микола Негрич (Солідарність) - черговий забудовник у комісії містобудування та землекористування. Його пов’язують із фірмою Геос Девелопмент. Також він - зять Михайла Голиці, екс-очільника Київміськбуду. За даними Наших грошей, пов’язані з Голицею, Негричем і Непопом фірми до 2014 року "освоїли" мільярд гривень на будівельних підрядах комунальних підприємств, які очолювали ті ж Голиця та Непоп.



Оскільки половина земельної комісії - це забудовники або представники їхніх інтересів, надалі буде дуже цікаво спостерігати, хто з них стане справжнім латифундистом до кінця скликання Київради. Чи не дістануться цим "11 друзям забудовників" найсоковитіші земельні ділянки?

Уже згадуваний вище В’ячеслав Непоп (Солідарність) є директором КП Житлоінвестбуд УКБ - другого за розміром комунального забудовника після Київміськбуду. Більше того, депутат володіє ще і власною фірмою-забудовником - ТОВ Управління комунального будівництва УКБ, а його партнером там є дружина Голиці. Отже, двоє з трійці Голиця-Непоп-Негрич входять до складу містобудівної комісії.

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Оскільки половина земельної комісії - це забудовники або представники їхніх інтересів, надалі буде дуже цікаво спостерігати, хто з них стане справжнім латифундистом до кінця скликання Київради. Чи не дістануться цим "11 друзям забудовників" найсоковитіші земельні ділянки? Чи не будуть допущені кричущі порушення при відведенні міських ділянок, якими прославилися діячі часів "молодої команди" Черновецького?

Особливо цікаво, як ці депутати згадуватимуть про реальний конфлікт інтересів та статтю 172-7 Кодексу про адмінпорушення, яка передбачає відповідальність за неповідомлення та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів громади та приватної особи. Пан Зубко одного разу вже показав своє ставлення до вимог законодавства та регламенту Київради. Тепер цікаво, чи підуть його шляхом інші члени земельної комісії?

Автори - Антон Марчук, Галина Янченко, ГО "Антикорупційний штаб"