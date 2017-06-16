"Хунта" против "Бункера"

Андрей Пионтковский считает, что внутрикремлевские кланы начали работать против Путина



"Зараз проявились у Советской власти два крыла: правая и левая.

Когда же она сымется и улетит от нас к ядрене-фене?"

М.Шолохов "Поднятая целина"

Зараз внутри российской власти есть две линии: одна на жесткое подавление протестов и откровенную фашизацию страны; другая - на сохранение режима без Путина. Членов второй группировки - будущую хунту национального спасения - идеализировать я бы тоже не стал - они такие же клептократы. Но смена диктатора всегда ослабляет режим в целом, какие бы мерзавцы ни пришли к власти. Она создает окно возможностей. Достаточно вспомнить, что произошло после смерти или убийства Сталина. К власти пришли участники его преступлений. Однако в итоге достаточно серьезно была изменена и внешняя, и внутренняя политика страны. В долгосрочной перспективе это стало первым крупным шагом к падению коммунистического режима. А изменения в наше уплотнившееся время пойдут гораздо быстрее.

Путинский бункер задумал прямую линию 15 июня как попытку реанимации вождя "русского мира" в глазах подданных после его довольно унизительных перформансов в Париже и Петербурге. Но виртуальная хунта нанесла ответный удар.

"Элита" показала Пу громадный кукиш - и не в кармане, а в нижнем правом углу всех телеэкранов страны. Пока пациент, подтверждая свое тяжелое психофизиологическое состояние, путал чекистов и гомосексуалистов (объединяя их по признаку голубизны), грозил Украине отсутствием сортиров, навязчиво возвращался к мысли о введении смертной казни, на десятках миллионов экранах вызывающе появлялись один за другим лозунги и мемы жестоко разогнанных 12 июня антипутинских маршей. И это еще не все.

Подбор видео-сюжетов из регионов был не просто мрачным, он был мрачными и безысходным.

Эрнст и Добродеев явно перешли на сторону хунты. Кстати, опытного разведчика должна была бы сразу насторожить полная смена обслуживающего персонала. Где все многолетние привычные ласкающие старика кати и эрнесты? Где хотя бы в зале Маргоша?! Кругом какие-то незнакомые очень эффективные и уверенные в себе мальчики и девочки без восторженного блеска в глазах.

При Сталине до 1952-го года Эрнст и Добродеев были бы уже расстреляны в своих кабинетах. При Путине 2-3 годичной давности - обвинены в масштабных хищениях и отправлены в Лефортово. При сегодняшнем Путине им ничего не будет. И они это твердо знают. Таково сложившееся на сегодня соотношение сил в правящей верхушке.

Андрей Пионтковский

российский политолог и публицист



(Текст перепечатывается с разрешения автора с ресурса Kаспаров.ru)



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