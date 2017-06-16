Политика чистой воды. Что нужно знать о киевском ЛГБТ-прайде

Очередной Марш равенства не решит ни одной проблемы прав человека, зато снова грозит непредсказуемыми столкновениями и кровью

В воскресенье 18 июня в Киеве пройдет очередной марш равенства КиевПрайд. Еще его называют гей-прайд. Некоторые, путая эти два перформанса, называют акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества "гей-парадом", что совсем неправильно. Если коротко, "прайд" - это акция протеста против ущемления прав, а "парад" - это когда празднуют победу над дискриминацией и нетерпимостью.

Примерно за месяц до безобидной и, да простят меня особо ранимые любители либеральных ценностей, бессмысленной акции, СМИ заполняются одинаковыми по содержанию и приводимым аргументам текстами. Сторонники проведения радужного протеста спекулируют "европейскими ценностями" и "правами человека", мгновенно обвиняя в фашизме любого, кто хоть немного отличен в своих взглядах от устроителей марша равенства.

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Ярые противники акции, впрочем, в своей риторике выглядят еще смешнее. Воинствующие гомофобы мгновенно превращаются в карикатуру на апологетов путинского режима, умудряясь в одном предложении, критикующим проведение маршей, соорудить гремучую смесь аргументов из православия, семейных ценностей, национальной идеи, медицины, АТО и пошлых шуточек. В общем, выглядят это ничем не лучше знаменитого "деды-воевали-style".

Хочется отойти от формулы "хорошо или плохо", и, раз тему нельзя проигнорировать, то хотя бы трезво посмотреть на это привнесенное в нашу общественно-политическую жизнь явление. Выделим основные маркеры.

Медвежья услуга. Киевский гей-прайд, как правило, имеет весьма относительное отношение к реальной жизни, интересам и представлениям геев и лесбиянок столицы о справедливости и правах. Речь идет не о "ЛГБТ-движении", а, скажем так, об отдельных и не "связанных одной цепью" индивидах. Чтобы понять это - зайдите в любой из столичных гей-клубов и пообщайтесь с публикой. От артистов до посетителей. Не бойтесь. Вы же любите якобы со знанием дела писать экспертные комментарии в Facebook по любому поводу - так не переписывайте друг у друга одни и те же тезисы, а "езжайте в Киев и спросите". Если вкратце, то многие желающие спокойной жизни представители нетрадиционной ориентации убеждены, что сам формат проведения акции и медиаспекулиции вокруг этой темы от обоих лагерей не только не решают проблему толерантности, но даже напротив - подогревают дополнительную агрессию в адрес ЛГБТ, которая им совершенно ни к чему.

Сторонники радужного протеста спекулируют "европейскими ценностями" и правами человека, мгновенно обвиняя в фашизме любого, кто хоть немного отличен в своих взглядах от устроителей марша. Впрочем, воинствующие противники акции в своей риторике выглядят еще смешнее

Отчеты и бюджеты. Второй пункт - логичное продолжение первого. Как это ни цинично звучит, но главные заинтересованные в проведении Маршей равенства, и, соответственно, в максимальной шумихе вокруг этого действа люди - это лидеры, скажем так, профильных организаций, часто зарегистрированных в качестве правозащитных. Провести ЛГБТ-прайд в Киеве для них - дело грантовой чести и залог комфортного существования на какой-то период времени. Для этих людей создание получасовым июньским шествием информационного повода для СМИ - своего рода "итоговый концерт" и главное событие года с точки зрения отчетов перед спонсорами их международных компаний. В общем, как и любые грантополучатели, организаторы КиевПрайда в первую очередь преследуют понятную цель освоения программных бюджетов. В этом нет ничего плохого: на самом деле, так работают все - от защитников животных до антикоррупционеров.

Пещерный рефлекс правых. Чтобы тебя перестали воспринимать дикарем, надо перестать вести себя, как дикарь. К сожалению, каждый июнь представители украинских правых с гарантией сводят на нет все попытки видеть в крайних националистах современных и цивилизованных людей. Мартышечьи напрыгивания на участников шествия через полицейский кордон, свист и улюлюканье с попутным метаньем подручных предметов - все это не менее бессмысленное, но гораздо менее безобидное поведение, чем сам марш. Все попытки поговорить с правыми активистами, в частности, с представителями Национального корпуса, на тему "вам не кажется, что лучше игнорировать?", разбиваются одинаковыми заученными словами вроде "если проигнорировать сегодня, они превратят всех в себя завтра" или (еще круче) "вот когда от связи двух мужчин смогут рождаться дети - тогда и поговорим". Словом, марш ЛГБТ для украинских радикалов - это не тема для обсуждения, и даже не проблема, а ежегодный долгожданный веселый аттракцион, впечатлениями об "отработке" которого молодые спортивные люди хвастаются друг другу потом еще многие недели. К патриотизму или национализму это имеет еще меньше отношения, чем Марш равенства - к защите прав геев. Очень хотелось бы, чтобы в этом году все обошлось без крови и трагедий.

Картинка для Кремля. Простите за этот затертый аргумент, использовать который в приличном обществе считается моветоном вот уже пару лет, но из песни слов не выкинешь. "Марши голубых" атакуемые "фашистами" в самом "логове хунты" - самый лучший подарок для воскресных выпусков новостей в России. Чем жестче все пройдет - тем лучше. А если марш, дай-то Бог, пройдет тихо - остальное можно додумать и доврать - в этом кремлевская пропаганда толк знает.

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Еще раз хотелось бы отметить, что в этом тексте не поднимается вопрос прав сексуальных меньшинств в современном обществе, вопрос целесообразности легализации гражданских союзов и тому подобные важные темы. Речь идет о конкретной уличной акции в конкретных обстоятельствах конкретной страны и о сопутствующих ему спекуляциях различных политических и околополитических сил. Потому что результат, к которому приводит действие, всегда важнее мотивов. В Украине организаторы Марша равенства заинтересованы в том, чтобы поддерживать вокруг себя революционный ореол, спекулировать на страхе и сводить "европейские ценности" к вопросу приемлемости для общества однополых связей. При первых признаках проигрыша в дискуссии, недостатке аргументов или просто плохой погоде они тут же обвиняют оппонента в антидемократичности, предвзятости, нетолерантности, и так далее - вплоть до фашизма. Для поддержания реноме жертв, гонимых за идею, они выискивают эпизоды притеснений и нападок, которых, в общем, как социальной проблемы не существует.

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Роман Чернышев, журналист LIGA.net



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Это не значит, что КиевПрайд не имеет права на существование - мы вроде бы живем в демократической стране. В Украине гарантированы равные права для всех мирных демонстраций. Вот только нездоровый ажиотаж и агрессия со стороны одних политиков под аплодисменты наживающих на этом имиджевые и грантовые бонусы других - путь к дальнейшему росту напряжения с непредсказуемым финалом. Потому, лучшей реакцией это событие, как и в случае с прошлогодним "крестным ходом" русской церкви (да простят мне эту вольную, но уместную с точки зрения технологии аналогию) - вежливо игнорировать. Лучшей для всех, кого это не касается. Как только возможность спекулировать на имидже жертв агрессивного социума пропадет, весь смысл грантового ЛГБТ-движения исчезнет, а все социальные проблемы на счет прав человека будут решатся без истерики и спекуляций.