Время оживающих анекдотов: "Беркут" с нарузкой

Борис Кожезамов продолжает традицию субботних ироничных комментариев по мотивам актуальных новостей

"...В полковнике, командовавшем московскими омоновцами

при разгоне митинга на Тверской 12 июня,

журналисты опознали... украинского полковника, во времена Януковича

работавшего заместителем командира киевского "Беркута"

и разыскиваемого нынешними украинскими властями

за участие в расстрелах в центре Киева в феврале 2014 года."



(Из сети)



В годы советского безвременья каждому гражданину Союза хорошо был знаком такой термин, как "торговля с нагрузкой". В смысле, если вам повезло вдруг увидеть на прилавке давно желанный товар, который вы уже который год не можете купить по причине тотального дефицита всего и вся, то будьте готовы тем же чеком оплатить ну совершенно ненужную, можно даже сказать бессмысленную вещь, которую не только вам, но и в городе никому не придет в голову купить. И отказаться от этой "нагрузки" было практически невозможно, тем более, что сзади напирала очередь желающих купить дефицит на любых условиях, пусть даже к нему прилагались два взвода оловянных солдатиков, отлитых из мутного полиэтилена.Прошли годы, дефицит исчез, традиции остались.Но молодая поросль российского населения о совковых традициях почти ничего не знает, а пожилая часть того же населения ничего и не рассказывает (чего "славное прошлое" хаять?), да и вообще подзабыла, что за штука такая - "нагрузка".К тому же лоботомия, виртуозно проведенная специалистами из клиники "Россия 24" и смежных с нею, позволяет россиянам тупо не замечать очевидные связи, к примеру, между "крымнашем" и реновацией в Москве.Потому соединить в мозгу жестокость подавления мирных митингов в Москве этим летом с "братской" помощью в подавлении подобных митингов трехлетней давности на Майдане москвичам, а тем более жителям российской провинции в принципе тяжело.А ведь тут действует принцип той же "нагрузки", отработанный в советской торговле.Хотели помочь борцам с "фашистской хунтой" в Киеве? Получите в комплекте с элитой украинского "Беркута" ее навыки борьбы с гражданским населением!Помните?- По отдельности не продается!- Оплатили - забирайте товар и отойдите от прилавка!- Следующий!Так что, как говорится, бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте...

Гуляет свадьба. Ближе к полуночи грохот кулаками в дверь. Открывают - на пороге десяток мрачного вида накачанных ребят с бейсбольными битами.

Главный представляется:

- Киеврэкет! Драку заказывали?

- Нет, что вы!

Главный сверяется с квитанцией, затем оттирая плечом и вваливаясь в квартиру:

- Ничего не знаю, уплочено!

Ну и изюминкой на торте резонное замечание комментаторов украинского сегмента Фейсбука:

"Беркут" - это же не только костоломы с дубинками, но и снайперы…"

А ведь за все уже "уплочено", дорогие мои москвичи...



Борис Кожезамов

нарочно для LIGA.net

