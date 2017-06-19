Мусорный коллапс: есть ли свет в конце туннеля

Откуда берутся отходы и кому они принадлежат?

Отходы создают юридические или физические лица - производитель и импортер товаров и услуг. Если продукт появился, рано или поздно он автоматически попадает в категорию отходов. И только в случае многократного использования (например, возвратная тара) его к таковым не относят.

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Поставляя товар на прилавки магазинов или других торговых объектов, реализующих его потребителям, производитель или импортер продает ответственность и право собственности на отходы, которые он создал в виде продукта, следующему участнику цепочки реализации. Так происходит до тех пор, пока этот продукт не попадет в руки крайнему потребителю, который и выбросит его в мусорный контейнер. Крайний потребитель - это мы с вами, люди, живущие в городах, селах… Вот таким быстрым и нехитрым способом мы стали собственниками не продукта, а отходов!

Кто ответственный за отходы в контейнере?

Выбросив мусор в контейнер, мы считаем, что наше участие в жизни этих отходов закончилось. Мы поступили так же, как производитель или импортер: передали по цепочке право на эти отходы дальше - органам местного самоуправления. Тут-то и начинается неразбериха. Наш народ очень самолюбив, и пословица "моя хата с краю" очень хорошо отображает его отношение к проблеме с мусором.

Итак, выбросив пакет с мусором в контейнер, мы с чистой душой и оплаченной квитанцией за вывоз мусора и обслуживание придомовых территорий (куда входит тариф за захоронение отходов) идем домой смотреть вечерние новости, в которых сообщают о трагедии на свалке во Львове, о пожаре на свалке в Полтаве. И вслух начинаем рассуждать: "Ну как же так, не могут завод построить? Только деньги красть могут!" (Хотя это верно, но не в данном случае.) И не даем себе отчет в том, что органы местного самоуправления - это и есть мы с вами. Мы выбираем депутатов в горсовет, и мэра города мы выбираем, а они от нашего имени им управляют. И это мы им платим за вывоз и захоронение. И сколько мы платим - такую услугу и получаем.

Захоронять или перерабатывать?

Переданные муниципалитету отходы, за захоронение которых уплачены копейки, попадают на свалку. В Киеве около 20% от общего объема ТБО сжигают на заводе Энергия. Еще какой-то мизерный процент сортируют. В других городах Украины ситуация еще хуже. Обычно свалки, на которые вывозят ТБО, находятся за городом, вблизи какого-нибудь села. Свалки в большинстве случаев создавались еще в советские времена и сегодня представляют собой переполненные отходами овраги и поля, которые воняют на километры вокруг, горят, привлекают кучу летающей и ползающей фауны.

Все это отражается на жизни проживающего в непосредственной близости населения. Они требуют что-то изменить, хотя и сами выбрасывают мусор на эти же свалки. Муниципалитеты, желая показать, что они делают что-то для людей, предпринимают попытки решить проблему, но попадают в ловушку собственной демагогии, коррупционной зависимости и пустых бюджетов. Понимая, что денег на переработку нет, они начинают заниматься популизмом. Говорят об инвесторах и проектах по переработке отходов, в то же время продолжая закапывать ТБО на переполненных свалках.

В Киеве около 20% от общего объема ТБО сжигают на заводе Энергия и еще какой-то мизерный процент сортируют. В других городах Украины ситуация еще хуже

Даже если и появляется где-то мэр, который хочет навести порядок, всегда найдутся люди, недовольные месторасположением нового полигона или мусороперерабатывающего завода. Или же противники повышения тарифов на утилизацию мусора.

Получается, мы производим продукт, используем его, затем выбрасываем, платим за его захоронение (за большее мы не хотим платить), и мы же недовольны, что созданные отходы не перерабатываются!

Пути решения



Нам часто рассказывают о европейских моделях. Но в каждой европейской стране существует свой подход, своя философия переработки отходов. В ЕС действуют директивы в сфере обращения с отходами - это инструкции с утвержденными целями и нормами. А вот практическая реализация, подход, построение систем обращения с отходами, законодательство в каждой стране свои и создаются исходя из множества факторов - уровня жизни, географического положения, морфологии отходов, типа мест проживания населения и т.д.

Чтобы переработка была интересна инвестору и не стала финансовым бременем для бюджета муниципалитета, стоимость захоронения ТБО должна быть выше переработки. В этом случае объемы ТБО будут поступать на переработку и ни в какое другое место. В мире существует множество технологий по переработке отходов. Остановимся на двух основных: механико-биологическая переработка и сжигание (пиролиз).

Стоимость подобного завода с глубиной переработки 95% от массы ТБО и производительностью 100 000 тонн в год может составлять 30-40 млн евро и даже больше. При нынешнем уровне тарифов, которые платит население, муниципалитету придется доплачивать подобному заводу минимум 40-50 евро за тонну ТБО (в зависимости от типа финансирования, сумма может быть в два раза ниже). Также есть проблемы, связанные с реализацией RDF (Refuse Derived Fuel - топливо, которое производят в ходе переработки мусора. -). На сегодняшний день в украинском законодательстве отсутствует такое понятие, как сырье для сжигания. Нет и предназначенных для этого котлов.