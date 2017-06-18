Макрон-победитель. Почему во Франции проиграли старые партии

Президент Франции полностью изменил политический пейзаж страны, подорвал влияние пророссийских сил и дал надежду на ренессанс Европы



На момент начала нынешней президентской и парламентской предвыборной кампании Французская республика были в состоянии потерявшего дыхание марафонца. Исторический контекст Пятой республики, Конституцию которой написал в далеком 1958 году генерал де Голль, уже ушел в прошлое, и в последнее время Франция функционировала как автомобиль, который не может ехать, потому что в его баке просто кончился бензин. В этот момент, когда нужно было действовать, и появился Эмманюэль Макрон - человек, который, по сути, ухватил за волосы Кайроса - древнегреческого бога, одного из последних детей Зевса, покровителя шансов и возможностей. Считалось, что если успеть ухватить за волосы этого бога, постоянно находящегося в движении, то хорошая возможность обеспечена.

Макрон как раз уловил подходящий момент, и понял, что историческая ситуация позволяет реализовать его личные амбиции. Он понял, что не надо делать ставку на традиционные партии Франции - республиканцев или социалистов, которые на практике не функционируют, существуют только на бумаге, фактически превратились в политические мумии. Макрон создал движение "Вперед!", которое совершенно не вписывалось в консервативный национальный политический пейзаж, зато было связано с гражданским обществом и стало восприниматься как локомотив преобразований во Франции. С победой этого движения на парламентских выборах у нового президента действительно появилась возможность такие преобразования провести.

Есть хорошее объяснение, почему у Макрона это получилось. Мы живем в эпоху двух основополагающих тенденций - реинициализации Эпохи просвещения, которая считала движущими силами разум, знание и достоинство человека, и тенденции "пост-правды". Последняя воплощена в Путине, Эрдогане, Трампе, которые делают ставку на ложь и унижают человеческое достоинство. Они исходят из того, что люди - идиоты, которым можно навязать абсолютно все, что угодно, и для которых ложные эмоции важнее, чем рациональные знания. И эти две тенденции сталкиваются. До президентских выборов тенденция "пост-правды" во Франции преобладала. Макрон своими идеями обновления, приоритетов гражданского общества в преобразованиях, изменил ситуацию.

По итогам выборов в парламент партия Макрона получила колоссальное большинство, но это вовсе не является угрозой для французской демократии. Конечно, есть проблема слабости оппозиции. Однако, это вина старых партий, которые не смогли предложить обществу стоящие идеи. Гражданское общество, которое во Франции находится в более развитом состоянии, чем истеблишмент, вынесло совершенно жесткий и справедливый приговор партиям, которые правили в последние годы. Старые партии давно стали безыдейными, превратились в кормушку для аппаратчиков, и теперь все эти партаппаратчики сброшены с парохода истории. Новая оппозиция возникнет неизбежно, но она появится в совершенно новых формах. Произойдет радикализация политического пейзажа. Вокруг Макрона будут концентрироваться умеренные силы, слева ему будет оппонировать Жан-Люк Меланшон, а справа - новая инкарнация Национального фронта.

На этих выборах Национальный фронт потерял голоса и лопнул словно воздушный шарик, потому что он представлял мир "пост-правды", был основан на абсолютно ложных постулатах закрытия границ, демонизации иностранцев, этнической сегрегации, разделения людей. Концепция Национального фронта была абсолютно ложной, держалась на эксплуатации страхов людей. Кампания Марин Ле Пен была абсолютно неудачная, ей остро не хватало харизмы. И даже если она пройдет в парламент, это будет генерал без армии, у нее не будет реальной возможности влиять на ситуацию. Да и генералом ее сложно назвать.

Кроме того, пророссийские силы во Франции сброшены на помойку истории. Они все поджали хвосты. Еще несколько недель назад они лаяли по всем углам, то сейчас они исчезли, их не видно и не слышно. Они ошиблись в векторе развития человечества. Поддерживать сейчас Путина и авторитарные диктаторские режимы - это означает быть полезными идиотами для диктаторов. Если даже раньше казалось, что ветер истории дул в их паруса, то сейчас они на свалке.

Нет никакой возможности для взаимопонимания Путина и Макрона. Президент Франции не понимает, что такое управляемая демократия, как можно подавлять оппозицию. А Путин не хочет понимать, что такое настоящая демократия и пространство свободы. Между ними не будет доверия. С другой стороны, и тот, и другой понимают, что нужно сохранять диалог, чтобы избежать худшего сценария. Конечно, диалог будет продолжаться, но все, что происходит во Франции и Европе - это плохая новость для Путина. Судя по его последнему телемарафону, он живет в своем измерении и не чувствует, что мир изменился. Диалог с Путиным возможен только позиции силы новой Европы.

В условиях, когда Американская политика сваливается в неопределенность, происходит возрождение Европы, и Франция вносит в этот процесс большой вклад. В Евросоюзе должны произойти кардинальные изменения. Нужен экономический рост, которого мы не видим, новый горизонт в образовании, совместные проекты, реинтеграция Европы на базе общих основополагающих ценностей, нужен отказ кормить разжиревшую бюрократию в Брюсселе. Тогда гражданское общество в Великобритании, старейшей демократии мира, проголосовавшей за Brexit, изменит ситуацию в стране, и она станет частью возрождения Европы. Вместо демонизации Brexit и поучений англичан нужно предоставить новую позитивную альтернативу, которая бы открыла прогресс для британской экономики.

А для украинского руководства в свете предстоящих переговоров с президентом Франции важно понимать, что Макрон не понимает старой риторики. Ему было 12 лет в момент падения Берлинской стены, в то время как Порошенко уже начинал политическую карьеру. Президенту Украины нужно говорить с Макроном о будущем, реальных проектах, например участии Украины в развитии европейской цифровой экономики, в области создании "силиконовых долин" в Европе. Ни в коем случае не нужно говорить о "немытой России", нужно говорить о том, что Россия нарушила международное право и именно поэтому нужны санкции. Порошенко нужно показать Макрону, что Украина, даже с учетом войны и коррупции, - это не часть проблемы, а страна, заинтересованная в решении общей европейской задачи.

Александр Мельник

профессор геополитики в бизнес-школе ICN в Нанси (Франция)

специально для LIGA.net



Читайте также: Почему Франция выбрала Макрона: объясняют французы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.