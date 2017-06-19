Будет ли отменен конкурс для судей Конституционного Суда
19.06.2017 16:00
Юлия Кириченко (Фото - facebook.com/pravo.org.ua)
Новый законопроект о назначении судей Конституционного Суда делает конкурсный отбор кандидатов бессодержательной формальностью
Отсутствие нового Закона Украины "О Конституционном Суде" является наиболее очевидным провалом имплементации конституционных изменений 2 июня 2016 года. Попытка принять новый Закон Украины "О Конституционном Суде" (проект № 5336-1) была предпринята 11 апреля 2017 года, но завершилась позорным фиаско. Закрытый режим разработки законопроекта, попытка установить процедуру псевдоконкурса и большое количество недостатков, которые требовали доработки, стали причиной такого печального исхода.
Как следствие:
- В Конституционном Суде осталось только 13 судей, а новые не могут быть назначены, поскольку новая конституционная процедура конкурсного отбора не закреплена в Законе;
- в 2017 году Конституционным Судом не было принято ни одного решения;
- рассмотрение поданных конституционных жалоб заблокировано.
Народные избранники, ядро которых составляют члены профильного Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия, в мае 2017 года начали регистрировать новые законопроекты, которые так или иначе должны заполнить правовой вакуум в деятельности Конституционного Суда. Достаточно вспомнить о законопроектах № 6426 (Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно реализации конституционного права граждан на конституционную жалобу)", № 6427 (Проект Закона о Конституционном производстве), № 6427-1 (Проект Закона "О Конституционном судопроизводстве в Украине"). Однако, учитывая события последней пленарной недели, предлагаем сделать акцент на проекте "О Конституционном Суде Украины" № 6427-д от 07.06.2017, зарегистрированном только 7 июня.
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Казалось бы, история с провалом законопроекта № 5336-1 должна способствовать активному обсуждению нового законопроекта, обеспечению настоящей конкурсной процедуры и объединению депутатов, экспертов и активистов гражданского общества вокруг работы над новым проектом.
Но произошло обратное. 7 июня указанный законопроект № 6427-д регистрируется, в тот же день проходит заседание профильного комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия, на котором рекомендуется принять этот проект за основу. И уже в четверг 8 июня он ставится на голосование в сессионном зале Верховной Рады - но не находит поддержки. По нашему мнению, такие олимпийские темпы не могут не отразиться на качестве законопроекта.
Предлагавшаяся ранее (в законопроекте № 5336-1) народными депутатами конкурсная процедура назначения судей Конституционного Суда вызвала серьезную критику со стороны экспертного сообщества, поскольку вместо ожидаемого обновления КСУ консервировала политическое влияние на назначение судей. В новом законопроекте № 6427-д конкурсная процедура почти никак не регламентирована. Не устанавливается количественный состав будущей конкурсной комиссии, конкретные требования к членам комиссии, обязательность результатов конкурса для субъектов назначения - и тому подобное. Таким образом, законопроект оставляет решение всех этих вопросов на усмотрение ВРУ, президента, съезда судей, которые будут назначать судей по результатам конкурса. Это яркий пример нивелирования конституционных новелл реформирования КСУ, так как вместо конкурсной комиссии, задачей которой должен быть отбор достойных кандидатур и представление их для назначения, создается конкурсная комиссия, которая будет отбирать удобных для ВРУ, президента и съезда судей кандидов.
Например, ст. 128 Конституции Украины в новой редакции, устанавливает, что назначение на должность судьи суда общей юрисдикции осуществляется по конкурсу, кроме случаев, определенных законом. Отбор кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины осуществляется на конкурсной основе в установленном законом порядке в соответствии со ст. 148 Конституции Украины. Фактически, обе нормы вводят конкурс и для судьи общей юрисдикции, и для судей КСУ. Но в отношении судов общей юрисдикции принята новая редакция Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", с закреплением четких рамок проведения конкурса, его этапов, органов, участвующих в проведении конкурса, в то время как в отношении конкурсного отбора судей КСУ, проектом предлагается только одна статья. Сейчас вся страна следит за конкурсом в Верховный Суд, который продолжается уже восьмой месяц и по своему характеру усложняет возможность "протягивания" недостойных кандидатов. Неужели вопрос назначения судей Конституционного Суда является менее важным для общества?
Закон о Конституционном Суде должен быть принят в ближайшее время с закреплением надлежащей конкурсной процедуры. В состав Конституционного суда должны прийти профессиональные юристы, а не политические игроки в мантиях.
Юлия Кириченко, Богдан Бондаренко
Эксперты Центра политико-правовых реформ
Эксперты Центра политико-правовых реформ
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