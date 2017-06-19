Джордж Сорос: Brexit - можно ли включить полный назад?

Знаменитый финансист считает, что сложная политическая ситуация и экономический спад могут вынудить Терезу Мэй пересмореть подход к разводу с ЕС



Реальность экономики начинает развеивать ложные надежды британцев. Год назад, когда незначительным большинством страна проголосовала за вывод Соединенного Королевства из Европейского союза, они поверили в посулы массовой прессы и политиков, которые сделали ставку на вариант "Leave", что Брексит не будет означать понижения уровня жизни. И в течение прошедшего года им удалось сохранять прежние стандарты за счет внутреннего долга.



Некоторое время это срабатывало, потому что увеличение потребления домашних хозяйств стимулировало экономику. Но момент истины для экономики Великобритании быстро приближается. Как показывают последние данные, опубликованные Банком Англии, рост заработной платы в Великобритании не успевает за инфляцией, поэтому реальные доходы населения начали падать.



Поскольку такая тенденция сохранится и в ближайшие месяцы, домохозяйства скоро ощутят, что уровень их жизни падает, и что им придется корректировать привычный уровень потребления. Хуже того, они также поймут, что стали чрезмерно закредитованными, и предпримут меры для того, чтобы снизить кредитную зависимость. Это приведет к сокращению потребления, которое поддерживало экономику.



Хуже того - Банк Англии допустил ту же ошибку, что и рядовой домохозяин: он недооценил влияние инфляции и теперь вынужден будет исправлять положение путем поэтапного повышения процентных ставок. А из-за более высоких ставок задолженность домашних хозяйств станет еще более трудно погасить.



Британцы быстро приближаются к критиченской точке, которая характерна для ситуаций экономической неустойчивости. Я называю такой переломный момент "рефлексивностью" - в этот момент причины и следствия начинают друг друга взаимно обуславливать.



Экономическая реальность подкрепляется реальностью политической. Дело в том, что Brexit изначально был шагом в направлении "lose-lose", он нес проигрыш как для Великобритании, так и для ЕС. И хотя результаты референдума по Brexit не могут быть отменены, но зато мнение людей может измениться.



Brexit изначально был проигрышным решением как для Великобритании, так и для ЕС. И хотя результаты референдума не могут быть отменены, но зато мнение людей может измениться.





Видимо, это и происходит сейчас. Попытка премьер-министра Терезы Мэй усилить свои переговорные позиции путем проведения досрочных выборов оказалась выстрелом в молоко: она потеряла парламентское большинство и создала "подвешенный парламент", в котором ни одна партия не имеет большинства.



Основной причиной поражения Мэй стала ее грубая ошибка - она предположила, что значительная часть социальной помощи для пожилых людей формируется из их собственных ресурсов, обычно из стоимости домов, в которых они прожили всю жизнь. Этот "налог на деменцию", как его прозвали, глубоко оскорбил основных избирателей Конссервативной партии, пожилых людей. Многие из них либо не пошли голосовать, либо поддержали другие партии.



Расширение участия молодежи сыграло существенную роль в поражении Мэй. Многие из них проголосовали за лейбористов - в знак протеста, а вовсе не потому, что они мечтают включиться в профсоюзное движение, и не потому, что поддерживают лидера лейбористов Джереми Корбина (хотя его выступления в ходе избирательной кампании оказались неожиданно впечатляющими).



Отношение молодых британцев к единому рынку диаметрально противоположно к платформе Мэй и других сторонников "жесткого" Брексита. Молодым людям нужны хорошо оплачиваемые рабочие места, и им не важно, найдут они их в Великобритании или в других странах Европы. В этом отношении их интересы соответствуют и интересам Лондонского Сити, где для некоторых из них такие рабочие места найдутся.

Если Мэй хочет остаться у руля, ей придется изменить подход к переговорам о Брексите. И уже есть признаки того, что она на это готова.



Сменив на более мирный тон переговоров, которые начнутся 19 июня, Мэй могла бы согласовать с ЕС повестку и оставить Британию участником единого европейского рынка на весь срок, достаточный для завершения неизбежной юридической работы. Это сразу стало бы огромным облегчением для ЕС, поскольку значительно отдалило бы недобрый день, когда исчезновение Британии пробьет чувствительную брешь в бюджете Евросоюза. Это будет соглашение, выгодное для обеих сторон - "win-win".



Только этот путь дает шанс убедить парламент принять все законы, которые должны вступить в силу после завершения переговоров по Брексит и выхода Великобритании из ЕС. Премьер-министру, вероятно, придется отказаться от неосмотрительно заключенного альянса с Демократической Юнионистской партией Ольстера и более решительно солидаризироваться с Шотландскими Тори, которые заявляют себя приверженцами более мягкой версии Брексита. Мэй также придется замолить грехи консерваторов в лондонском Кенсингтоне в связи с пожаром Гренфелл-Тауэр на прошлой неделе, в котором погибли по меньшей мере 30 человек - возможно, даже гораздо больше.



Если Мэй предпочтет такой подход, она сможет и далее возглавлять правительство меньшинства, потому что теперь вряд ли найдется желающий занять ее место. На Брексит по-прежнему потребуется не менее пяти лет, и в течение этого времени пройдут как минимум еще одним выборы. И если все пойдет хорошо, стороны могут пожелать возобновить брак еще до того, как развод станет свершившимся фактом.

Джордж Сорос

финансист, председатель Soros Fund Management

и фонда "Открытое общество" (Open Society Foundations)



Copyright: Project Syndicate, 2017

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