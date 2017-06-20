Немусорное дело
20.06.2017 12:26
Сергей Фурса
Сергей Фурса считает, что "партия власти" обнулила политический вес мэра Львова, сыграв на не решенных вовремя городских проблемах
Мусорное дело - это шаг вперед в украинской политике. Сначала неугодных кандидатов убивали, потом вываливали на них грязный компромат, а теперь всего лишь по-иезуитски жестоко лишают их рейтинга. Это не хорошо и не плохо. Это политика. В чистом виде. Другое дело, что людям на высших постах хорошо бы быть не только политиками, но и государственными деятелями. Але що маємо те, що маємо.
С точки зрения политики условная партия "центральной власти" сделала все идеально красиво. Нашла у своего основного конкурента (а на момент начала мусорного дела именно Садовой был их основным конкурентом) слабое место - единственную большую свалку мусора во Львове. И неисполненные обещания мэра что-то сделать с этим добром. Обещание было, оно и делало мэра уязвимым. Такое можно найти, на самом деле, в любом городе Украины. Равно как и коррупцию на свалках. Да все, кто контролируют свалки, на Бентли ездят.
Но эти "все" мало кого интересовали. Они не были конкурентами. А Садовой был. И вот "партия власти", дождавшись пожара (вряд ли стоит приписывать им дополнительное коварство и считать, что они сами догадались еще и поджечь свалку, тем более, что это повлекло гибель людей) стала атаковать своего конкурента. Ситуация идеальная. Мусор надо куда-то девать. Единственная свалка закрыта. В другие места мусор не берут. Можно сколько угодно требовать от Садового разобраться, при этом строго настрого запрещая ему помогать. Не публично, конечно. А публично обещать всемерную поддержку. Это политика. Так поступают не только в "Карточном домике". И все красиво. Центральная власть ругает нерадивого мэра, требуя от него решения. Но решения он не может дать, потому что мусор никто не берет - стараниями той самой центральной власти. А заводы никто за два дня не построит. Плюс максимальная публичность всего мероприятия. Ну красиво же. С точки зрения политики и игры. А вот с точки зрения морали... Или обязательств перед гражданами... Но мы же о политике, тут мораль не уместна.
С точки зрения государственного деятеля в идеальном мире такая позиция, конечно же, недопустима. Потому как она берет в заложники население целого города, заставляя многие его кварталы жить как на свалке. И правы те, кто скажет, что настоящий государственный деятель никогда бы на такое не пошел. Но где его взять, этого настоящего? И когда, и где они были. И были ли вообще. Неизвестно ведь. А государственные деятели, окажись они на месте центральной власти и не переживай о рейтинге конкурента, должны были не только помочь решить проблемы (просто снять негласный запрет на вывоз мусора со Львова и распределить его по Украине), но и решить, наконец, вопрос в корне. Сложившаяся со свалками ситуация недопустима. Но заводы по переработке мусора не строятся - и не из-за нерадивых мэров, а из-за низких тарифов. Это страшное слово - тарифы! Тарифы на вывоз мусора надо увеличить. Раз в десять. И тогда сразу найдутся инвесторы. И не будут расти свалки. Правда, товарищи на Бентли будут расстроены...
А пока депутаты Самопомощи вынуждены голодать. На самом деле им приходится искать креативные решения. Потому как по другому сопротивляться они не могут. Мэр города сам просто физически не может решить эту проблему. И единственный способ для них - это заставить центральную власть снять негласную блокаду. Или упросить, например, проголосовав за что-то очень нужное. Но, видимо, этот вариант не сработал. Или не проголосовали, или не предложили проголосовать. И остается идти в гибридную контратаку, надеясь переломить ситуацию. А для этого "партия власти" должна увидеть, что их действия вредят уже не только жителям города Львова (которые, похоже, мало кого волнуют), но и рейтингам самой "партии власти". И тогда они могут решить, что дело сделано, решающий урон противнику нанесен и дешевле просто дать вывести мусор из города. Поможет или нет - вопрос открытый. Равно как и неизвестно, сколько просидит на крыльце Банковой голодающий ожидающий депутат.
Сергей Фурса
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
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