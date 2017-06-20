Лица. Веселые и хмурые, строгие и задумчивые.



Лица и имена.



Я стою на ночной аллее памяти героев АТО в Днепре. И лица сотен погибших за независимость Украины смотрят на меня со светящихся стел. Кого-то я знал из этих парней, с некоторыми дружил, о ком-то никогда ничего не слышал.

Они смотрят на меня, улыбчивые и серьезные, молодые и пожилые. Лица войны. Лица и имена.

Наш враг закапывает своих солдат под деревянными крестами с порядковым номером на табличке. Ни имени. Ни фамилии. Наш враг прячет убитых - нет лиц, нет правды, нет памяти, одни лишь перепуганные подпиской о неразглашении родственники очередного псковского десантника, служившего в тайне, в тайне и похороненного. Россия не хоронит бойцов. Она их крадет у родных и близких, и закапывает в землю, как ворованную монету, чтобы никто и никогда не нашел. Неизвестные поля безымянных ворованных душ.

У наших воинов есть имена и лица.



Смеющиеся и усталые, безусые и бородатые. Лица воинов на аллее памяти героев АТО в Днепре.



Они смотрят на меня, на прохожих, на пятилетнего мальчика в шортах и кепке, на его родителей.

- Это кто, папа? - спрашивает мальчик.



- Это погибшие на войне солдаты, - говорит отец, и горло его дергается. - Они погибли, защищая нашу родину. Чтобы ты мог каждое утро просыпаться в своей постели и пить молоко.



- Ы, - кривится мальчик, - не люблю молоко. Можно, я за них буду есть морозиво?..

У стеклянной стелы останавливается парень - джинсы, кроссовки, футболка. И пиксельная куртка на плечах.



- Та ви так не хвилюйтеся, братики, - говорит парень лицам, не замечая, как по щеке текут слезы. - Я нормально. Плюс-плюс.

Павел Белянский

писатель

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