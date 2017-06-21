Почему в Украине ямы вместо дорог: мифы и реальность

Александр Кава объясняет, почему Укравтодор проигрывает войну с бездорожьем и как это изменить

Плохие дороги Украины не ругает разве что ленивый. Трассы и городские улицы, путепроводы в городах и придомовые территории. Все это требует существенного улучшения.

В Украине плохие дороги - это факт. Попробуем разобраться - почему это так, и во всем ли виновен Укравтодор.

В нашем сознании существуют прочные стереотипы о ремонте и содержании дорог.

1. Все дороги в стране, от международных трасс до придомовых территорий, - это Укравтодор, его ответственность и его недоработки.

Это не так. Зона ответственности Укравтодора - только дороги, которые соединяют населенные пункты. Протяженность сети 170 000 км.

Кроме того, существуют дороги в городах и селах. За эту улично-дорожную сеть, как и за придомовые территории, отвечают органы местного самоуправления. Сейчас сеть муниципальных дорог составляет 250 000 км. В местных бюджетах закладываются деньги на их содержание и ремонт. Эти дороги обязаны ремонтировать и содержать органы местного самоуправления. Однако местные власти зачастую используют эти средства на все, что угодно, кроме дорог.

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Кстати, с 1 января 2018 Укравтодор передает на региональный уровень еще 120 000 км дорог. Все полномочия по распределению бюджетов и принятию решений фактически полностью переходят на места. Также местные власти получат дополнительное финансирование из Дорожного фонда. В 2018 году их доля оценивается в 35 % - более 10 млрд грн.





Что делать? Обеспечить строгий контроль за распределением средств на дороги властями - как на уровне правоохранительных органов, так и со стороны активистов.

2. Дороги плохие, потому что на ремонтах воруют.

Главная причина плохих дорог - хроническое недофинансирование. На развитие дорожной сферы выделялись копейки из расчета на 1 км.

К примеру, в прошлом году выделенных из госбюджета средств хватило на ремонт 950 км, в 2015-м - на 310 км, 2014-м - 102 км. Напомню, сеть, за которую несет ответственность Укравтодор растягивается на 170 000 км. В итоге у нас 97% автодорог эксплуатируются с просроченными ремонтами. И ситуация ухудшается с каждым днем.

Все понимают, что ремонт напрямую связан с финансированием. Бюджет на содержание и ремонт дорог выделяет правительство и парламент. Именно законодательная и исполнительная власти решают, сколько денег и на какие дороги выделить.

Эту ситуацию можно сравнить с ремонтом в вашем доме. В подъезде появились трещины. Вам бы и хотелось отремонтировать подъезд, но у ЖЕКа нет денег на ремонт. С каждым годом подъезд становится все более унылым и неухоженным. Так и с дорогами.

Если мы хотим,чтобы дороги были такими же, как в Польше, Венгрии, Словакии, нужно ежегодно ремонтировать не менее 10 000-12 000 км. Приблизительные затраты - 60-80 млрд грн в год. При этом в 2017 году мы имеем 6,6 млрд грн (за вычетом погашения долгов предыдущих периодов). При нынешних темпах финансирования для ремонта дорожной сети страны нужно не менее 100 лет.

Что делать? Менять подход к финансированию. Большие надежды на начало работы Дорожного фонда, который заработает с 1 января 2018 года. Вторая важная составляющая - передача дорог местным властям.

3. Укравтодор и только он виноват в плохом качестве дорог.

Это не так. Укравтодор дороги не ремонтирует. Укравтодор через областные службы заказывает ремонтные работы на дорогах. Если мы говорим о капитальном ремонте, реконструкции, среднем текущем ремонте, то все работы выполняют частные компаниии. Отметим, что в Украине десятилетиями тендеры выигрывали одни и те же фирмы. И вовсе не потому, что предлагали качественные услуги.

Содержанием дорог (зимняя очистка, посыпание, восстановление разметки, знаков) занимаются как частные компания, так и государственная - ДАК Автомобильные дороги Украины. Все они участвуют в тендерах на площадке Prozorro.

Что делать? Украине необходимо расширить рынок услуг, открыть возможности для новых украинских компаний, привлечь зарубежных подрядчиков.

4. Укравтодору выгодно делать ямочный ремонт - это позволяет осваивать большие средства.

Ямочный ремонт - это, несомненно, плохо. Укравтодор от него с удовольствием бы отказался, сосредоточившись на капитальном ремонте и реконструкции (которые в последние годы не проводились вообще). И тут мы вновь возвращаемся к пункту два - финансированию.

К примеру, в этом году на ямочный ремонт выделено 2 млрд гн. Укравтодор оказался перед дилеммой: либо качественно отремонтировать 400 км дорог (10-15 км в каждой области), либо выполнить ямочный ремонт, обеспечив проезд по 30 000 км дорог (более 1000 км по каждой области).

Важно учитывать - дороги должны проходить капитальный ремонт каждые 10-15 лет. Сейчас 97% дорог эксплуатируется с превышением нормативных сроков ремонтов из-за многолетнего недофинанстрования. Некоторые из них эксплуатируются 30-40 лет.

Ямочный ремонт - вынужденная мера, чтобы по этим дорогам можно было ездить. Иначе большинство дорог страны давно превратились бы в направления.

Наши дороги похожи на старое пальто со множеством дыр. По-хорошему, его нужно заменить на новое, но для покупки нового, нужно много денег. Старое пальто латают, хоть выглядит оно плохо и почти не греет.

5. Деньги, полученные от акциза на топливо, которое покупает каждый водитель, идут на дороги.

Как показывает опыт, из денег, которые платят автомобилисты, на дороги направляется не более 20%. Остальные идут на другие статьи бюджетных расходов, не связанные ни с дорогами, ни с безопасностью на трассах.



Что делать? В конце прошлого года принят закон о создании Дорожного фонда. Закон вступит в силу с января 2018 года. Дорожный фонд сможет защитить уплаченные водителями деньги от использования не по назначению и сделает их целевыми. Это не позволит их использовать не по назначению. В 2018 году - на дороги будет перечислено 50% средств от "дорожных" поступлений госбюджета, в 2019-м - 75%, план на в 2020-й - 100%. В конце прошлого года принят закон о создании Дорожного фонда. Закон вступит в силу с января 2018 года. Дорожный фонд сможет защитить уплаченные водителями деньги от использования не по назначению и сделает их целевыми. Это не позволит их использовать не по назначению. В 2018 году - на дороги будет перечислено 50% средств от "дорожных" поступлений госбюджета, в 2019-м - 75%, план на в 2020-й - 100%. Александр Кава, заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 годах

Это не так. Средства, полученные от акциза на топливо, до сих пор идут в общий доход государственного бюджет. Независимо от того, сколько средств перечислено в бюджет от покупки топлива, решение о сумме денег выделяемой на содержание, ремонт и строительство дорог зависит не от дохода бюджета по "автомобильным статьям", а от субъективной позиции министра финансов и правительства (кстати, на строительство дорог средства из госбюджета не выделялись с 2013 года).