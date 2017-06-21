Порошенко и Трамп: первый шаг в игре на опережение

Первая встреча Порошенко и Трампа оказалась даже лучше, чем можно было ожидать, считает обозреватель LIGA.net Георгий Эрман.





Вчерашний день можно смело назвать днем прорыва в отношениях украинских властей с администрацией Дональда Трампа. Наибольшая заслуга в этом, конечно же, у американских сенаторов, которые инициировали принятие законопроекта о санкциях в отношении России. Администрации нужно было отвлечь внимание от скандала с увольнением директора ФБР Джеймса Коми, которое и сам экс-директор, и оппоненты Трампа из лагеря демократов, объясняют желанием повлиять на ход расследования по вмешательству России в американскую президентскую кампанию.

Белый дом сейчас пытается избавиться от каких-либо подозрений в "особом сотрудничестве" с Кремлем. Ракетный удар по Сирии в апреле использовался в течение двух месяцев для пояснения в публичном пространстве того, что Трамп в конфликтах, где задействованы американские интересы готов подходить с позиции силы и не принимать во внимание мнение Москвы. Возможно, уничтожение сирийского военного самолета в воскресенье также является продолжением этого сценария. Сейчас, когда градус политического противостояния в Вашингтоне после слушаний в Конгрессе с участием Коми вырос, в Белом доме использовали украинскую карту. Президенту Порошенко в этой ситуации невероятно повезло.



Результаты первой встречи Порошенко с Трампом, которая могла стать настоящим испытанием для украинской внешней политики, должны вызвать вздох облегчения у украинского руководства.

История с заявлениями сотрудников НАБУ, которые привели к увольнению главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в августе 2016 года окончательно забыта. Установлены контакты со всеми ведущими представителями американского руководства -Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Белый дом заверил в поддержке санкционного механизма, Госдепартамент потребовал от России выполнения минских соглашений, в Пентагоне пообещали подумать насчет оружия. Заявления символические, без каких-либо конкретных обязательств. Однако результаты первой встречи с Трампом, которая могла стать настоящим испытанием для украинской внешней политики, должны вызвать вздох облегчения у украинского руководства. А заявление Порошенко о том, что Трамп "определенно не похож на человека, у которого некие особые отношения" с Россией - как раз то, что нужно было Белому Дому от этого визита.

Сделан лишь первый скромный шаг в налаживании отношений с новой администрацией. Президенту Украины удалось встретиться с Трампом раньше руководителя России и сообщить украинскую позицию по всем ключевым для нее вопросам. Заявления американского руководства в отношении России впредь будут еще более осторожными, а надежда Путина на налаживание отношений с Трампом постепенно превращается в пыль. Кроме того, с каждым новым успехом в борьбе с террористами ИГ в Сирии и Ираке, которых достигают курды или иракская армия, идея сотрудничества США с Кремлем по борьбе с терроризмом постепенно теряет какой-либо смысл.

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