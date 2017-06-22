Как умирают партии

Нина Хрущева о том, как устаревшие партии уходят с политической арены





Почти 26 лет назад президент Борис Ельцин издал указ, который фактически запретил деятельность органов Коммунистической партии на заводах, в университетах и в любых других организациях и учреждениях на территории Российской Федерации. Однако смелый указ Ельцина в каком-то смысле был уже избыточным: Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), когда-то являвшаяся грозным организационным оружием, уже и так была подкошена собственной некомпетентностью и брутальностью, - настолько, что общество просто перестало ее воспринимать.

Когда-то великие политические партии стран Запада, а также некоторых развивающихся стран, сегодня тоже, как может показаться, быстро движутся к забвению. Но если смерть КПСС была совершенно логичной (указ Ельцина вышел всего лишь за несколько месяцев до краха СССР), то упадок крупных политических партий в таких странах, как Франция и Индия, объяснить нелегко.

КПСС погубило чванство - самоуверенное чувство "обладания" государством, из-за которого коррупция начинает восприниматься как естественная часть полученного на выборах мандата.

Во Франции президент Эммануэль Макрон только что обеспечил своему политическому движению, существующему всего один год, огромное большинство во французском Национальном собрании. При этом Социалистическую партию, с который Макрон был связан, работая министром экономики, он, по всей видимости, отправил в "на свалку истории", если воспользоваться фразой Троцкого. Для другой крупной французской партии - правоцентристской партии Республиканцев, берущей начало в политическом наследии Шарля де Голля, - ситуация выглядит не намного лучше.

Вплоть до недавнего времени казалось, что Лейбористская партия Великобритании под руководством ультралевого Джереми Корбина тоже находится на грани исчезновения. Но она получила своеобразную отсрочку, благодаря вопиющей некомпетентности консервативного премьер-министра Терезы Мэй, проявившейся во время недавней избирательной кампании в парламент. Однако сможет ли Корбин на самом деле объединить и оживить свою партию, по-прежнему совершенно не ясно.

В развивающемся мире Индия стала свидетелем упадка Индийского национального конгресса (ИНК) - партии первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру, который привел Индию к независимости от Великобритании. Под слабым династическим руководством Сони Ганди (вдовы убитого премьер-министра Раджива Ганди, внука Неру и сына премьер-министра Индиры Ганди), а также ее сына Рахула, Конгресс сейчас, похоже, неспособен сохранить депутатские места даже в своих традиционных оплотах, например, штате Уттар-Прадеш. Более того, главный соперник ИНК - правящая партия "Бхаратия Джаната", - по всей видимости, уже гарантировал себе победу на предстоящих парламентских выборах в 2019 году.

Читайте также: И с места они не сойдут? Кризис ориентиров мировой демократии

В Южной Африке другая великая партия национального освобождения - Африканский национальный конгресс, способствовавший падению режима апартеида, - переживет такой же упадок. Спустя всего 18 лет после ухода Нельсона Манделы с поста президента ЮАР, АНК стала разваливаться под губительно коррупционным руководством президента Джейкоба Зумы. Официальный раскол между соперничающими фракциями, настроенными на ожесточенную борьбу, может произойти уже в этом году, когда АНК будет выбирать своего нового лидера.

Конечно, великие политические партии умирали и раньше. В XIX и начале XX веков главным соперником консерваторов в Великобритании были Либеральная партия, а не Лейбористская. Эта партия процветала под руководством таких фигур, как Уильям Гладстон и Дэвид Ллойд Джордж. Тем не менее, она исчезла буквально через несколько лет после окончания Первой мировой войны; этот процесс описан в книге британского журналиста-историка Джорджа Дэнджерфилда "Странная смерть либеральной Англии".

В Италии возникшие в послевоенную эпоху политические партии - христианские демократы, коммунисты и социалисты - прошли через период массового вымирания, когда в 1992 году разразился коррупционный скандал Tangentopoli ("Взяткоград"). А в 1993 году Консервативная партия Канады была практически уничтожена на парламентских выборах, после которых она потеряла почти все свои депутатские мандаты, сохранив лишь два места из 151.

Избиратели стали все чаще обращать внимание лишь на одну-две ключевые идеи партии, а не на всю ее программу. Именно такой менталитет и позволяет процветать "партиям одного вопроса".

Существует множество объяснений причин краха политических партий. Переход избирателей из рабочего класса в средний класс в равной степени способствовал гибели коммунистических партий в Западной Европе и краху советского режима.

Если говорить шире, в тех странах, где коалиционные правительства состоят из партий со схожей идеологией, избирателям может оказаться проще менять свои политические привязанности. Сегодня это особенно частое явление, потому что избиратели стали относиться к партиям как к брендам (которые можно менять, как только они перестали отвечать вкусам потребителей), а не как к символу непоколебимой "племенной" лояльности.

Кроме того, избиратели сегодня стали все чаще обращать внимание лишь на одну-две ключевые идеи партии, а не на всю ее программу целиком. Именно такой менталитет и позволяет процветать "партиям одного вопроса", например, Партии независимости Великобритании, сосредоточившейся на вопросе иммиграции.

Растущая частота референдумов в развитых демократических странах мира выглядит прямым следствием этого разворота к клиентоориентированной политике. Проблема, однако, в том, что референдумы ослабляют политическую ответственность: они открывают путь к принятию плохо продуманных решений, основанных на упрощенных вопросах референдумов. Так, например, произошло с безответственным голосованием Британии за Брексит. В таких ситуациях, как однажды иронично пошутил драматург Бертольд Брехт, единственная альтернатива - "распустить народ и избрать новый".

Потребительскими настроениями избирателей отчасти можно объяснить упадок партий, подобных Социалистической партии Франции, но они не объясняют упадок Индийского национального конгресса и АНК. Их проблема, по всей видимости, связана с тем, что они впали в чванство и высокомерие.

В Индийском национальном конгрессе это высокомерие в основном наследственное. Семья Ганди, начиная с Неру, Индиры и Раджива Ганди и заканчивая нынешним некомпетентным лидером партии Рахулом, воспринимает свой контроль и руководство Конгрессом как право, данное от рождения, которое не может быть отменено, вне зависимости от реальных умений или квалификации человека.

В АНК это высокомерие, по-видимому, больше похоже на чванство КПСС - самоуверенное чувство "обладания" государством, из-за которого коррупция начинает восприниматься как естественная часть полученного на выборах мандата. Высокомерие такого рода отрезает партию от её реальных сторонников, которым затем становится проще искать - и находить - более подходящие альтернативы.

Впрочем, в политике смерть может быть и не вечной. Например, Институционно-революционная партия Мексики (ИРП) правила страной в течение 71 года, пока в 2000 году не потерпела поражение на выборах. В тот момент многие полагали, что ИРП больше никогда не вернется к власти. Но в 2012 году она это сделала, благодаря избранию нынешнего президента страны Энрике Пенья Ньето.

Этими перспективами, наверное, и объясняется столь беспечное отношение семьи Ганди и Зумы к загниванию своих партий. Вопрос, однако, в том, сможет ли нечто, восставшее из мертвых, когда-нибудь стать тем, чем оно было.

Нина Хрущева

профессор международных отношений

и заместитель декана по учебной работе в Новой школе,

старший научный сотрудник Института мировой политики (США)



Copyright: Project Syndicate, 2017

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



