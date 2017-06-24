Здравоохранение как лотерея

Андрей Набоков формулирует принципы, на которых может быть построена вызывающая доверие система социального здравоохранения



Изначальная цель всех систем здравоохранения в мире - подстраховать граждан от неплатежеспособности в момент болезни или травмы. То есть, финансовая часть здравоохранения - это типичная страховая схема, которая основана на том, что все одновременно заболеть не могут (иначе страховая компания - банкрот). В последние несколько десятков лет практически все государства обнаружили, что им перестало хватать собранных денег на медстрахование своих граждан. Основная причина - резкое подорожание средней стоимости лечения, особенно высокотехнологичного. Взносы граждан перестали соответствовать затратам, а своих денег, как известно, у демократического государства нет.



Встал вопрос: как растянуть "зонтик" финансовых гарантий на всех? Попытки этот вопрос решить привели к тому, что система здравоохранения в современном мире все менее напоминает страховой бизнес и все более - поле для отработки решений в области теории игр. И это происходит не потому, что государство хочет играть с населением в лотерею. Так получается само собой. Ведь какова цель лотереи? Это когда организаторы, имея изначально 10 фишек, хотят собрать 1000 фишек, не гарантируя выигрыш абсолютно всем участникам.



Изначально деньги распределены среди мелких плательщиков. Государству нужно предложить им нечто, что а) действительно представляет для них ценность б) стоит больше, чем предполагается собрать с каждого предполагаемого участника с) не портится и может быть использовано следующий раз и д) самое главное: имеется в очень ограниченном количестве.Государство, пытаясь "растянуть" зонтик социальных обязательств на возможно большее число сограждан, решает эту задачу именно через запуск "лотереи".

Во-первых, настоящую стоимость всей массы медуслуг заранее не знает никто. В самом деле, никто не может предсказать, на какую сумму будет реально оказано медуслуг, скажем, в следующем году. Эта сумма будет результатом обстоятельств и случайностей, зависящих от множества факторов и целой стаи "черных лебедей".

Во-вторых, государству нужно заранее профинансировать свой государственный сектор здравоохранения на сумму, которую оно не знает. Сама по себе задача звучит замечательно.

В-третьих, государство, прекрасно понимая, что задача на полное бюджетирование не решается (денег на лечение всех и от всего заведомо не хватит), начинает играть. Оно запускает "лотерею", участником которой становится все экономически активное население страны. Государство настойчиво предлагает гражданам заплатить ему некий взнос, благодаря которому каждому гражданину в будущем будет выдана виртуальная сумма для лечения. Эта сумма может быть выделена только до конца года. Как называется этот взнос - абсолютно неважно: страховой взнос, взнос в больничную кассу, целевой медицинский налог или как-то иначе. Важно то, что человек в этот момент оплачивает услугу, полного содержания и даже собственной конкретной потребности в которой он еще не знает, и о которой известно лишь то, что на всех и для всех случаев ее не хватит. Гражданин прекрасно понимает, что если в этом году заболеют все (или просто большинство), то денег на лечение не хватит абсолютно точно. Это и есть ситуация лотереи.

В-четвертых, при "нормальной" лотерее все лоты (выигрыши) известны заранее. Участники могут оценить степень риска уже в момент покупки билета. Однако в нашей ("ненормальной") здравоохранительной лотерее



число возможных выигрышей неизвестно, и поэтому степень риска не может оценить никто, включая организаторов;

выигрывают не те, кто объявлен при финальном розыгрыше, а те, кто первым предъявил свой билет (первыми обратились за помощью);

при получении выигрыша участники не уверены, что им его выдали полностью (хуже того: все участники уверены, что им чего-то не додали).

Возникает ситуация полной неопределенности как для организаторов, так и для участников: у обеих сторон есть способы сжульничать. И ни одна из сторон не может проконтролировать добросовестность другой стороны. Как можно такую ситуацию разрешить?



Рационально устроенная "лотерея" медицинского страхования может выглядеть примерно так.



Обеспечена полная прозрачность самого "выигрыша" : точностью каждой указанной цифры, публикацией точного числа обратившихся за помощью и конкретной суммой, которая была использована для оказания им медуслуг.

: точностью каждой указанной цифры, публикацией точного числа обратившихся за помощью и конкретной суммой, которая была использована для оказания им медуслуг. Обеспечена полная прозрачность приоритетов выдачи выигрыша : в нашем случае выигрыш выдается не первому прибежавшему, а тому, кому действительно нужнее. Очевидно, что для определения таких приоритетов понадобится некий третейский судья (независимый и от государства, и от пациентов).

: в нашем случае выигрыш выдается не первому прибежавшему, а тому, кому действительно нужнее. Очевидно, что для определения таких приоритетов понадобится некий третейский судья (независимый и от государства, и от пациентов). Обеспечена полная прозрачность степеней риска не получить медпомощь для всех категорий участников (рассчитывается после определения конкретных приоритетов).

не получить медпомощь для всех категорий участников (рассчитывается после определения конкретных приоритетов). Обеспечена полная прозрачность процесса выдачи выигрышей в реальном времени. В любой момент все участники-пациенты должны знать, сколько ресурсов осталось именно для той категории пациентов, в которую они входят.

в реальном времени. В любой момент все участники-пациенты должны знать, сколько ресурсов осталось именно для той категории пациентов, в которую они входят. Наконец, организатор должен иметь возможность выявить ситуацию, когда участник "лотереи" фальсифицирует свой "билет", - то есть, пытается "забрать выигрыш" лишь для того, чтобы вернуть свои деньги, надеясь получить ненужную ему медицинскую услугу или получить ее на сумму большую, чем ему положено.

Андрей Набоков

в прошлом - травматолог-ортопед

специально для LIGA.net

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