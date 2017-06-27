Make in India. Как украинской оборонке не потерять мировой рынок

Как украинским компаниям ОПК нарастить поставки оружия на ключевые мировые рынки. Мнение Павла Барбула

Индия издавна считается самой большой демократией мира. В стране функционирует огромный госаппарат, из-за чего система принятия решений забюрократизирована и работает с проволочками.

Такой подход направлен на достижение двух целей - обеспечение граждан дополнительными рабочими местами и борьбу с коррупцией. Логика следующая: если принятие финансовых решений зависит от большого количества людей, разных инстанций и служб, то коррупционные риски пропорционально уменьшаются.

При этом в сфере оборонных закупок Индия начала политику либерализации рынка, открыв доступ к своим тендерам как можно большему количеству компаний. Все нормы, правила, процедуры, изменения выписываются в Defence Procurement Procedure - 2016 (основной документ по оборонным закупкам Индии). Несмотря на это, длительность оформления всех документов остается проблемой для государства и бизнеса в Индии. Но для развития сотрудничества украинских и индийских оборонных предприятий это отнюдь не ключевая загвоздка.

Что значит Make in India

На протяжении последних нескольких лет правительство Индии всячески поддерживает и направляет собственную промышленность на локализацию производства в партнерстве с иностранными компаниями. В 2014 году была запущена государственная программа Make in India, которая кроме 24 гражданских секторов экономики опекается и оборонной промышленностью. Прорыва в сфере оборонного производства пока что не произошло, но такая политика существенно изменила правила игры на рынке оборонных закупок этой страны.

Как минимум 51% стоимости любой продукции военного и двойного назначения, закупаемой Минобороны, должно быть сгенерировано в Индии. Поэтому для реализации ключевых для Индии проектов правительство уполномочило ряд крупных корпораций быть главными партнерами государства по программе Make in India. В менее крупных проектах могут быть задействованы любые другие частные и государственные участники рынка.

На этапе имплементации возникли сложности. Внутренний рынок Индии отреагировал на призывы государства не попытками реализовать полноценную локализацию производства, а попытками приклеить к иностранным товарам свои логотипы с бирками "Сделано в Индии". Понимая это, оборонные компании со всего мира очень внимательно выбирают партнеров, которые готовы разделять не только будущую прибыль, но и расходы на развитие проектов.

Украинский опыт

Индийский рынок для нашей оборонной промышленности не новый. С момента открытия в 1998 году представительства госпредприятия СпецТехноЭкспорт в Индии удалось реализовать более 700 экспортных контрактов общей стоимостью $2 млрд. Это преимущественно услуги по ремонту и модернизации техники советского производства. За последние три года удалось сохранить небольшую динамику роста экспорта новой продукции, которая не востребована у нас либо же производится в избыточных для внутренних заказчиков объемах.

Однако мировые рыночные тренды быстро меняются. Усилилась конкуренция в среднем технологичном сегменте вооружений и техники. Возросло общее количество игроков на рынке, а наши соседи начинают осваивать производство той продукции, которую раньше эксклюзивно поставляла Украина. Более того, до 2014-2015 годов РФ не особо обращала внимание на небольшие тендеры на поставку комплектующих. Но за последние пару лет она направила значительно больше ресурсов на эту работу.

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В то же время организация сотрудничества по большим совместным проектам в рамках программы Make in India, как, например, производство и поставка новых самолетов, проведение научно-исследовательских работ, модернизация бронетехники, занимает гораздо больше времени, хотя результат от такой работы даст долгосрочный эффект.

"Трансфер технологий" уже не звучит устрашающе даже в сфере оборонки

Ключевые партнерские для Украины рынки следуют глобальному тренду международного трансфера (передачи) технологий и локализации оборонного производства в странах заказчика. На практике Индии, именно трансфер технологий является главным условием для импорта вооружений этой страной в рамках национальной программы Make in India. Это своего рода политика "замещения", которая преследует цель обеспечить реинвестирование участниками рынка от 30 до 50% каждого полученного доллара от поставок оборонной продукции.

В этих условиях Украина имеет огромное конкурентное преимущество, а именно - возможность и готовность развивать совместные проекты и налаживать лицензионное производство украинской продукции в Индии для потребностей индийских заказчиков.

Иными словами, мы можем разрабатывать технологию исходя из пожеланий заказчика, создавать тестовые образцы и помогать налаживать их серийное производство в обмен на участие в совместных предприятиях на территории его страны. Такой рыночный подход с одной стороны позволит украинским компаниям развивать крупные стратегические проекты, привлекая экспортные валютные поступления в Украину, а с другой - существенно увеличить финансирование научно-исследовательских работ, что неизбежно приведет к увеличению количества новых решений для удовлетворения внутренних потребностей в инновационной продукции и вооружения украинской армии.

Большое "но", и как его исправить

Во всей этой истории есть один нюанс. На сегодняшний день законодательство запрещает компаниям-производителям в ОПК (за исключением авиаотрасли с недавних пор) и спецэкспортерам выступать учредителями или соинвесторами совместных с иностранными партнерами предприятий. Это ограничивает возможности украинских предприятий по работе на ключевых для нас рынках. Обладая технологией, продуктом, мы имеем юридические ограничения для налаживания их лицензионного производства на территории заказчика. Если этого не изменить, рынок, к примеру, Индии для нас рано или поздно закроется. Поэтому сейчас, пока в Индии бюрократическая машина переваривает стопки документов по крупным украинско-индийским проектам, в Украине следует адаптировать законодательную базу, чтобы разрешить нашим оборонным компаниям создавать совместные предприятия за рубежом. Такие рекомендации разработаны специалистами Укроборонпрома и уже не раз рассматривались в профильном комитете Верховной Рады.

От принятия закона зависит также судьба многих украинских производственных предприятий, которым срочно нужны инвестиции для обновления производственных линий, запуска в производство новых наукоемких образцов вооружений и налаживания современных бизнес-процессов. Речь идет о целых отраслях, занимающихся разработкой и производством авиационной, бронетанковой и морской техники, систем разведки, связи, автоматизированных систем управления огнем, систем поражения, артиллерийских стволов, боеприпасов.

Развитые компании из Европы и США называют Индию одним из самых сложных рынков для продвижения продукции в виду отсутствия прямой взаимосвязи между маркетинговыми расходами и будущими доходами. Тем не менее политику упущенных возможностей, которая уже давно прижилась в нашей стране, нужно прекращать, а к любым изменениям и рискам относиться как к новым возможностям. Наше место на международном рынке ОПК претендуют занять многие. Об этом свидетельствуют попытки некоторых конкурентов доказать, что Украина неспособна производить современную оборонную продукцию. Результатами своей работы мы регулярно доказываем обратное. Для развития этой динамики срочно нужны внутренние изменения.

Павел Барбул, директор ГП ГХВП СпецТехноЭкспорт



