Народ не одобряет все. Социологические опросы и развитие общества

Общество традиционно настроено против перемен - но только пока они не произошли и не стали привычными удобствами, считает Дмитрий Литвин.

Социологи неизменно портят настроение. Вот и новый опрос говорит, что большинство наших сограждан отвергает сразу все: и те щадящие варианты реформ, на которые решились в Кабмине; и те торговые и социальные практики, которые хорошо зарекомендовали себя в западных странах, но пока не прижились у нас. Антикоррупционное бюро украинцы считают неуспешным, Минские соглашения в обществе не понимают, запрет "Вконтакте" не одобряют, зато 9-е мая любят. Подумать только: даже МВФ, спасший Украину от краха, когда после президентства Януковича никто больше не готов был помогать нашей стране реальными миллиардами долларов, - и тот украинцы обвиняют в снижении социальных стандартов и росте цен.

Удивительно, но большинство сограждан быстро забыло, что слово "дефолт" впервые после кризиса 2008 года прозвучало всерьез и на высоком официальном уровне еще до нынешней весьма строгой программы сотрудничества с МВФ. Не из уст, например, Яценюка или Гройсмана. О возможном банкротстве Украины и "социальном коллапсе" заговорил премьер-министр Азаров еще в декабре 2013 года, комментируя путинскую взятку Януковичу на 15 миллиардов долларов. Мол, только так можно было спасти Украину от дефолта. И это был не просто шантаж оппонентов, осуждавших эту взятку.

Объективные данные о состоянии экономики и общества показывали, что Украина не в состоянии содержать ту модель, к которой украинцы привыкли. Пенсионная система давно противоречит соотношению работающих украинцев и пенсионеров. Раздутая налоговая система, вечное покрытие государством "плановых" убытков тысяч госпредприятий, система явных и скрытых дотаций, массив льгот и доплат - за весь этот праздник щедрости Украина больше не могла платить. И при этом целые отрасли нормальной, полезной экономической деятельности - как, например, игорный бизнес или вполне привычная для цивилизованных стран торговля сельскохозяйственной землей - в Украине оставались (и остаются до сих пор!) по закону недопустимыми.

Целые отрасли полезной для экономики деятельности - как игорный бизнес или возможность торговать сельскохозяйственной землей - в Украине остаются до сих пор по закону недопустимыми.

Доходит до абсурда: например, громче всех призывают сохранить запрет на торговлю землей националисты, хотя это право у украинцев отобрали большевики, чье наследство эти же националисты якобы и хотят демонтировать. Политики, которые чаще других призывают к созданию рабочих мест для украинцев, не менее часто высказываются и против игорного бизнеса, хотя эта отрасль на момент запрета в 2009 году давала работу аж для трехсот тысяч человек. Ярче и глупее всего получается, конечно, с пенсионной реформой: абсолютно все политики - а эта публика хорошо умеет считать деньги и особенно бюджетные - понимают, что нынешняя пенсионная практика обрекает миллионы людей на нищету, но при этом правительственную попытку хоть как-то уменьшить угрозу пенсионного краха - с большим удовольствием валят даже в тех фракциях в парламенте, которые это правительство и назначали.

Но дело вовсе не в политиках. Дело в избирателях. Это их настроения, тщательно зафиксированные социологами, превращаются в политические кампании, которые затем отражаются в законотворчестве. И наоборот: политические кампании, рассчитанные на привычку избирателей жить в нежизнеспособной модели, умножают настроения, которые препятствуют реализации даже по-настоящему здравых идей. Вроде того, например, что Национальный банк, наконец-то заставивший банкиров заплатить своими карьерами за нечистоплотность, - оказывается одним из самых демонизированных государственных институтов. Оказывается, это Нацбанк виноват в падении банков, изначально созданных нежизнеспособными или доведенных до банкротства их собственниками и управляющими. Таков глас народа!

Абсолютно все политики понимают, что нынешняя пенсионная практика обрекает миллионы людей на нищету, но при этом правительственную попытку хоть как-то уменьшить угрозу пенсионного краха с большим удовольствием валят.

Впрочем, пусть настроение не спешит портиться от новостей от социологов. И общество не стоит сразу обвинять в глупости или в поддержке деструктивных идей.

Люди так устроены, что далеко не всегда осознают, что хорошее - это хорошее, даже когда это, казалось бы, очевидно. Вот если бы, например, в 1984 году какой-нибудь смелый социолог провел реальный опрос украинцев на тему свободы валютных операций (а в то время такой свободы не было, и банальная купля-продажа долларов США каралась в уголовном порядке), то наверняка выяснилось бы, что абсолютному большинству никакие доллары и вовсе не нужны. Отношения к валютой пришли в общество явочным порядком. И как-то никто не жалуется.

Если бы в 1987 году украинцев спросили о том, стоит ли праздновать 7-е ноября, большинство наверняка ответило бы утвердительно. Сейчас вот даже не все сразу и скажут, что именно праздновалось в этот день. Еще из нашего быта сегодня и в относительно недавнем прошлом: попробовали бы спросить у украинцев в 1982 году, нужна ли свобода торговли или стоит сохранять Госплан? Можно сколько угодно жаловаться на рост цен, но нынешнее обилие товаров и услуг, доступных для покупки, появилось в результате мер, которые - если спрашивать о каждой из них общество - вызывали максимальное неодобрение.

Само время так работает. Если страна не изолирована от окружающего мира, то решения всегда на виду и рано или поздно приходят.

Каких-то 30-35 лет назад наше общество жило в совершенно других экономических и социальных условиях. Еще через 30-35 лет условия изменятся так же существенно. Все это будет - и легальный рынок сельскохозяйственной земли, и другая пенсионная система, и другая модель и другое число госпредприятий, и даже новые праздники. Все то, что сейчас вызывает максимум споров и недовольства, будет реализовано. Вплоть до самых экзотических нововведений: например, уже около 60 миллионов американцев живут в тех штатах, где легализованы легкие наркотики, и это стало еще одной большой отраслью местной экономики. Еще раз: 60 миллионов, это полторы Украины, и с ними не случилось ничего плохого, как об этом рассказывает социологам типичный украинец, живущий сегодня.



Можно сколько угодно жаловаться на рост цен, но нынешнее обилие товаров и услуг появилось в результате мер, которые - если спрашивать о каждой из них общество - вызывали бы прежде резкое неодобрение.

А это ведь украинцев еще никто не спрашивал о правах роботов или о свободе искусственного интеллекта. Об их отношении к тому, что некоторые профессии - возможно, бухгалтеры и водители, - скоро могут просто исчезнуть, потому что их функции машины возьмут на себя полностью. Представьте себе социологический опрос о том, например, должно ли как-то ограничиваться государством время, которое человек проводит полностью в виртуальной реальности - часы, дни, недели или месяцы?.. А мы тут о рынке земли спорим.

Иногда политики верят социологам уж слишком и ориентируются только на показатели в опросах. Это может их, конечно, и до власти довести на некоторый срок - как Ющенко или Януковича. Но заканчивается это бесславно. А иногда политики ориентируются не на мнение избирателей, а просто вот на такое "будет" - и оно приводит их в историю. Тут выбор каждый делает сам. Ну а большинство избирателей потом просто присоединяется к тому, что оказалось полезным. Вот когда пойдете в следующий раз доллары менять или покупать, вспомните, что еще не так давно даже это было запрещено законом.

Дмитрий Литвин

журналист

специально для LIGA.net

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