Большая чистка. С кого начать увольнения в Укрзалізниці

Как железная дорога потеряла 163 млн грн на закупках топлива

После отставки Войцеха Балчуна с поста главы Укрзалізниці давний оппонент поляка министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал масштабные увольнения в железнодорожной компании. Это тот случай, когда с министром трудно не согласиться. Коррупция разъедает транспортного монополиста, и без замены кадров не обойтись. В моем отраслевом объективе есть несколько возмутительных примеров абсолютно преступной деятельности менеджеров "железки".

В прошлом году Украина потеряла контракт на транзит 1 млн тонн вакуумного газойля и мазутов из Беларуси. Есть версия, что это произошло из-за взятки, которую в УЗ потребовали в обмен на скидку для конкурентоспособности украинского маршрута. В результате нефтепродукты ушли в балтийские порты. Считайте, если тариф от границы с Беларусью до Одессы составляет 422 грн/т, госкомпания потеряла 422 млн грн. А перевалка в порту ($15/т), а портовые сборы с судов, заходящих под загрузку (до $300 000 за танкер 80 000 т)… По кругу почти 1 млрд грн. И это только один контракт, сколько таких - точно не знает никто.

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Дальше. Любой экспедитор вам скажет, что в его работе за последние три года ничего не изменилось. Чтобы вовремя погрузить и отправить груз, нужно знать, куда и к кому в УЗ заходить. И сколько с собой взять "документов".

Но все это лишь передается из уст в уста, фактов и документов нет. Выносить на публику конкретику об условиях подачи-уборки вагонов и выделения подвижного состава никто не хочет, понимают - на этом бизнесу придет конец.

О чем можно говорить абсолютно предметно - это о работе Центра обеспечения производства Укрзалізниці (ЦОП). Этот филиал занимается закупками материально-технических ресурсов для работы УЗ. Крупнейшая позиция в номенклатуре закупок - дизельное топливо. В отличие от массы специфических товаров, зачастую требующих определенных спецификаций, дизтопливо - оно и в Африке дизтопливо: единый стандарт во всем мире, единая цена, которая хорошо всем известна на рынке, на котором работают десятки трейдеров. Эффективность закупок можно оценить даже неспециалисту. И она остается крайне низкой, продолжая вымывать из "железки" сотни миллионов гривень ежегодно. Эти огромные суммы - причина того, что ни кадровые перестановки в ЦОПе, ни внедрение системы ProZorro пока не могут изменить этот вопиющий порядок вещей.

Рассмотрим лишь два тендера, по результатам которых была обеспечена поставка всего объема ДТ (190 000 тонн) в январе-июле 2017 года.

В декабре 2016 года тендер на закупку 65 000 тонн выиграла компания ВОГ Аэроджет. На торгах победитель пообещал 10%-ную скидку от рынка, но по такой цене не продал ни тонны. Сразу после Нового года продавец потребовал сначала повысить контрактную цену на размер возросшего акциза и… еще на 10%. При этом оснований для этого повышения не было никаких - цены на рынке выросли только за счет акциза. Но ЦОП, который призван защищать интересы УЗ, послушно выполнил требование поставщика, согласившись повысить цену суммарно на 100 млн грн по сравнению с первоначальными условиями. Формально эта афера была прокручена с помощью ценовых справок уже ставшей легендарной в системе госзакупок компании Держзовнишинформ. И хотя фальсификация данных о ценах была очевидна всем, именно они позволили ЦОПу повысить цены. По этому эпизоду НАБУ проводит расследование.

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Следующий тендер показал ту же ситуацию, только, как говорится, в профиль. В феврале 2017 года рекордный объем - 125 000 т - выиграла фирма Трейд Коммодити (ТК), которую через бизнесмена Андрея Адамовского связывают с верхушкой фракции БПП. В результате падения мировых цен на нефть и нефтепродукты оптовые цены на ДТ в Украине снизились по сравнению с февральскими более чем на 10%.

Казалось бы, пора требовать от поставщика снижения цены. По подсчетам Консалтинговой группы А-95, если бы ЦОП настоял на снижении цен в период минимальных июньских цен, могли бы сэкономить на закупке 50 000 тонн ДТ более 110 млн грн. Но глава ЦОП Виталий Цвигун ограничился исповедями в соцсетях о сложностях жизни и последующим пресс-релизом, в котором нехотя упомянул, что, мол, Трейд Коммодити было бы неплохо снизить цену. Разумеется, цену никто не снизил. В результате, по моим оценкам, на контракте с Трейд Коммодити перевозчик переплатил 63 млн грн.

на закупке 50 000 т более 110 млн грн

В итоге УЗ переплатила за топливо 163 млн грн. Много это или мало? Для справки: чистая прибыль Укрзалізниці за первое полугодие текущего года - 125 млн грн. Она могла бы быть вдвое выше только за счет экономии на дизтопливе.

Проблема закупок в высоком влиянии человеческого фактора. Его должна была убрать система ProZorro, но, как видим, маленькие щели в законодательстве быстро превратились в большие дыры, куда утекают железнодорожные деньги.



Снять вопрос дизельных цен могло бы внедрение "формулы" - автоматического механизма определения цены без вмешательства чиновников УЗ. Но ее принимают уже третий год. Нынешний руководитель ЦОП сделал все, чтобы механизм не был запущен и в этом году.

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"Восемьдесят дней продолжается закупка дизельного топлива. А потом будет: "поезда не ездят", "дизеля осталось на три дня", "АМКУ блокирует закупки", - написала в Фейсбук член коллегии АМКУ Агия Загребельская по итогам взаимодействия с ЦОП. До этих 80 дней было еще 90 дней - с января по март включительно, - когда вообще непонятно что происходило. Теперь все сроки сорваны, первый формульный тендер ожидаемо заблокирован поставщиками, которые утверждают: разработанный ЦОПом механизм содержит риски, которые позволят функционерам УЗ и далее вертеть тендерами на свое усмотрение. В пользу этого говорит и тот факт, что явный фаворит руководителя ЦОП Трейд Коммодити единственный, кто не стал оспаривать "формульный" тендер.

Если и начинать чистки в УЗ, то с Центра обеспечения производства. Это сразу даст эффект в виде экономии средств и, следовательно, роста финансового результата компании. Эффект может быть абсолютно неожиданным, поскольку мы рассмотрели только закупки ДТ, а сколько там таких позиций? После кадровых перестановок необходимо открыто согласовать "формулу", которая полностью исключит возможности чиновников влиять на поставки. Все другие варианты рано или поздно приведут к повторению нынешнего сценария.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95