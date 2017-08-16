Прибыль в карман. Какова себестоимость добычи угля на шахтах ДТЭК

Андрей Герус объясняет, почему зарплаты шахтеров не выросли от введения формулы Роттердам+

Введение формулы Роттердам+, повлекшей повышение тарифов на электроэнергию которая собрала с потребителей уже более 17 млрд гривен, к сожалению, не сказалось положительно на благосостоянии шахтеров государственных шахт. Государство до сих пор не может погасить долги по зарплате горнякам.

Теперь давайте проанализируем, как Роттердам+ повлиял на частные шахты, на примере угольного предприятия ДТЭК Павлоградуголь. Это крупнейшее угольное объединение, которое добывает более 50% всего украинского угля: 18,6 млн тонн в 2016 году (из них более 13 млн тонн - товарный уголь после обогащения).

Себестоимость и прибыль

Еще в апреле этого года глава ДТЭК Максим Тимченко утверждал, что в 2015-м себестоимость угля составляла 1100-1200 грн/т. В официальном отчете Павлоградугля за 2016 год, размещенном в системе раскрытия информации НКЦБФР, указано, что уголь продавался по 1076,6 грн/т.

Таким образом, уголь якобы себестоимостью 1100-1200 грн/т продавали дешевле - по 1076,6 грн. При этом Павлоградуголь получил по итогам прошлого года 3,9 млрд грн валовой прибыли и 650 млн грн чистой прибыли.

Не похоже, что со стороны ДТЭКа была озвучена реальная себестоимость угля.

Другой вопрос, почему продавали уголь по 1076,6 гривен, если тарифы тепловой генерации (ТЭС - вырабатывают электроэнергию путем сжигания угля) в размере 1,22 гривен/кВт-час покрывал цену угля 1550 гривен.

Всего Павлоградуголь в прошлом году реализовал 13,6 млн тонн угля. Таким образом, выгода от Роттердам+ в несколько миллиардов гривень просто не дошла до этих шахт и шахтеров, хотя все потребители оплатили Роттердам+ в растущих тарифах на электроэнергию.

Инвестиции в добычу угля

В публичной плоскости часто звучит, что формулу Роттердам+ внедрили, чтобы инвестировать в добычу, иначе угля в стране не станет.

Это совсем не клеится с решением Павлоградугля направить на выплату дивидендов акционеру 100% чистой прибыли (все 650 млн грн) по итогам прошлого года.

Есть такая бизнес-модель: прибыль - акционеру, а для инвестиций взять кредиты и повесить их на потребителя путем повышения тарифов. Может, это оно?

Роттердам+ и шахтеры

Не стоит забывать, что в проекте "Крепость", который ДТЭК организовал для того, чтобы добиться высоких тарифов, были активно задействованы шахтеры. Весной 2015 года их привезли на забастовки в Киев.

Роттердам+ ввели в апреле 2016-го. Согласно данным НКРЭКУ, средний тариф тепловой генерации (работает на угле) в 2016 году составил 1,242 грн - на 41% больше, чем в 2015-м.

Но согласно тому же годовому отчету Павлоградугля на расходы на оплату труда компании в 2016 выросли лишь на 9,7% (с 2,42 до 2,66 млрд гривен). Инфляция в 2016 году составила 12,4%. То есть номинальное увеличение фонда оплаты труда было, но с учетом инфляции реальный фонд уплаты труда снизился приблизительно на 2,7%.

При этом "отчисления на социальные мероприятия" в 2016 году сократились на 52,7%, или на 619 млн грн - до 560 млн грн.

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То есть, даже номинальный рост зарплаты шахтеров произошел не за счет сверхприбылей от схемы Роттердам+, а за счет того, что были снижены расходы на социальные мероприятия. А все выгоды от Роттердам+ пошли акционерам и другим выгодополучателям. А если сравнивать суммарно статьи "зарплаты" и "расходы на социальные мероприятия", то в 2016 году произошло их сокращение на 10,7%, или 384 млн грн.

Скоро День шахтера, и мы услышим много пафосных речей об уважении к шахтерскому труду. Но печальные украинские реалии таковы, что зачастую шахтеров просто используют для прикрытия схем по получению сверхприбыли. И Роттердам+, пожалуй, самая масштабная схема, которая потянула рост тарифов и принесла уже более 17 млрд грн нечестным дельцам.

Андрей Герус, экс-член Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг