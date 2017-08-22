История неуспеха. Почему Стивену Бэннону пришлось уйти

Элизабет Дрю о том, почему советник Дональда Трампа по стратегии не смог сохранить свой пост в Белом доме





Во многих администрациях США (если не в их большинстве) были персонажи, которые убеждали прессу, будто без него ("без нее" пока еще не было) президент не может обойтись. "Незаменимый помощник" является одним из самых избитых клише в современной президентской власти. Карл Роув был "мозгом Буша"; Гарри Хопкинс был стержнем многочисленной команды Белого дома при Франклине Делано Рузвельте; Билл Мойерс появился однажды на обложке журнала с подписью "добрый ангел Джонсона". Типичный мотив этих историй: без подобной фигуры в администрации наступил бы хаос или даже катастрофа.

Очень часто это клише выдумывается и распространяется самой "незаменимой фигурой". Журналисты обычно падки на подобные истории вне зависимости от их обоснованности: они дают простую возможность объяснить все что угодно, а кроме того, это отличный повод что-нибудь написать. А "незаменимый помощник" только и рад рассказать какую-нибудь драматическую историю о том, как он всех спас, выдвинул особо остроумную идею или предотвратил ужасную ошибку.

Президентам не очень нравится читать, как некий супер-умный помощник их якобы спас. У всех президентов имеется здравое эго: если другие такие умные, то почему они сами не президенты?

Но столь же часто такие фигуры, присвоившие себе особое значение, переходят границы приличий. Дон Риган, преемник Джеймса Бейкера на посту руководителя аппарата в рейгановском Белом доме, изображал из себя премьер-министра: вставлял свои портреты в фотографии Рейгана с советским лидером Михаилом Горбачевым, грубил всем нижестоящим (включая репортеров), и совершил фатальную ошибку, вступив в конфликт с Нэнси Рейган, которая посвятила себя заботам о своем Ронни. Риган вскоре был уволен.

Самим президентам не очень нравится читать, как некий супер-умный помощник их якобы спас. У всех президентов имеется здравое эго: если другие такие умные, то почему они сами не президенты? Мудрый президент еще до вступления в должность вычисляет всех подобных павлинов и с самого начала либо избегает этих птиц, либо знает, как заставить их не растопыривать перья. Барак Обама, не без причин, был вполне собой доволен, но его качества лидера были таковы, что за все время президентства у него так и не появились никакие супер-помощники. Его советникам вообще не приходило в голову пытаться его затмить.

Стивен Бэннон повел себя не особенно мудро в роли помощника в Белом доме (он не смог сдержать своего внутреннего павлина), а эго Дональда Трампа отличается особой хрупкостью. Они оба не подходят - или не подходили - для своих ролей. Деловая жизнь Трампа прошла в окружении покладистых членов семьи и лакеев, а не капризных акционеров или вице-президентов с собственными амбициями. Поэтому эти двое оказались несовместимой парой, созданной в аду Белого дома.

Дональд Трамп, Майкл Флинн и Стивен Бэннон в январе 2017 года

(Фото - EPA)

Будучи кандидатом, Трамп опирался на свои инстинкты, а во время президентской гонки 2016 года его инстинкты подсказывали ему, что рабочему классу, а также всем, кто опасается за свое экономическое будущее, нужны жертвы, будь это мексиканские иммигранты или банкиры-миллиардеры. Стена - фантасмагорическая или нет - защитит от "плохих людей", которых "к нам отправляет" Мексика. Так вышло, что из всех людей, окружавших Трампа, такие взгляды были ближе всего Бэннону. Человек, подобный Бэннону, который представляется образованной фигурой, способной подтвердить блистательность кандидата, оказывается человеком, которого хочется иметь рядом.

Трамп, по большому счету, является сторонником принципа "для дела все сгодится". Сразу после избрания он заполнил свой кабинет миллиардерами, и, похоже, его сторонники пока что готовы соглашаться с тем, что этой страной на самом деле должны управлять богатые люди. Бэннон, со своей стороны, создал вокруг себя ареол некой, если так можно выразиться, философии, которая состоит из нигилистической ненависти к любому "истеблишменту". Но этот популизм был искусственным. Хотя политически Бэннон выступал "за интересы рабочего класса", сам он жил на миллионы, которые заработал за время службы в банке Goldman Sachs, а также с помощью удачной инвестиции в комедийный телесериал "Сайнфелд".

Он процветал еще и за счет поддержки семьи миллиардеров Мерсеров. Мерсеры, заработавшие состояние благодаря гению высоких технологий, патриарху семьи Роберту Мерсеру и его хедж-фонду, финансируют Breitbart News, ультраправый сайт, редактором которого ранее был Бэннон и который пропагандирует идеи ультранационализма и превосходства белой расы, не без налета антисемитизма.

Показные радикальные взгляды Бэннона облачались в причудливый набор принципов, украшенных ссылками на ультраправых мыслителей. Например, в сфере внешней торговли и иммиграции выбранная Бэнноном философия совпала с оппортунистической политикой Трампа (то, что раньше Трамп был более либеральным и часто поддерживал демократов, это, конечно, совсем другая история).

Было бы ошибкой рассматривать Бэннона как Пигмалиона, создавшего Трампа-Галатею, или же, как некоторые, изображать его Распутиным при трамповском Белом доме. Бэннон усиливал националистические наклонности, которые подтолкнули Трампа проигнорировать мнение дочери Иванки и экономических советников и выйти из Парижского климатического соглашения. Бэннон вмешивался и во внешнюю политику, сумев войти в состав Совета национальной безопасности на некоторое время, пока два генерала в администрации Трампа (а именно, советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер и Джон Келли, ставший сейчас руководителем аппарата), не добились его исключения. (Считалось, что Бэннон стоял за недавними попытками уволить Макмастера, намекая на то, что он настроен "против Израиля").

Было бы ошибкой рассматривать Бэннона как Пигмалиона, создавшего Трампа-Галатею, или изображать его Распутиным при трамповском Белом доме.

Однако роль "гения без портфеля" оказалась для Бэннона гибельной. Трамп потакал ему в этом качестве лишь до тех пор, пока не появился Келли и не расставил точки над "i" в иерархии Белого дома. Не имея каких-то определенных обязанностей, Бэннон вмешивался везде, где хотел, и в итоге обрел множество врагов. У него нашлось достаточно свободного времени для ведения внутренних битв, и он скармливал журналистам истории о своих соперниках в Белом доме, хотя иногда, если ему это было удобно, мог переквалифицировать врагов в друзей (например, бывшего руководителя аппарата Райнса Прибуса).

Бэннон был не только разработчиком политики, но и источником проблем, а эти две роли не сочетались. Кроме того, Трамп начал видеть в Бэнноне еще один канал "утечек". Утечки стали бичом для Белого дома при Трампе. Многие из тех, кто работает в администрации, признаются журналистам, что испытывают в лучшем случае смешанные чувства по поводу работы на Трампа, однако они уверены, что им лучше оставаться на посту, чтобы защищать страну от его руководства.

Хвастовство Бэннона довело его до самой опасной территории, на которой можно было столкнуться с Трампом: речь идет об одержимости президента его победой на выборах. Неоднозначность победы в коллегии выборщиков (причем вовсе не с самым большим преимуществом со времен Рейгана, как он лживо утверждает) при проигрыше по общему количеству поданных голосов почти на три миллиона не дает Трампу покоя. Именно поэтому он выдумал миллионы "нелегальных" избирателей и напечатал собственные карты, на которых показаны штаты, где он выиграл (это почти вся территория США), и даже предложил, как минимум, одному журналисту напечатать эту карту на первой странице своей газеты.

Заявления Бэннона о том, что он сыграл главную роль в победе Трампа на выборах, отравили отношения между ними. И неподходящему для Белого дома человеку пришлось, наконец, уйти.

И теперь, когда Бэннон ушел, он будет кидаться длинными тирадами со своей новой-старой жердочки в Breitbart, куда он вернулся в тот же день, когда было объявлено о его отставке.



А Трамп и дальше останется Трампом.

Элизабет Дрю

писатель, журналист



Copyright: Project Syndicate, 2017

