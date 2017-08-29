Кто возглавит Приват: как ищут главу крупнейшего банка страны

Алекс Дайрабеков о специфике поиска топ-менеджеров банка и о том, почему мы не узнаем имя нового главы правления до конца сентября

Прошло почти семь недель после того, как Наблюдательный совет ранее национализированного ПриватБанка выбрал международную компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска нового председателя правления крупнейшего банка Украины и его заместителя. Тогда в компании заявили, что им понадобится четыре недели, чтобы сформировать шорт-лист соответствующих должности кандидатур и подать его на рассмотрение Набсовету финучреждения. Партнер Amrop Executive Search Ukraine Алекс Дайрабеков рассказывает, на каком этапе находится проект поиска топ-менеджера, в чем специфика процесса и есть ли промежуточные результаты

Типичные сложности

Для Украины проект поиска руководителей для ПриватБанка сложный и в чем-то уникальный. Но схема его реализации мало чем отличается от других подобных проектов компании. В процессе его реализации мы ожидаемо сталкиваемся с теми же сложностями, что и при поиске, скажем, финансового директора крупной международной розничной компании или руководителя производства в одном из регионов Украины. Несоответствие опыта, неготовность взять на себя ответственность за проект именно сейчас, отсутствие веры в успех и, следовательно, мотивации, незнание языков и/или культуры, неготовность к переезду и много других нюансов. Повторюсь: все эти шероховатости типичны и прогнозируемы.

Читайте также: Цена Привата: что известно о состоянии крупнейшего банка страны

Они нивелируются увеличением "воронки" поиска и глубиной проработки так называемого long-list потенциальных руководителей, а также тщательной организацией процесса поиска и постоянной коммуникацией с клиентом и кандидатами.

Резонансность проекта

Ранее мы уже отмечали главные критерии соответствия будущего кандидата: релевантный профессиональный опыт, безупречная деловая репутация, готовность принять вызов, владение языками, готовность переехать в Украину. Мы провели обширный поиск по многим рынкам. По состоянию на сегодня общий список кандидатов на обе должности - главы правления (СЕО) и первого заместителя главы (CFO) - достиг 242-х профессионалов, которые живут и работают в 27 странах мира. За 5 недель мы проработали почти половину из списка, а именно 117 кандидатов.

Отмечу, что каждая из позиций вызывает живой интерес у профессионалов высокого уровня с опытом работы от 25 лет и более в банковской сфере. Для многих такой вызов является уникальной возможностью проявить свои лидерские качества, поспособствовать развитию Украины и принять непосредственное участие в строительстве банковского сектора нашей страны.

Профиль кандидатов

На наш поиск откликнулись десятки профессионалов. Они подтверждают, что эта трудная задача весьма неординарна, и поэтому интересна. При этом мы жестко отвергаем любые попытки неэтичного лоббирования или навязывания кандидатов, отбирая лишь тех, кто наиболее точно соответствует заданным профильным профессиональным параметрам.

Опыт работы в банковской сфере: минимум 20 лет, из которых минимум 5 лет на позициях первого лица (СЕО, глава правления) крупных банков с розничными операциями и большими командами. Фокус - на опыте в бизнес-трансформациях, приватизации и стратегическом планировании в экономиках с высокими рисками.

Читайте также: Работа на сезон. Хватило ли Украине рабочих рук в жаркое лето

Опыт работы в Украине: соответственно, в нашем длинном списке все иностранные управленцы, когда-либо работавшие в банковской системе Украины.

Опыт работы в регионе: ищем профессионалов с бекграундом на постсоветском пространстве - страны бывшего СССР и Варшавского договора. Особо тщательно ввиду релевантности прорабатываются такие рынки, как Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония.

Опыт работы в России: в международных банковских группах существует практика перемещения управленцев по всему миру, и мы нередко сталкиваемся с иностранными банкирами, которые благодаря знанию языка работают в России. Именно в России мы часто находим кандидатов со столь необходимым опытом трансформации и развития крупных международных банков в условиях высоких рисков и большого количества вызовов различной природы.

Лучшие из лучших

Эксперты компании Amrop провели оценку компетенций и мотивации всего пула кандидатов из long-list. По итогам сформировали предварительный список соискателей на обе должности и представили его Набсовету ПриватБанка. В pre-short list вошли 13 профессионалов из семи государств: Венгрии, Италии, Латвии, Польши, Словакии, Чехии и Украины.

Читайте также: Попробуй найти. Почему госкомпании остаются без топ-менеджеров

Большинство из них на данный момент занимают высокие позиции и не находятся в активном поиске работы. Соответственно, с целью исключить возможные негативные последствия для кандидатов со стороны их работодателей мы не вправе раскрывать какую бы то ни было информацию о персоналиях вплоть до финального утверждения кандидатур на обе руководящие позиции.

Вопрос компенсации

Вопрос вознаграждения - один из решающих на финальных этапах согласования кандидатур. Но обсуждать его нужно и на ранних стадиях реализации проекта. Поэтому мы подняли его еще во время проведения тендера. Эксперты компании разработали соответствующие рекомендации на основе углубленного анализа заработных плат из открытых источников, рекомендаций наших партнеров по всей сети, а также оценки текущих уровней зарплат и средневзвешенных ожиданий кандидатов.

Например, в странах Западной Европы профессионал, способный решить похожие задачи, получает от €2 до $5 млн в год, в государствах Центральной и Восточной Европы суммы несколько ниже - от €1 до €3 млн в год. Как правило, компенсация включает: фиксированную часть, или оклад, переменную часть, или бонус, и дополнительные элементы "пакета" - предоставление служебного автомобиля с водителем, аренду жилья VIP-класса, обучение детей в международных школах, организацию переезда, регулярные поездки в страну происхождения и тому подобное. Также часто включается элемент долгосрочной мотивации - long-term incentive. Его основная задача - закрепление долгосрочных целей в мотивации управленца.

Текущий статус проекта

Переговоры с кандидатами из pre-short list уже стартовали. Период отпусков, конечно же, вносит свои коррективы - члены Набсовета ПриватБанка не смогут собраться вместе ранее первой декады сентября.

Сейчас основной фокус - на замещении вакансии главы правления. Компания планирует завершить процесс собеседований кандидатов до конца сентября. После определения кандидатуры главы правления сможем перейти непосредственно к выбору его первого заместителя, задействовав выбранного главу правления в процесс финального отбора.

Алекс Дайрабеков, партнер Amrop Executive Search Ukraine

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.