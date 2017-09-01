Кремль уже создал в Европе "Путин-интерн"

Социолог Игорь Эйдман - о том, как Владимир Путин коррумпирует политическую элиту в Германии и во всей Европе

Живущий в Берлине социолог Игорь Эйдман решил объединить русскоязычных жителей Германии, выступающих против кремлевской пропаганды. Недавно он дал интервью изданию RFI, в котором, помимо прочего, рассказал о пропагандистской работе, которую ведет Кремль в Германии, а также о пропутинских немецких партиях и кремлевских лобби в правительстве. Ниже - основные тезисы этого интервью.

Подспудно работа (кремлевской пропаганды - ред.) шла и раньше - работа спецслужб, различных кремлевских структур типа "Россотрудничества" или фонда "Русский мир", но активизация наступила в 2014 году, когда началась российская агрессия против Украины, произошла аннексия Крыма и, по сути, началась новая холодная война.



Российские власти стали мстить (европейским, в частности, немецким - ред.). Первый пробный камень - это история с Лизой, когда кремлевские агенты фактически спровоцировали массовые выступления на пустом месте. Это была фейковая новость, и вокруг этого по известным технологиям, которые использовались в том числе на востоке Украины, создали массовую истерию под лозунгом "наших бьют".

Турки в Германии - это очень большая этническая община. И в отличие от российской, турецкая община довольно жестко расколота на сторонников и противников Эрдогана. Она более политизирована.



Противостояние между сторонниками и противниками Эрдогана в турецкой общине очень чувствуется. Сторонников Эрдогана много. Я думаю, что их больше, чем фанатов Путина в русскоязычной общине.



Эрдоган в немецкой среде пользуется гораздо меньшей поддержкой, чем Путин. Эрдоган не создал системы коррумпирования немецких элит, которую уже давно создал Путин и российское руководство.

Эрдоган вовсе не пытается создать в Европе "Эрдоган-интерн", а Путин уже фактически создал "Путин-интерн", который включает политические силы и партии, фактически или идеологически поддерживающие Путина или находящиеся у него на содержании.

Лидер молодежного крыла AfD не вылезает из России. А в Die Linke много людей из бывшего ГДР, из бывшего коммунистического движения, которые были связаны со Штази... И они продолжают занимать ключевые позиции в партии.

Эрдоган манипулирует своими, а Путин пытается манипулировать европейскими элитами.



Во вполне респектабельной SPD существует мощное лобби - "группа Шредера", куда входит сам (бывший канцлер Германии - ред.) Герхард Шредер и министр иностранных дел Зигмар Габриэль. Шредер уже не скрывается, а Габриэль ведет себя достаточно осторожно, но иногда прокалывается. Например, обед с Путиным, после приглашения Шредера в совет директоров Роснефти, в котором участвовал не только Шредер, и Габриель.

Сторонники Путина или сближения с Путиным есть и среди Христианско-демократического и особенно среди баварского Христианско-социального союзов. Это блок Меркель.

Наиболее последовательная антипутинская партия в Германии - это "зеленые".



Одновременно с этим интервью Эйдман сообщил о создании оргкомитета Форума русскоязычных европейцев в Германии. "Участники Форума собираются организовать систему оперативного информирования европейцев, в том числе русскоговорящих, о тайной войне, которую ведут путинские власти против европейской демократии... Одной из главных своих задач "русские европейцы" считают разоблачение кремлевской пропаганды", - рассказал социолог на своей странице в Facebook.

