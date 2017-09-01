Новый политический сезон: зрители притихли, занавес раскрывается

Начавшаяся осень, по мнению Александра Кочеткова, обещает быть зрелищной - по многим причинам





Неотвратимо, как вечность, наступила осень, которая в травмированных отечественной реальностью мозгах воспринимается прежде всего как начало политического сезона. И сезон таки обещает.

Все запланированные на осень значимые решения власти являются, мягко говоря, контраверсийными, то есть, поляризующими политикум и общество. Речь о реформах - образовательной, медицинской, пенсионной, земельной. Ни одна из них не воспринимается пока как перспективная, способная как-либо образом улучшить существование украинцев. Повышение зарплат педагогам и пенсий пенсионерам приведет к инфляционному росту цен, при этом ни качество образования, ни качество пенсионного обеспечения не улучшатся - реформы ведь не об этом, а о сокращении на бумаге бюджетных расходов. О том, что, к примеру, надо гнать с работы половину преподавателей за профнепригодность и по той же причине закрывать половину ВУЗов, реформа умалчивает.

Еще острее стоит вопрос с медицинской и - особенно - с земельной реформами. В первом случае гарантированы эксцессы с неоказанием или ненадлежащим оказанием помощи с тяжелыми последствиями. СМИ, разумеется, их раздуют, так как любят смаковать всякие ужасы. Стабильности в обществе это не добавит.

Продавливание же земельной реформы, на котором настаивают внешние кредиторы (да и власть откровенно не прочь на ней нажиться), может привести к локальным противостояниям и конфликтам.

Готовящийся на Банковой законопроект о реинтеграции ОРДЛО тоже вызовет неоднозначную реакцию и в Верховной Раде, и вокруг нее. Гарантировано также "выражения недовольства" со стороны Кремля, а мы помним, что свое "недовольство" он выражает эскалацией военного противостояния на Донбассе.

С другой стороны, власть (и особенно президент) наплодили столько политических и личных врагов, что количество их явно переваливает за критическое. В этом смысле Петр Алексеевич талантливее Януковича, которым были довольны хотя бы в ближайшем окружении, а Порошенко поддостал даже этих. И он рискует нарваться на тот самый "тихий заговор", которого, как всякий слабый самодержец, отчаянно боится.

Первый планируемый акт политического театра - шоу "Возвращение Одиссея", то бишь, Саакашвили, которое, в зависимости от успешности, станет либо точкой кристаллизации объединенной оппозиции, либо завершением украинской части политической карьеры Михеила Николозовича. И если шоу по любой причине не состоится, это будет означать именно второй вариант.

Но ведь могут приключиться события, который никто не планирует. А ведь именно они и оказываются частенько самыми значимыми.

Так что интересных тем нас ждет достаточно.



Третий звонок, добро пожаловать в зрительный зал.

Александр Кочетков

журналист, политолог

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