Двое суток на закрытие: дипломатическая коррида

Богдан Яременко о том, чем могут быть вызваны и к чему могут привести американские санкции против дипломатических представительств России



Американо-российская дипломатическая коррида продолжается, и, похоже, все даже интереснее, чем казалось на первый взгляд.



Дать двое суток на закрытие дипломатического учреждения - это жестко... И даже немного нереально. Это было сделано подчеркнуто намеренно, но было неясно, зачем это американцам? Они же понимают, что россияне не просто будут отвечать, а попытаются переплюнуть их в жесткости.







Однако эпопея с обысками определенно подсказывает возможные ответы. Судя по всему, американцам очень хотелось, очень было нужно посмотреть

на что-то внутри по меньшей мере некоторых зданий, освобождаемых от российских дипучреждений. Поэтому и времени на их закрытие россиянам дали столько, чтобы лишить возможности полностью что-то демонтировать или полностью скрыть следы какой-то деятельности, которая интересует американцев.



Российские крики о "рейдерстве" и "американском произволе" - не более, чем информационный шум.



Дело в том, что иммунитетом эти здания были наделены лишь до тех пор, пока американцы признавали их местом размещения дипломатических учреждений. В тот же миг, как эти помещения перестали признаваться американцами в качестве генконсульства или отдела посольства, спецслужбы получили возможность заходить в них на тех же основаниях, что и в любые другие помещения в США.



А в отличие от подавляющего большинства других зданий в США, зайти в теперь уже бывшие российские учреждения у американского правительства причин гораздо больше, потому что из других зданий вряд ли осуществлялись попытки вмешательств в избирательные системы или других некрасивых действий.



При этом, конечно, освобожденные от иммунитетов здания остаются в собственности России. Россия может использовать их по собственному желанию - передать в аренду, продать, закрыть на замок или вообще ничего не делать. Конечно, коммунальные платежи надо будет платить. Ну, и схема налогообложения земельного участка под этими зданиями существенно изменится.



Россияне, по большому счету, даже могут попытаться продолжать использовать эти помещения для работы дипломатов. С той лишь разницей, что американцы смогут теперь попадать внутрь легко и часто. Дипломатов, конечно, при этом будут уважать и не будут их трогать. Просто будут интеллигентно заглядывать через плечо и проверять, чем же они там занимаются.



Однако, судя по тому, что правительству России подсказывают, что эти помещения хорошо бы продать, американцы уже решили, что ничего российско-дипломатического там уже быть не долдно.



Учитывая нетипичную жесткость действий американцев становится еще более интересно, чем ответят им русские. И тут важны будут не только суть, но и способ ответа россиян. Ведь несомненно, что как бы ни призывал новоназначенный посол РФ в США Антонов успокоиться и

профессионально разобраться в ситуации, россиян распирает от желания не сдерживать врожденное хамство и действовать в ответ так, как каждый раз ведет себя Маша Захарова.



Или все-таки смогут удержаться? Интересно.





Богдан Яременко,

Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ

