Ядерная КНДР и оккупированный Крым: добро пожаловать в мир силы

Новый стиль международных отношений будет безжалостен к иллюзиям, ошибкам и отсутствию стратегического мышления, предупреждает Николай Капитоненко





Превращение КНДР в полноценную ядерную державу сигнализирует о завершении переходного периода: за последние три года мировой порядок принципиально изменился. То, что возникло на обломках прежних неолиберальных надежд - своеобразный пост-Будапештский мир - будет гораздо более опасным, хотя и не обязательно менее предсказуемым.

В этом мире спрос на жесткую силу возрастет, как возрастет и ее стоимость. Государства, способные ее применять, станут более ценными союзниками. К огромному сожалению, похоже, пропорционально снизится стоимость принципов и ценностей. Страны, в активе которых исключительно нормативные ресурсы, сдадут позиции и потеряют часть влияния в международной политике. Вообще значение правил игры еще больше снизится. Кризис международного права и международных организаций усилится, государства во все большей степени будут полагаться на старые добрые максимы и заветы древнеримских классиков, китайских стратегов и европейских теоретиков "реалполитик". Участятся случаи цитирования Фукидида, Макиавелли и Бисмарка.

В этом переходном периоде судьбы Украины и прочего мира тесно переплелись. Мы столкнулись с жестокостью и эгоизмом международной политики, избавленной от сантиментов. Странно, что эта реальность оказалась для нас непривычной - ведь наша внутренняя политика всегда подчинялась законам джунглей. Прочий мир наблюдал не такой явный и резкий, но неизбежный переход к новым реалиям. Если коротко, то в них слово и обещание значат гораздо меньше, а военная сила - гораздо больше, чем раньше.

Ядерная программа Северной Кореи началась не вчера и не три года назад. Агрессия и незаконное использование силы в отношениях между государствами тоже никогда не исчезали с повестки дня. Но именно глубина, системность и характер последствий изменений последних трех лет позволяют говорить о начале новой эры мировой политики. Водораздел будет более глубоким, чем тот, что разделил мир до и после терактов 11 сентября 16 лет назад.

Нарушение Россией положений Будапештского меморандума стало не только проблемой Украины, но и вызовом режиму нераспространения ядерного оружия.

Украину и Северную Корею связало ядерное оружие. Связало дивным, "гибридным", скажем так, образом. Безъядерная Украина и Будапештский меморандум стали в 1994 году символами доверия, новых подходов к безопасности и - в нашем случае - готовности не думать о том, что сегодняшние друзья могут стать завтрашними врагами. Ядерная Северная Корея, ответить которой, кроме озабоченности, нечем - это символ подозрительности, сдерживания страхом и расчета только на собственные силы дня сегодняшнего.

Нарушение Россией положений Будапештского меморандума стало не только проблемой Украины, но и вызовом режиму нераспространения ядерного оружия. Последствия этого вызова международное сообщество недооценило. И хотя сама северокорейская ядерная программа развивалась бы и без событий в Украине в 2014 году, именно эти события изменили контекст и значение превращения КНДР в ядерную державу. Между оккупацией Крыма и ситуацией на Корейском полуострове есть незримая, но прочная связь.

Украина и Северная Корея стали своеобразными альтернативными символами затянувшегося периода после "холодной войны". Добровольно разоружившаяся, стремящаяся - по крайней мере, на словах - к демократии и либеральным ценностям Украина. И любой ценой вооружающаяся тоталитарная Северная Корея, готовая принести любую жертву за выживание режима и его способность противостоять внешнему давлению. Вопрос о том, какой путь лучше, вновь открыт - и это будет проблемой не Украины, но всего мирового сообщества. Возвращение на повестку дня разговоров о восстановлении ядерного статуса - не тот урок, который нам следует извлечь. А какой следует?

Во-первых, внешнюю политику стоит подчинять как можно более точно сформулированным интересам. Размытость формулировок, стремление получить все и сразу, отсутствие критериев победы и поражения - все это будет работать против нас в мире, где жесткая сила играет все более важную роль.

Во-вторых, следует научиться исходить из худшего сценария развития событий. Неоправданный оптимизм будет стоить дороже, чем раньше. Политический реализм предполагает настойчиво ожидать худшего и готовиться к нему. Нам стоит воспользоваться этим советом.

В-третьих, лучше не поддаваться соблазну простых решений. Соотношение сил - в региональном и глобальном масштабе - неблагоприятно для Украины; то же самое можно сказать о союзных обязательствах и гарантиях безопасности. В условиях нового мирового порядка альтруизм будет еще более редким явлением, чем раньше. Не стоит надеяться на то, что добрые партнеры решат наши проблемы.

Нашими союзниками становятся относительные преимущества, а основой стратегии - минимизация рисков. Новый мир будет запрашивать более высокую цену за иллюзии, ошибки и отсутствие стратегического видения. Которые, к сожалению, успели стать отличительной чертой нашей стратегической культуры.

Николай Капитоненко

эксперт Института общественных и экономических исследований

специально для LIGA.net

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