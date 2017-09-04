Битва за второй тур. Новый политсезон станет предвыборным
04.09.2017 09:27
Валерия Кондратова, LIGA.net
Как будет голосовать Верховная Рада, зачем Порошенко наконец понадобились реформы и под кем в правительстве шатаются кресла
В Украине начинается новый политический сезон. Пятого сентября его официально откроет первое пленарное заседание седьмой сессии Верховной Рады. Но на уровне кулуарных переговоров он уже стартовал. И вплоть до весны 2019 года основной тон всем политическим процессам на Грушевского и на Банковой будет задавать предвыборная президентская кампания.
Президентская гонка
Выборы президента уже стартовали этим летом, хотя по календарному плану до них еще два года. Президент Петр Порошенко настроен бороться за второй срок. Пока телевизионная картинка для Порошенко выглядит не очень убедительно и местами даже допотопно: весь август он перерезал ленточки на открытии новых школ, центров админуслуг, мостов, театров и телевышек. А вот идеологическая составляющая гонки будет презентована осенью, когда Порошенко выйдет с обновленными политическими тезисами - о будущем вступлении Украины в Евросоюз и НАТО. Политтехнологи президента хотят приправить популярную на фоне безвиза европейскую тематику четкими месседжами о реформах, чтобы противопоставить власть оппозиционной критике.
Полностью сбрасывать бывших регионалов со счетов на Банковой не берутся. Мало того, что у главы фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко и так неплохой стартовый рейтинг в 6-8% (по данным разных исследований), оппозиция еще и обладает мощным информационным ресурсом в виде телеканала Интер и стабильной электоральной базой. Хотя бороться преемники Януковича, скорее всего, будут не столько за кресло президента, сколько за проценты на следующих за президентскими выборах Верховной Рады. В целом Банковой этот подход даже выгоден: чем больше таких политиков как Бойко и Рабинович примут участие в выборах, тем сильнее они распилят между собой эту электоральную базу и добавят шансов для выхода Порошенко во второй тур.
Наиболее идеальным вариантом для Порошенко был бы сценарий Леонида Кучмы образца 1999 года, когда во второй тур с ним вывели неизбираемого лидера коммунистов Петра Симоненко. Но сценарий вывода во второй тур удобного напарника для Порошенко на Банковой еще не определен. В окружении президента не подтверждают, что на эту роль рассматривается активизировавший свою гражданскую деятельность музыкант Святослав Вакарчук.
Безусловно, в гонку оперативно включится Юлия Тимошенко. Частью кампании уже можно считать вброс о желании Арсена Авакова влиться в Батькивщину. Но в целом в этом году ее информационным коньком будет земельная реформа. Плюс, скорее всего, осенью она сыграет на теме Михаила Саакашвили в надежде переключить на себя остатки его потенциального электората.
Народный фронт на фоне жесткой конкуренции прокачивает тему создания абсолютно новой политической партии под выборы Порошенко. Возглавить ее мог бы премьер-министр Владимир Гройсман. Все, кто войдет в партию, возьмут на себя обязанность не конкурировать с Порошенко на выборах. Яценюк - в том числе. Но четких договоренностей НФ с Банковой еще не достигли.
Подвешенные реформы
Активизация реформ, которые можно было бы представить электорату как достижение власти, невозможна без парламента. А тут уже начинаются вопросы. Верховная Рада перед выходом на каникулы в середине июля оставила за собой ряд "висяков", на которые у нее не нашлось ни времени, ни желания. Теперь ей предстоит эти законодательные прорехи закрыть или отклонить.
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Скорее всего, никаких проблем не возникнет с реформой образования, которая должна стартовать со следующего учебного года, и предусматривает 12-летнее школьное обучение и более современный подход к подаче информации и знаний. Голоса под нее были и в июле: проект подготовило министерство образования Лилии Гриневич, находящееся в орбите Народного фронта. Точно так же не встретит сопротивления и законопроект, который называют пенсионной реформой Гройсмана - он пройдет второе чтение.
А вот с медицинской реформой Ульяны Супрун все не так однозначно. В первом чтении законопроект приняли с огромным сопротивлением, только с третьего раза. До второго чтения дело может не дойти. Как говорят в коалиции, политически и на бумаге реформа выглядит красиво, но есть вопросы к ее техническому воспроизведению: не получится ли так, что как раз перед выборами президента 2019 года в селах не останется даже скорой помощи. Оказалось, что под законопроект не прописали рамочные подзаконные акты, и если имплементация будет продолжаться в том же духе - голосов под нее не дадут.
Нет согласия и по конституционной реформе, которую Банковая анонсировала весной этого года. Предполагалось, что изменения в Конституцию передадут некоторые полномочия от президента к парламенту, устранят дуализм власти и сократят количество нардепов. Эту идею продвигали в массы Народный фронт при поддержке окружения Порошенко. Если бы голосование состоялось на предыдущей сессии парламента, 226 депутатов под него можно было бы мобилизовать. Теперь же эта перспектива выглядит сомнительно: лидеры партий уже с головой в президентских выборах, и офис президента с другими полномочиями им не нужен. Хотя серьезного ограничения президентских рычагов влияния Банковая и так не планировала.
Под сомнением внесение в Раду нашумевшего перед парламентскими каникулами законопроекта Турчинова о деоккупации Донбасса: в коалиции есть разногласия по этому документу, а часть депутатов вообще против его рассмотрения. Точно не дадут голоса Батькивщина и Самопомощь. Позиция фракций коалиции - сначала покажите 226 голосов, а потом вносите. В противном случае он может стать поводом для дополнительного напряжения в и без того нестабильном парламенте. Плюс, говорят в Народном фронте, до сих пор непонятна позиция Запада по этому проекту, а "у нас с ними сейчас не те отношения, что два года назад".
Читайте также Турчинов: Законопроект по Донбассу могут внести в Раду в сентябре
Земельная реформа для Банковой - самое слабое и непопулярное звено. И это проблема, потому что до недавнего времени запуск в Украине цивилизованного рынка сельскохозяйственных земель был одним из условий получения траншей МВФ. На мифах, которую сопровождает земельная реформа, перед президентскими наверняка с успехом будут паразитировать Оппоблок и Батькивщина Тимошенко. Развеять эти мифы в ближайшие месяцы и без широкой информационной кампании АП вряд ли получится.
Кадровые перестановки
В начале сентября премьер-министр заверил, что какие-либо перестановки в правительстве не планируются, и все министры останутся на своих местах. Гройсман слегка лукавит: во-первых, в Кабмине и так открыты несколько вакансий, а во-вторых, под несколькими министрами кресла шатаются уже не первый месяц.
Министр аграрной политики Тарас Кутовой написал заявление об отставке еще в мае этого года. Свежей кандидатуры на должность главы Минагрополитики у Банковой пока нет. Вслед за Кутовым заявление по состоянию здоровья написал министр информационной политики Юрий Стець, но в коалиции не исключают, что он уже передумал и оставит за собой должность.
Кандидатами на вылет из Кабмина рискуют стать министр энергетики Игорь Насалик и министр финансов Александр Данилюк: обоих по странному стечению обстоятельств затронула избирательная проверка е-деклараций. Но, говорят в коалиции, в действительности Порошенко не готов трогать Насалика - как минимум он не в приоритете. А вот у Данилюка шансов сохранить кресло нет, и ему повезет, если это произойдет без уголовного подтекста. На смену Данилюку рассматривается глава налогового комитета парламента Нина Южанина, но согласия она еще не дала - ей интереснее должность главы ГФС.
К и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун есть вопросы юридического характера: якобы у нее истек срок отказа от гражданства США, а американский паспорт она так и не сдала. Сейчас даже ее пребывание в статусе исполняющей обязанности нарушает украинский закон. Так что дальнейшее развитие ситуации по Супрун в многом будет зависеть от презентации ее реформы.
Практически вакантен и пост главы Нацбанка. Валерия Гонтарева подала в отставку еще в апреле, и ориентировочно в сентябре-октябре Верховная Рада поддержит ее прошение. Проблема в том, что согласованной замены Гонтаревой у Банковой все еще нет. Длительное время Нацбанк пытались спихнуть лидеру Народного фронта Арсению Яценюку, для дискредитации которого команда Порошенко приложила немало усилий. Яценюк отказался. Теперь в качестве нового главы Нацбанка рассматривают главу правления Райффайзен банк Аваль Владимира Лавренчука и главу правления Укрэксибанка Александра Гриценко. Но, скорее всего, оставят кресло в подвешенном состоянии: исполнять обязанности главы НБУ продолжит Яков Смолий. Закон этого не запрещает.
Читайте также Лавренчук: Мне приятно, что меня считают кандидатом на пост главы НБУ
В наиболее стабильном положении ввиду предстоящих президентских выборов находится глава Кабмина. Вероятнее всего, Гройсмана Банковая не тронет до 2019 года - они с Порошенко в представлении электората идут в слишком тесной связке.
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Президентская гонка
Выборы президента уже стартовали этим летом, хотя по календарному плану до них еще два года. Президент Петр Порошенко настроен бороться за второй срок. Пока телевизионная картинка для Порошенко выглядит не очень убедительно и местами даже допотопно: весь август он перерезал ленточки на открытии новых школ, центров админуслуг, мостов, театров и телевышек. А вот идеологическая составляющая гонки будет презентована осенью, когда Порошенко выйдет с обновленными политическими тезисами - о будущем вступлении Украины в Евросоюз и НАТО. Политтехнологи президента хотят приправить популярную на фоне безвиза европейскую тематику четкими месседжами о реформах, чтобы противопоставить власть оппозиционной критике.
Полностью сбрасывать бывших регионалов со счетов на Банковой не берутся. Мало того, что у главы фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко и так неплохой стартовый рейтинг в 6-8% (по данным разных исследований), оппозиция еще и обладает мощным информационным ресурсом в виде телеканала Интер и стабильной электоральной базой. Хотя бороться преемники Януковича, скорее всего, будут не столько за кресло президента, сколько за проценты на следующих за президентскими выборах Верховной Рады. В целом Банковой этот подход даже выгоден: чем больше таких политиков как Бойко и Рабинович примут участие в выборах, тем сильнее они распилят между собой эту электоральную базу и добавят шансов для выхода Порошенко во второй тур.
Наиболее идеальным вариантом для Порошенко был бы сценарий Леонида Кучмы образца 1999 года, когда во второй тур с ним вывели неизбираемого лидера коммунистов Петра Симоненко. Но сценарий вывода во второй тур удобного напарника для Порошенко на Банковой еще не определен. В окружении президента не подтверждают, что на эту роль рассматривается активизировавший свою гражданскую деятельность музыкант Святослав Вакарчук.
Безусловно, в гонку оперативно включится Юлия Тимошенко. Частью кампании уже можно считать вброс о желании Арсена Авакова влиться в Батькивщину. Но в целом в этом году ее информационным коньком будет земельная реформа. Плюс, скорее всего, осенью она сыграет на теме Михаила Саакашвили в надежде переключить на себя остатки его потенциального электората.
Народный фронт на фоне жесткой конкуренции прокачивает тему создания абсолютно новой политической партии под выборы Порошенко. Возглавить ее мог бы премьер-министр Владимир Гройсман. Все, кто войдет в партию, возьмут на себя обязанность не конкурировать с Порошенко на выборах. Яценюк - в том числе. Но четких договоренностей НФ с Банковой еще не достигли.
Подвешенные реформы
Активизация реформ, которые можно было бы представить электорату как достижение власти, невозможна без парламента. А тут уже начинаются вопросы. Верховная Рада перед выходом на каникулы в середине июля оставила за собой ряд "висяков", на которые у нее не нашлось ни времени, ни желания. Теперь ей предстоит эти законодательные прорехи закрыть или отклонить.
Читайте также: Отпускники в тылу. Десять важнейших законов, не принятых Радой
Скорее всего, никаких проблем не возникнет с реформой образования, которая должна стартовать со следующего учебного года, и предусматривает 12-летнее школьное обучение и более современный подход к подаче информации и знаний. Голоса под нее были и в июле: проект подготовило министерство образования Лилии Гриневич, находящееся в орбите Народного фронта. Точно так же не встретит сопротивления и законопроект, который называют пенсионной реформой Гройсмана - он пройдет второе чтение.
А вот с медицинской реформой Ульяны Супрун все не так однозначно. В первом чтении законопроект приняли с огромным сопротивлением, только с третьего раза. До второго чтения дело может не дойти. Как говорят в коалиции, политически и на бумаге реформа выглядит красиво, но есть вопросы к ее техническому воспроизведению: не получится ли так, что как раз перед выборами президента 2019 года в селах не останется даже скорой помощи. Оказалось, что под законопроект не прописали рамочные подзаконные акты, и если имплементация будет продолжаться в том же духе - голосов под нее не дадут.
Нет согласия и по конституционной реформе, которую Банковая анонсировала весной этого года. Предполагалось, что изменения в Конституцию передадут некоторые полномочия от президента к парламенту, устранят дуализм власти и сократят количество нардепов. Эту идею продвигали в массы Народный фронт при поддержке окружения Порошенко. Если бы голосование состоялось на предыдущей сессии парламента, 226 депутатов под него можно было бы мобилизовать. Теперь же эта перспектива выглядит сомнительно: лидеры партий уже с головой в президентских выборах, и офис президента с другими полномочиями им не нужен. Хотя серьезного ограничения президентских рычагов влияния Банковая и так не планировала.
Под сомнением внесение в Раду нашумевшего перед парламентскими каникулами законопроекта Турчинова о деоккупации Донбасса: в коалиции есть разногласия по этому документу, а часть депутатов вообще против его рассмотрения. Точно не дадут голоса Батькивщина и Самопомощь. Позиция фракций коалиции - сначала покажите 226 голосов, а потом вносите. В противном случае он может стать поводом для дополнительного напряжения в и без того нестабильном парламенте. Плюс, говорят в Народном фронте, до сих пор непонятна позиция Запада по этому проекту, а "у нас с ними сейчас не те отношения, что два года назад".
Читайте также Турчинов: Законопроект по Донбассу могут внести в Раду в сентябре
Земельная реформа для Банковой - самое слабое и непопулярное звено. И это проблема, потому что до недавнего времени запуск в Украине цивилизованного рынка сельскохозяйственных земель был одним из условий получения траншей МВФ. На мифах, которую сопровождает земельная реформа, перед президентскими наверняка с успехом будут паразитировать Оппоблок и Батькивщина Тимошенко. Развеять эти мифы в ближайшие месяцы и без широкой информационной кампании АП вряд ли получится.
Кадровые перестановки
В начале сентября премьер-министр заверил, что какие-либо перестановки в правительстве не планируются, и все министры останутся на своих местах. Гройсман слегка лукавит: во-первых, в Кабмине и так открыты несколько вакансий, а во-вторых, под несколькими министрами кресла шатаются уже не первый месяц.
Министр аграрной политики Тарас Кутовой написал заявление об отставке еще в мае этого года. Свежей кандидатуры на должность главы Минагрополитики у Банковой пока нет. Вслед за Кутовым заявление по состоянию здоровья написал министр информационной политики Юрий Стець, но в коалиции не исключают, что он уже передумал и оставит за собой должность.
Кандидатами на вылет из Кабмина рискуют стать министр энергетики Игорь Насалик и министр финансов Александр Данилюк: обоих по странному стечению обстоятельств затронула избирательная проверка е-деклараций. Но, говорят в коалиции, в действительности Порошенко не готов трогать Насалика - как минимум он не в приоритете. А вот у Данилюка шансов сохранить кресло нет, и ему повезет, если это произойдет без уголовного подтекста. На смену Данилюку рассматривается глава налогового комитета парламента Нина Южанина, но согласия она еще не дала - ей интереснее должность главы ГФС.
К и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун есть вопросы юридического характера: якобы у нее истек срок отказа от гражданства США, а американский паспорт она так и не сдала. Сейчас даже ее пребывание в статусе исполняющей обязанности нарушает украинский закон. Так что дальнейшее развитие ситуации по Супрун в многом будет зависеть от презентации ее реформы.
Практически вакантен и пост главы Нацбанка. Валерия Гонтарева подала в отставку еще в апреле, и ориентировочно в сентябре-октябре Верховная Рада поддержит ее прошение. Проблема в том, что согласованной замены Гонтаревой у Банковой все еще нет. Длительное время Нацбанк пытались спихнуть лидеру Народного фронта Арсению Яценюку, для дискредитации которого команда Порошенко приложила немало усилий. Яценюк отказался. Теперь в качестве нового главы Нацбанка рассматривают главу правления Райффайзен банк Аваль Владимира Лавренчука и главу правления Укрэксибанка Александра Гриценко. Но, скорее всего, оставят кресло в подвешенном состоянии: исполнять обязанности главы НБУ продолжит Яков Смолий. Закон этого не запрещает.
Читайте также Лавренчук: Мне приятно, что меня считают кандидатом на пост главы НБУ
В наиболее стабильном положении ввиду предстоящих президентских выборов находится глава Кабмина. Вероятнее всего, Гройсмана Банковая не тронет до 2019 года - они с Порошенко в представлении электората идут в слишком тесной связке.
Валерия Кондратова
журналист LIGA.net
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