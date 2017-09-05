Вторжение Китая как способ решения проблемы Северной Кореи
05.09.2017 16:00
Билл Эммотт (Фото - Wikipedia.org)
Билл Эммот предлагает рассмотреть военный сценарий решения проблемы Северной Кореи как один из наименее неприятных
Большинство экспертов согласны с тем, что наименее неприятным способом решения проблемы Северной Кореи, бряцающей ядерным оружием, будет продолжение применения сочетания жесткого сдерживания с агрессивной дипломатией. Однако мало кто признает, что наименее неприятным способом военного решения является китайское вторжение - или же смена режима под давлением угрозы Китая такое вторжение совершить (этот вариант логически вытекает из требования президента Дональда Трампа к Китаю принять на себя ответственность за своего опасного соседа).
Подобный исход, резко сдвигающий стратегический баланс на Дальнем Востоке в пользу Китая, выглядит не столь уж невероятным, как может подумать большинство. Более того, сама вероятность такого сценария является причиной, по которой к нему следует отнестись серьезно, в том числе китайским военным стратегам. Используя фразеологию Трампа, этот сценарий отвечает принципу "Китай прежде всего", который должен "сделать Китай снова великим".
Любая военная интервенция - китайская или любая другая - будет связана с огромными рисками. Но прежде чем их рассмотреть, подумайте, чего можно было бы достичь благодаря успешной интервенции Китая. Прежде всего, она позволит поместить Северную Корею туда, где эта страна должна была бы находиться в соответствии с историей региона после Корейской войны: под китайский ядерный зонтик, обеспечивающий все выгоды надежных гарантий безопасности.
Мао Цзэдун когда-то говорил, что его страна и Северная Корея "близки как губы и зубы". Это очень подходящее описание на фоне той роли, которую сыграли китайские войска в недопущении американской победы в Корейской войне. Но с тех пор, на протяжении шести десятилетий, Япония и Южная Корея остаются близкими союзниками США, размещают у себя американские базы и укрываются за американским ядерным щитом, а тем временем Китай и Северная Корея дрейфуют друг от друга все дальше и дальше.
В итоге Китай сейчас практически не контролирует своего соседа и предполагаемого союзника и, вероятно, очень мало знает о том, что там у него происходит. Да, Китай действительно мог бы ужесточить нынешнюю блокаду Северной Кореи, еще больше обрезав торговые связи и блокировав поставки энергоресурсов. Но такими действиями вряд ли можно будет многого достичь, зато это может вынудить изолировавший себя режим Ким Чен Ына начать искать поддержку у другого соседа - России.
Если, как принято считать, Северная Корея действительно хочет получить некие надежные гарантии безопасности в обмен на сворачивание своей ядерной программы, тогда единственной страной, способной ей такие гарантии предоставить, является Китай. Ни одно обещание Америки нельзя будет считать надежным после истечения срока власти президента, который его дал (а возможно, еще и до того).
Поэтому если Китай совместит угрозу вторжения с обещанием обеспечить безопасность и ядерную защиту в обмен на сотрудничество и, может быть, смену режима, его шансы привлечь на свою сторону большинство представителей Корейской народной армии будут высоки. Обмен ядерными ударами с США будет означать тотальное разрушение, а подчинение Китаю дает надежду на выживание и, возможно, некую степень сохраняющейся автономии. Для всех, за исключением людей, ближе всего стоящих к Киму, сделать такой выбор будет нетрудно.
Стратегическим выигрышем Китая от успешной военной интервенции станет не только установление контроля над событиями на Корейском полуострове (возможно, Китай сможет разместить здесь свои военные базы), но и благодарность стран региона за предотвращение катастрофической войны.
Ни одно другое действие не обладает столь высоким потенциалом, позволяющим сделать перспективы лидерства Китая в Азии одновременно убедительными и желаемыми, особенно в условиях, когда альтернативой является безрассудная, плохо спланированная война под руководством США. Китаю нужна прежде всего легитимность, и интервенция в Северную Корею такую легитимность обеспечивает. Успешное применение жесткой силы может принести Китаю (здесь я воспользуюсь терминологией, которую придумал Джозеф Най из Гарварда) гигантские запасы мягкой силы.
Ну а теперь, вернемся к вопросу на миллиарды юаней: сработает ли все это? Мы никак не можем знать точного ответа, а любая военная интервенция всегда связана с очень большими рисками. Вооруженные силы Китая сейчас хорошо оснащены, но им не хватает необходимого боевого опыта. Противник слабее, но его руководители могут оказаться готовы применить ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения, если они не согласятся просто принять китайские условия и сдаться.
Однако практически с полной уверенностью мы можем сказать, что у китайского (а не американского) наземного и морского вторжения намного выше шансы предотвратить вероятную реакцию Кима - артиллерийский обстрел Сеула, южнокорейской столицы, расположенной всего лишь в нескольких десятках километрах к югу от демилитаризованной зоны. Станет ли Северная Корея уничтожать своих южных братьев и сестер в качестве возмездия за китайское вторжение, которое к тому же будет сопровождаться обещанием гарантировать безопасность и, возможно, автономию?
Кроме того, хотя ядерные самоограничения режима Кима вряд ли можно считать некой данностью, вероятность того, что мишенью для северокорейских ракет станет Китай, меньше, чем вероятность их применения против США. Если китайский военный сценарий будет рассматриваться всерьез, имеет смысл изучить возможности сотрудничества Китая в сфере разведки и ракетной обороны с США. На фоне всех рисков, США будет трудно отказаться.
Вполне возможно, что данный сценарий никогда не реализуется. Но он настолько логичен, что к вероятности такого сценария следует отнестись серьезно. Это лучший шанс для Китая достичь более высокого уровня стратегического паритета с США в регионе, при этом будет устранен источник нестабильности, который угрожает обеим странам.
Билл ЭммоттЧитайте также: Война в Корее. Силы сторон и вероятные последствия
бывший главный редактор журнала "The Economist"
Copyright: Project Syndicate, 2017
бывший главный редактор журнала "The Economist"
Copyright: Project Syndicate, 2017
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