Защитить прогресс: Как кражи кабеля могут оставить нас без 5G

Виктор Каток объясняет, почему вопрос безопасности телекоминфраструктуры в преддверии внедрения в Украине сетей 4G и 5G является одним из ключевых

В Украине успешно функционируют сети третьего поколения мобильной связи 3G у всех операторов. И уже в этом году будет проведен тендер на частоты 4G. Не за горами внедрение мобильной связи пятого поколения - 5G, которая открывает принципиально новые возможности для экономики и граждан.

Будущее уже стучит в дверь

На всемирной Ассамблее по стандартизации электросвязи в 2016 году определили, что старт массового внедрения стандарта 5G начнется в 2020 году. К этому времени уже будут закончены все процедуры по стандартизации. Тестовая эксплуатация стандарта начнется еще раньше - например, на Олимпиаде в Южной Корее зимой 2018 года. Монтаж опытной сети уже начался. Под 5G выделили частоты диапазона 28 ГГц. Зона действия одной базовой станции в пределах прямой видимости - ориентировочно до 500 м. Размещаются они плотно, вдоль дорог, часто на фонарных столбaх.

Что нам даст 5G?

Преимущество сети мобильной связи пятого поколения - это скорость передачи данных: разработчики прогнозируют стабильную скорость до 100 Мбит/с в движении и до 1Гб/с в статике. Стандарт 5G позволит обеспечить качественную связь при высоких скоростях до 500 км/час, а количество активных подключений возрастает с 500 (4G) до 1 миллиона на кв. км. Например, с помощью 5G можно реализовать передачу данных в сверхскоростных поездах, а высокая плотность подключения 1 млн. на 1 кв. км позволит обеспечить стабильную работу беспроводного интернета на 100-тысячном стадионе, который заполнен болельщиками.

С увеличением скорости передачи данных развитие получит трехмерное телевиденье, и мобильные VR устройства, что даст возможность побывать на концерте любимой группы, независимо от местонахождения. Можно будет смотреть 4K телевиденье, пользуясь мобильным интернетом, а новый сезон любимого сериала от Netflix загрузится за 10 секунд.

Многие разработчики новейших технологий прогнозируют эру "Экономики 5G", что повлияет буквально на все сферы деятельности человечества. Для понимания масштаба, достаточно посмотреть ролик Huawei.

Проблема, которую нужно решить

Для надежности функционирования таких сетей и связанных с ними девайсов, плотность базовых станций должна резко вырасти. Во-первых, из-за относительно небольшого радиуса действия одной БС. Во-вторых, из-за соображений бесперебойности сигнала. Например, сеть ведет беспилотный автомобиль с людьми и одна базовая станция вышла из строя. Ближайшие должны иметь возможность заменить ее, чтобы избежать аварии.

С ростом количества базовых станций будет увеличиваться и количество волоконно-оптических кабелей, которые будут их соединять. С таким развитием технологий, и еще большей интеграцией в человеческую жизнь, надежность кабельных сетей становится критической.

В Украине не самая лучшая ситуация с сохранностью сетевой инфраструктуры. Ежегодно украинские операторы фиксируют более 25 тысяч повреждений линий от охотников за медью. Вместе с медным кабелем страдает и оптика. Ведь за повреждение телекоминфраструктуры нет реального наказания.

Читайте также: Под колпаком. Чиновники и спецслужбы хотят мониторить весь УАнет

Вместо резюме



В преддверии внедрения 4G в Украине и развития технологий 5G в мире украинскому правительству стоит всерьёз озаботиться вопросом защиты телекоминфраструктуры. Внедряя передовые технологии, нельзя забывать о фундаменте, на котором они стоят, иначе это будет "Дом, построенный на песке" (Библия. В Евангелии от Матфея, гл. 7).

Автор: Виктор Каток, главный советник по вопросам научно-технической политики Укртелекома