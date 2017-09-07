Днем с огнем: где искать и как удерживать хороших IT-специалистов

Елена Маевская о том, почему Украина в скором времени может потерять статус страны с лучшими IT-кадрами

Престижно - дорого

Престиж профессии IT-специалиста растет не по дням, а по часам. И не только в Украине, но и во всем мире. Программистами мечтают стать все от мала до велика. Даже те, кто ни дня не работал в IT-сфере, пытаются научиться писать код. Причина довольно проста. Бренд современного айтишника в Украине поддерживается высокими гонорарами, комфортными условиями труда и возможностью уехать за границу. Но если посмотреть на статистические данные, в Украине средняя зарплата IT-специалиста не такая уж и высокая: 6840 грн, или $265 (по данным Госстата).

При этом средний месячный доход украинского разработчика на позиции Software Engineer - на уровне $1600 (по данным компании DOU). А об ультрамодных офисах с теннисными столами и персональными скутерами, а также перспективах работать удаленно на морском побережье с ноутбуком на коленях в неискушенном обществе стоит только мечтать.

Количество ≠ качество

Несмотря ни на что, у специализированных школ и курсов программирования нет отбоя от клиентов. Воспользовавшись продолжительной волной популярности этой профессии, только в 2016 году они помогли "войти в IT" более чем 40 000 человек, отмечает DOU. Еще около 20 000 студентов технических специальностей ежегодно выпускаются из украинских вузов. При этом, согласно статистике компании DOU, совокупный размер рынка IT-специалистов в Украине составляет 100 000 человек.

Но количество еще не означает качество. Хоть Украина в прошлом году и заняла 11-е место в топ-50 стран с лучшими программистами по версии HackerRank, действительно хороших специалистов в этой области найти бывает непросто.

И это притом что уровень зарплат остается вполне себе конкурентным. Украинские программисты не особенно отстают по уровню запрашиваемых вознаграждений от немецких, израильских или американских коллег. Но вот по уровню работ наши пока проигрывают.

Знаю случаи, когда компании готовы были пригласить в команду сотрудника из Германии, заплатить немного больше, но при этом в несколько раз увеличить скорость разработки. Если события будут развиваться в том же русле, через некоторое время Украина станет далеко не самой привлекательной страной для найма программистов-аутсорсеров.

Условия работы: IT-сектор диктует тренды

Еще один важный момент в работе IT-специалистов - условия труда. Востребованные в Украине айтишники знают себе цену. Чтобы удержать сотрудников, IT-компании предлагают им любые плюшки для офиса. Воображение разработчиков не привыкли ограничивать. В высокотехнологичных офисах IT-компаний появились тренажерные залы с душевыми, занятия йогой по утрам, библиотеки и видеоигры.

Сегодня многие компании в вопросах офисной культуры, стиля жизни и отношения к ценностям ориентируются именно на тренды из сферы IT. И тем не менее мотивировать разработчиков только такими преимуществами сейчас все сложнее. Важной составляющей их лояльности становится интерес к самой работе, уровень профессиональных задач, коллектив и отношения в нем.

Разрыв в зарплатах и условиях работы между IT и другими сферами для остального мира не особенно актуален. В большинстве западных стран к программистам отношение такое же, как и к другим профессионалам в своих областях. Это держит в тонусе технических специалистов за рубежом и расслабляет их у нас. На Западе сотрудники IT-компаний зарабатывают ненамного больше представителей других профессий: например, менеджерская позиция в США позволяет получить доход $100 000 в год. Эта цифра не сильно отличается от среднегодовой зарплаты местного IT-специалиста высокого уровня. В Украине с этим пока все иначе.

Профессия - IT-рекрутер

Необходимость поиска и удержания ценных сотрудников для IT-сферы создала еще один кластер популярной на сегодня профессии - IT-рекрутер. С одной стороны, эта должность не требует глубоких технических навыков: не нужно писать код и разбираться в диалектах языков программирования. С другой стороны, оставаясь все же в рамках HR, такие рекрутеры максимально приближены к касте айтишников, и уровень зарплат в этом направлении, соответственно, выше среднего по рынку.

В результате количество IT-рекрутеров в Украине увеличивается пропорционально росту числа программистов. Так, сегодня в каталоге компании HeadHunter есть 85 вакансий, которые отображаются по запросу "IT рекрутер". Количество резюме по этому же запросу - 3011.

Бывают ситуации, когда компания долго не может найти кандидата на позицию технического рекрутера. Это связано с тем, что существующие кандидаты не обладают всеми необходимыми компетенциями. С ростом популярности профессии количество назойливых звонков и писем от нерелевантных кандидатов повышается. Да, есть соискатели с необходимым образованием и опытом, которые на должном уровне знают английский, разбираются в специфике рынка, имеют представление о требованиях заказчика к hard skills потенциального сотрудника. Есть те, кто посещает профильные мероприятия, повышая профессиональный уровень. Есть, в конце концов, специалисты, которые приходят в профессию не только за зарплатой. Но на практике нередки и случаи, когда технический рекрутер не знает, чем отличается Java от Javascript или как читается C#.

Все это - результат изменений на рынке IT-специальностей в целом. Нельзя сказать, что ситуация однозначно плохая. Просто конкуренция среди рекрутеров возросла, и это повод более требовательно относиться к качеству собственной работы и активнее развиваться в профессиональном плане. Это же касается и любой другой профессии в IT-сфере. Специалист, который адекватно оценивает свои навыки и стремится к росту, всегда выигрывает на фоне конкурентов, берущих количеством.

Елена Маевская - HR онлайн-маркетплейса для поиска репетиторов Preply

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