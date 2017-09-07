Всемирное значение Дональда Трампа. Роль личности в истории

Политолог Джозеф Най о том, может удачное или неудачное решение лидера быть более значимым, чем исторические закономерности

У Соединенных Штатов никогда не было такого президента, как Дональд Трамп. Страдающий нарциссизмом и неспособностью сконцентрироваться, а также отсутствием опыта в международных делах, в вопросах внешней политики он, как правило, выдвигает лозунги, а не стратегию. Некоторые президенты, такие как Ричард Никсон, обладали подобным чувством неуверенности в себе и социальными предубеждениями, но Никсон все-таки придерживался стратегических подходов во внешней политике. Другие, такие как Линдон Джонсон, были крайне эгоцентричны, но у них был огромный политический опыт в работе с Конгрессом и другими лидерами.

Будут ли будущие историки рассматривать президентство Трампа как временное недоразумение или как главный переломный момент в роли Америки в мире? Журналисты, как правило, концентрируются на личностях лидеров, потому что получается “хороший материал”. Социологи, напротив, склонны предлагать обширные структурные теории об экономическом росте и географическом местоположении, которые представляют историю инвариантной.

Я написал книгу, в которой пытался изучить важность лидеров, исследуя важные поворотные моменты в создании “Американской эпохи” в прошлом веке, и рассуждая о том, что могло бы произойти, если бы в президентском кресле сидел его главный соперник. Привели бы структурные силы под разными президентами, к той же эпохе глобального лидерства США?

В начале двадцатого века Теодор Рузвельт был лидером-активистом, но он повлиял разве что на сроки перемен. Куда более мощными определяющими факторами были экономический рост и география. Вудро Вильсон разрушил американскую традицию ограничивать влияние страны своим полушарием, отправив американские силы воевать в Европу; но если где Вильсон и привнес существенные изменения, так это в создании представления об американской исключительности для оправдания экспансии - а его контрпродуктивным вкладом была его упорная нацеленность на участие в работе Лиги Наций по принципу "все или ничего".

Что касается Франклина Рузвельта (ФДР), по меньшей мере представляется сомнительным, что, будь вместо него президент-изоляционист, в стране нашлись бы силы, которые вообще вовлекли бы США во Вторую мировую войну. Очевидно, что для Рузвельта угроза, исходящая от Гитлера, и его готовность воспользоваться таким событием, как Перл-Харбор, сыграли ключевую роль.

Структурная биполярность США и Советского Союза, после 1945 года определила рамки "холодной войны". Но президентство Генри Уоллеса (которое могло бы произойти, если бы Рузвельт не заменил его как вице-президента в 1944 году на Гарри Трумэна), вполне могло бы изменить стиль реагирования США. Точно так же президентство Роберта Тафта или Дугласа Макартура могло бы нарушить относительно сбалансированную консолидацию системы сдерживания, которую возгавлял Дуайт Эйзенхауэр.

В конце века структурные факторы глобальных экономических изменений привели к ослаблению Советской сверхдержавы, а попытки Михаила Горбачева реформировать системц ускорили распад Советского Союза. Тем не менее, наращивание обороны Рональдом Рейганом и его опыт ведения переговоров, наряду с навыками Джорджа Буша, положили конец "холодной войне" и были важны для достижения конечного результата.

Вероятен ли сценарий, в котором Америка из-за того, что пост президента президента занял бы другой человек, не достигла бы глобального превосходства к концу XX века?

Возможно, если бы Рузвельт не был бы президентом, а Германия укрепила бы свою власть, международная система в 1940-е годы могла бы реализовать концепцию Джорджа Оруэлла о раздираемом конфликтами многополярном мире. Возможно, если бы Трумэн не стал президентом, а Сталин добился больших успехов в Европе и на Ближнем Востоке, Советская империя была бы сильнее, и биполярность могла сохраниться гораздо дольше. Возможно, если бы Эйзенхауэр или Буш не были президентами, а другой лидер показал себя менее успешным в предотвращении войны, то превосходство Америки было бы снижено (как это произошло на какое-то время из-за вмешательства США во Вьетнам).

Учитывая экономические масштабы и благоприятную географию, структурные силы, вероятно, так или иначе создали бы ту или иную форму американского доминирования в двадцатом веке. Тем не менее, решения лидеров существенно сказались на сроках и видах такого доминирования. В этом смысле, даже когда большая часть наблюдаемого результата обеспечена структурными факторами, лидерство все равно может сыграть важную роль. Если история - это река, курс и течение которой сформированы значительными структурными климатическими силами и топографией, человеческий фактор можно представить в виде муравьев, цепляющихся за уносимое течением бревно, или в виде рафтеров, которые проходят пороги, выруливая и избегая камней, и изредка опрокидываются, но чаще добиваются успеха.

Итак, роль лидерства важна, но насколько? Окончательного ответа никогда не будет. Ученые, которые пытались измерить влияние лидерства в корпорациях или лабораторных экспериментах, выдают эмпирические результаты в диапазоне 10% или 15% в зависимости от контекста. Но это верно для хорошо структурированной среды, изменения в которой часто линейны. В неструктурированных ситуациях, таких, как пост-апартеидная Южная Африка, трансформационное руководство Нельсона Манделы имело огромное значение.

Американская внешняя политика структурирована институтами и Конституцией, но внешние кризисы могут создать контекст, гораздо более восприимчивый к решениям лидеров, плохим или хорошим. Если бы Альберт Гор был объявлен президентом в 2000 году, США, вероятно, вступили бы в войну с Афганистаном, а не с Ираком. Поскольку внешнеполитические события - это то, что социологи называют “обусловленным выбором”, относительно небольшое число вариантов выбора для лидеров, их решения даже в пределах доступных им 10-15% со временем могут привести к значительным расхождениям в итоговых результатах. Как однажды сказал Роберт Фрост, когда две дороги в лесу расходятся, выбор той, что наименее проторена, может иметь решающее значение.

И в заключение: риски, создаваемые личностью лидера, могут быть не симметричны; они могут более существенно изменить положение уже устоявшейся силы, нежели силы, лишь набирающей мощь. Корабль может утонуть и от столкновения со скалой, и из-за вступления в бой. Если Трамп избежит крупной войны, и если он не будет переизбран, будущие ученые будут рассматривать его президентство лишь как любопытное отклонение на линии американской истории. Но пока это все-таки очень серьезные “если”.

Джозеф Най

бывший председатель Национального совета разведслужб США,

профессор Гарвардского Университета



Copyright: Project Syndicate, 2017

