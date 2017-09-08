Будет ли Еврореферендум проходить по правилам Януковича?

Предложение президента Порошенко невозможно реализовать без изменения закона "О всеукраинском референдуме"





7 сентября президент Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной Раде упомянул о возможности проведения референдума по вопросам присоединения Украины к ЕС и НАТО. Президент сказал: "Я не исключаю, что инициирую в подходящее время соответствующий референдум (относительно вступления в ЕС и НАТО), чтобы продемонстрировать волю украинского народа. Всем: и нашим друзьям, и агрессивному соседу, и всем украинским политикам... Чтобы ни при каких политических раскладах ни у кого из них не возникло желания пересмотреть этот курс и дать задний ход."



Однако в Украине сегодня невозможно провести референдум, который мог бы установить реальное волеизъявление украинского народа. Демократическая процедура для проведения общенационального референдума так не установлена, зато по-прежнему действует манипулятивный "промосковский" закон "Про всеукраїнський референдум".

неконституционный порядок внесения изменений в Конституцию Украины;

неосуществимый без поддержки власти порядок инциирования народом референдума;

подконтрольность власти комиссий по проведению референдума, которые будут обсчитывать голоса избирателей;

неравные возможности для сторонников и оппонентов вопросов референдума в части проведения агитации, что лишает граждан по-настощему свободного выбора своей позиции при голосовании;

возможность вынесения на референдум в противоречии с Конституцией законопроектов, изменений в Конституцию и даже нового текста Конституции без предварительного публичного обсуждения и без оглашения имен авторов проектов;

принятие на референдуме решений независимо от числа граждан, принявших в нем участие.

Стоит еще раз напомнить , что 6 ноября 2012 года режим Януковича "принял" неконституционным способом закон "О всеукраинском референдуме",. Этот закон противоречит и Конституции Украины, и европейским стандартам проведения референдумов. Проведение всеукраинского референдума в соответствии с нормами этого закона неизбежно приведет к искажению результата волеизъявления народа. Граждане по этому закону получили формальное право прийти проголосовать на референдуме без всяких гарантий получить результат, который будет отражать их реальное волеизъявление. Фактически действующий закон устанавливает дополнительный механизм для утверждения решений власти, при этом государственные органы (госадминистрации, комиссии по референдуму) могут непосредственно влиять на конечный результат национального референдума практически на всех этапах его проведения.Так, Закон устанавливает:Украинское гражданское общество быстро прореагировало на опасность, которую представляет для Украины этот закон:- в начале 2013 года была создана коалиция общественных организаций "За честный референдум", объединившая более 35 организаций;- подготовлено публичное конституционное представление о полной неконституционности закона, которое было подано в Конституционный суд народными депутатами Украины нового созыва парламента еще 1 декабря 2014 года;- подготовлена ​​новая редакция закона "О всеукраинском референдуме", внесенная в Верховную Раду народными депутатами Украины 23 июня 2015 года.Венецианская комиссия в своем заключении от 13-14 июня 2013 года отметила, что действующий закон вредит конституционной стабильности и легитимности в Украине. Венецианская комиссия также выразила готовность оказать органам власти Украины поддержку в их усилиях создать законодательную базу для проведения референдумов в соответствии со стандартами Совета Европы и другими международными стандартами.Почему же до сих пор действует неконституционный закон "О всеукраинском референдуме"? Парламент, избранный после Революции Достоинства, не предпринял усилий для того, чтобы отменить неконституционный закон. Конституционный суд Украины, со своей стороны, в течение 2 лет и 9 месяцев так и не приступил к рассмотрению упомянутого выше представления.

Однако сегодня гарант соблюдения Конституции Украины, президент Петр Порошенко, заявляет о намерении инициировать Еврореферендум. Неужели он намерен проводить Еврореферендум по так и не отмененному манипулятивному закону Януковича? Ведь Евроинтеграция - это прежде всего приведение жизни и законодательства к европейским стандартам и соблюдение европейских демократических процедур. А инициирование референдума по заведомо недемократической процедуре - путь к узурпации власти.

Юлия Кириченко

эксперт Центра политико-правовых реформ



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