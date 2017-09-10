План "битвы при Краковце": хуже, чем ошибка
10.09.2017 12:10
Богдан Яременко (Фото - facebook.com/bohdan.yaremenko)
Зачем нужны усиленные приготовления на границе, если въезд Саакашвили в страну не несет никаких угроз - мнение Богдана Яременко
Почему подготовку властей к "сражению при Краковце" можно считать провокацией?
Задача власти - следить за соблюдением законности (ну, и соблюдать законы тоже). Любую ситуацию власть обязана рассматривать с точки зрения соблюдения права и возможных последствий его нарушения.
Чем грозит Украине въезд Саакашвили? Да ни чем. Даже если власть считает его преступником, опасность исходит от тех преступников, которые скрываются от правосудия, а не тех, которые сами спешат в его объятия. Так почему бы спокойно не пропустить его в Украину, изъяв паспорт (если уж так руки чешутся это сделать) или и с паспортом, но предупредив на границе об особенностях его правового положения в Украине и необходимости урегулировать эти вопросы? На территории Украины Михаил Саакашвили превращается в удобный объект для различных правовых манипуляций, в том числе задержаний, арестов и так далее (если есть за что). Его политическую активность можно легко дезорганизовать судами о лишении гражданства, процессами о выдворении, экстрадиции по запросам Грузии и прочими.
То есть, его въезд в Украину не несет никаких серьезных потрясений, угроз, в том числе угрозы нарушения законности. Напротив, если Саакашвили причастен к преступлениям или нарушениям закона, это значительно легче установить, когда он будет находиться в Украине, а не за ее пределами.
Могут ли быть осложнения и нарушения закона, в том числе общественного спокойствия, при пересечении им границы? Ну, могут теоретически его коллеги и группа поддержки побузить, могут препятствовать каким процессуальным действиям. Какие адекватные приготовления следует осуществить для предотвращения таких ситуаций? Думаю, размещенных за ближайшим строением десяти спецназовцев для этого вполне достаточно, а на КПП могут дежурить один-два наряда полиции, задачей которых будет скорее зафиксировать любые возможные нарушения со стороны Саакашвили и группы его поддержки, чем задерживать, арестовывать и так далее. Выше я уже объяснил, почему - потому что "прорыв" Саакашвили в Украину не так уж и плох. Особенно если сравнить с возможностью силового противостояния на КПП. А задокументированные вероятные правонарушения Саакашвили в момент пересечения границы сделают его легкой мишенью для правового преследования.
Однако власть поступает иначе. Она нагнетает напряжение.
В чем суть всех этих полувоенных приготовлениях к эскалации у КПП "Краковец"? Думаю, что причины для этого далеко не правовые. Единственная причина таких приготовлений - попытка запугать. Запугать Саакашвили, чтобы не въезжал. Запугать граждан демонстрацией того, что что бы они ни делали, власть сильнее, чем они.
Такое запугивание оппонентов и граждан, демонстрация силы перед неагрессивной толпой - это определенно незаконное действие власти, которое дает гражданам все основания для возмущения и сопротивления. Таким образом власть сама провоцирует и одновременно организует возмущение, беспокойство и возможные беспорядки на границе. То есть, власти пытаются не обеспечить соблюдение законности, а подтолкнуть и спровоцировать оппонентов на нарушения.
Они забыли, что провокаторы долго не живут.
Богдан Яременко
Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ
Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ
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