Уроки "Харви": политика катастроф

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц о политических стратегиях в вопросах изменения климата и мерах в случае природных катастроф

Как и в случае с финансовыми кризисами, необходимы превентивные коллективные действия, помогающие смягчить последствия изменения климата.

Без планирования на случай катастроф любой город может столкнуться с тем же, с чем столкнулся Хьюстон: если не отдать приказ об эвакуации, многие погибнут; но если отдать приказ об эвакуации, тогда люди погибнут в возникшем хаосе, а дорожные пробки не позволят им выбраться из города.

Джозеф Стиглиц

лауреат Нобелевской премии по экономике,

профессор Колумбийского университета,

главный экономист Института Рузвельта



Copyright: Project Syndicate, 2017

