Уроки "Харви": политика катастроф
11.09.2017 10:21
Джозеф Стиглиц
Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц о политических стратегиях в вопросах изменения климата и мерах в случае природных катастроф
Ураган "Харви" оставил после себя перевернутые вверх дном жизни людей и огромный имущественный ущерб, оцениваемый в $150-180 млрд. Но этот шторм, терзавший побережье Техаса на протяжении нескольких дней, вызывает еще и серьезные вопросы к экономической системе и политике Соединенных Штатов.
Есть, конечно, некая ирония в том, что это событие, столь сильно связанное с изменением климата, произошло в штате, где живет так много людей, отрицающих изменение климата, и чья экономика так сильно зависит от ископаемого топлива, вызывающего глобальное потепление. Нет, разумеется, конкретные климатические события нельзя напрямую связать с увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Однако ученые давно предсказывали, что такое увеличение приведет к росту не только средних температур, но и погодных аномалий, в первую очередь, чрезвычайных явлений, подобных урагану "Харви". Еще несколько лет назад Межправительственная группа по проблемам изменения климата пришла к выводу, что, "согласно имеющимся данным, в характере аномальных погодных явлений произошли изменения в результате антропогенного воздействия, в том числе из-за роста концентрации парниковых газов в атмосфере". Астрофизик Адам Франк объяснил это очень кратко: "рост температур означает, что растет влажность воздуха, а это ведет к росту количества осадков".
Да, конечно, Хьюстон и Техас сами по себе мало что могут сделать с увеличением содержания парниковых газов в атмосфере, хотя они и могли бы активней требовать проведения правительством более жесткой климатической политики. Однако власти штата и муниципалитетов могли бы сделать намного больше, занимаясь подготовкой к подобным событиям, ведь жители этой территории сталкиваются с ними более или менее регулярно.
Как и в случае с финансовыми кризисами, необходимы превентивные коллективные действия, помогающие смягчить последствия изменения климата.
В поисках помощи после урагана - и хотя бы частичного финансирования восстановления - все обращаются к правительству. Ровно то же самое случилось и после экономического кризиса 2008 года. И вновь ирония в том, что все это происходит в том самом регионе страны, где так часто порицается государственная власть и коллективные действия. Столь же ироничным было обращение к правительству за помощью в момент острого затруднения титанов американской банковской отрасли, которые до этого проповедовали неолиберальные взгляды о необходимости сокращения роли государства и ликвидации регулирования, запрещавшего им проведение наиболее опасных и антисоциальных операций.
Налицо очевидный урок подобных историй, который необходимо выучить: рынки сами по себе не способны обеспечивать защиту, в которой нуждается общество. Когда рынки не срабатывают, а это происходит довольно часто, императивом становятся коллективные действия.
Как и в случае с финансовыми кризисами, необходимы превентивные коллективные действия, помогающие смягчить последствия изменения климата. Это означает, что здания и инфраструктура должны строиться так, чтобы выстоять в экстремальных условиях, и они не должны размещаться на участках, где им с большей вероятностью грозит серьезный ущерб. Это также означает, что нужно защищать экосистемы, особенно водно-болотные угодья, способные играть важную роль в смягчении штормовых ударов. Это означает, что надо устранять угрозы аварий, к которым может привести природная катастрофа, как это произошло с утечкой опасных химикатов в Хьюстоне. Наконец, это означает, что должны быть приняты адекватные планы реагирования, в том числе планы эвакуации.
Для достижения всех этих целей нужны эффективные государственные инвестиции и сильное регулирование, причем вне зависимости от того, какая политическая культура доминирует в Техасе или где-либо еще. Без адекватных норм регулирования у частных лиц и компаний нет стимулов предпринимать адекватные меры предосторожности, потому что они знают - основная часть издержек, вызванных экстремальными явлениями, ляжет на плечи кого-то другого. Без адекватного государственного планирования и регулирования, в том числе экологического, последствия наводнений будут еще хуже. Без планирования на случай катастроф и адекватного финансирования любой город может столкнуться с дилеммой, с которой столкнулся Хьюстон: если не отдать приказ об эвакуации, многие погибнут; но если отдать приказ об эвакуации, тогда люди погибнут в возникшем хаосе, а дорожные пробки не позволят им выбраться из города.
Америка и весь мир платят высокую цену за увлечение крайней антигосударственной идеологией, которую усвоил президент Дональд Трамп и его Республиканская партия. Миру приходится расплачиваться за то, что совокупные выбросы парниковых газов США выше, чем у любой другой страны; и даже сегодня США являются одним из мировых лидеров по количеству выбросов парниковых газов на душу населения. Однако и Америка платит высокую цену: другие страны, даже бедные развивающиеся государства, подобные Гаити и Эквадору, похоже, научились лучше справляться с природными катастрофами (зачастую лишь после серьезного ущерба, нанесенного ужасающими бедствиями).
Без планирования на случай катастроф любой город может столкнуться с тем же, с чем столкнулся Хьюстон: если не отдать приказ об эвакуации, многие погибнут; но если отдать приказ об эвакуации, тогда люди погибнут в возникшем хаосе, а дорожные пробки не позволят им выбраться из города.
После разрушения Нового Орлеана ураганом "Катрина" в 2005 году, отключения значительной части Нью-Йорка во время урагана "Сэнди" в 2012 году, наконец, после нынешнего опустошения, причиненного Техасу ураганом "Харви", США могут и должны действовать лучше. У страны имеются ресурсы и квалификация, необходимые для анализа всех этих комплексных событий и их последствий, а также для формулирования и реализации в жизнь регулирования и инвестиционных программ, которые позволят смягчить негативные последствия подобных явлений для жизни людей и их имущества.
Однако Америке не хватает последовательности в отношении к государству тех, кто находится на правом фланге политического спектра и, потакая особым интересам, которые выигрывают от их экстремальной политики, продолжает лицемерить. Пока не наступил кризис, они выступают против регулирования, государственных инвестиций и планирования; а после кризиса они требуют - и получают - миллиарды долларов для компенсации своих убытков, причем даже тех убытков, которые можно было легко предотвратить.
Можно лишь надеяться, что Америке - и другим странам - не понадобятся новые аргументы природы, чтобы они выучили уроки урагана "Харви" наизусть.
Джозеф Стиглиц
лауреат Нобелевской премии по экономике,
профессор Колумбийского университета,
главный экономист Института Рузвельта
Copyright: Project Syndicate, 2017
лауреат Нобелевской премии по экономике,
профессор Колумбийского университета,
главный экономист Института Рузвельта
Copyright: Project Syndicate, 2017
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