Пограничные состояния. Юридическая оценка воскресного шоу

Возвращение Михаила Саакашвили в Украину сопровождалось рядом инцидентов, которые потребуют юридической оценки, а, возможно, и судебных разбирательств





Шумиха вокруг приезда Михаила Саакашвили поначалу затмила для большинства наблюдателей и участников юридическую сторону происходивших событий. Между тем, пересечение государственной границы - это парафия юристов. Благодаря широкому освещению в СМИ стало возможно оценить действия каждой из сторон практически по минутам.

Укрзалізниця. Особенность поездов "Интерсити" состоит в том, что пассажир, заходя в поезд, не пересекается с контролером. Документы у него проверят после. По моему предположению, произошло следующее: Саакашвили добросовестно купил билет, сел в поезд, к нему подошли и попросили документы, а он направил проводника в альтернативном направлении. Укрзалізниця имела все законные возможности довезти потенциально проблемного пассажира до ближайших пограничников и с чистой совестью передать его специально обученным людям. Вместо этого Укрзалізниця решила заняться не своими функциями, из-за чего все пассажиры злополучного поезда оказались вовлечены в ролевую игру, в которой они были пассажирами маршрутки, а водитель не желал ехать, пока один "заяц" не заплатит. Такая остановка на 3-4 часа не могла быть обусловлена проверкой документов, поскольку речь не шла о пересечении границы. Поезд просто стоял на территории Пшемысля, нарушая все планы пассажиров. У тех теперь есть прекрасная возможность судиться с УЗ, нужно будет лишь собрать подтверждения ущерба. Право на возмещение у них есть, поскольку Укрзалізниця нарушила как Закон Украины "О железнодорожном транспорте", так и Соглашение о международном пассажирском сообщении. Отвечать придется именно УЗ, а не пассажиру, поскольку если он предъявил паспорт, этого достаточно для того, чтобы находиться в поезде, если не предъявил - у УЗ была возможность его высадить, дабы не нарушать права других пассажиров. Проверка действительности паспорта и статуса гражданина не входит в обязанности УЗ.

Пограничная служба Польши не имела никаких претензий к Михаилу Саакашвили. Его пропустили и предупредили, что могут возникнуть проблемы с пропуском в Украину. Действия пограничников были верными, поскольку, если он предъявил один из документов, дающих право на переход государственной границы (дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение беженца, заграничный паспорт), то в их обязанности не входило идти на сайт Президента Украины и ознакамливаться с его указом о лишении гражданства [этот указ не был опубликован в связи с особенностями законодательства Украины для таких случаев - ред.]. С их стороны было чистой любезностью просто предупредить его об очевидных обстоятельствах.

Пограничная служба Украины должна была провести процедуру прохождения паспортного контроля, обнаружить в базе сведения о том, что в отношении этого лица принято решение о лишении гражданства, выписать письменное решение о запрете въезда, вручить его и не допускать на территорию Украины. Однако саму процедуру никто не проходил. С самого начала этих событий мы видим отсутствие классического "-Здравствуйте! Цель въезда?" Состав незаконного пересечения государственной границы (ст. 204-1 Кодекса об административных правонарушениях) будет и когда человек пообщался с пограничником, а после просто побежал на территорию Украины, так и когда он бежит, минуя пограничника.Произошедший прорыв государственной границы показал, что любая организованная группа вполне может беспрепятственно пройти. Ранее мы это видели на восточных границах, теперь пришла пора и единственного пешеходного пункта. Вместе с Саакашвили могли пройти еще несколько десятков неустановленных лиц, и на это невозможно было повлиять силами 20 пограничников, которых мы видим на видео. Это серьезная проблема. Также есть вопросы к реакции погранслужбы после инцидента: на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса у нее были все основания задерживать всех причастных к организации такого пересечения границы (ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Михаил Саакашвили. Вряд ли человек решался бы на такое формальное действие, как переход государственной границы, не имея запасных документов. Я ожидала предъявления паспорта другого государства. С момента лишения его гражданства прошло уже 1,5 месяца. Согласно данным судебного реестра, решение до сих пор не находится в стадии обжалования. Будь процесс уже в суде, картинка внешне выглядела бы лучше: защита своих прав, желание присутствовать на судебных заседаниях и т. п. Все это было бы основанием просить меру обеспечения иска в виде разрешения на въезд. Учитывая, что с момента лишения украинского гражданства Михаил Саакашвили стал лицом без гражданства, формально ему могли выдать соответствующее удостоверение. Однако такой документ выдают по личному обращению и с целью выезда, а не пребывания на территории Украины. Несмотря на это, Михаил заявил, что объедет все города Украины. Мне кажется, это станет хорошим тестом для работы правоохранительных органов, в том числе в рамках производства по организации незаконного пересечения государственной границы.



Ксения Проконова

партнер Практики управления конфликтами Juscutum



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