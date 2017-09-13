Публичные закупки: как обжаловать тендер на ProZorro

Большое количество жалоб на тендеры в системе ProZorro остаются без рассмотрения из-за несоблюдения правил (укр.)

На початку серпня сталася значна подія в галузі публічних закупівель - проведено мільйонний тендер в електронній системі ProZorro. Цілком природно, що зі зростанням кількості проведених тендерів збільшується й кількість скарг.



За статистикою на двадцять тендерних процедур, проведених у системі ProZorro, припадає одна скарга. За весь час функціонування системи ProZorro було подано 45 000 скарг. І хоча відсоток оскаржених процедур є доволі низьким, не зайвим буде здійснити короткий огляд підстав, етапів та результатів оскарження тендерних процедур.



На що жаліються в ProZorro



Пропоную ознайомитись із деякими статистичними даними.



У результаті розгляду скарг 28,7% із них було задоволено, 27,6% - не задоволено, 20,2% - відхилено, 14,2% - відкликано, а 8,2% скарг наразі перебувають у процесі розгляду.

8 800 оскаржувачів подали 45 000 скарг (найбільш активними скаржниками є ТОВ "Український папір" та ТОВ "Епіцентр К" - 696 та 510 скарг відповідно).

За предметним критерієм, найчастіше оскаржуються тендери, що проводяться у сфері закупівлі будівельних робіт та поточного ремонту. На другому місці - закупівля офісної та комп'ютерної техніки, а на третьому - закупівля медичного обладнання.

За суб'єктним критерієм, найбільш оскаржуваними є тендери, замовниками в яких виступають Київська міська державна адміністрація, Міністерство інфраструктури України та Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

На надпорогові публічні закупівлі припадає 38,9% скарг, а на допорогові - 61,1%.



Головними формальними вимогами до скарги (окрім, звісно, обґрунтованості її змісту) є:



- подання скарги до уповноваженого органу оскарження - Антимонопольного комітету України;

- здійснення оскарження в електронній формі (подання скарги через електронну систему закупівель);



- оплата за подання скарги.



І хоча перелік вимог виглядає елементарним, внаслідок їх недотримання величезна кількість скарг залишається без розгляду.



Якою має бути скарга на ProZorro



Отже, скарга повинна подаватись до АМКУ в формі електронного документа через електронну систему закупівель. Далі вона автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка. Скарга разом з реєстраційною карткою в день розміщення оприлюднюється на веб-порталі АМКУ.



Належним чином складена скарга повинна містити найменування (ім'я) замовника та суб'єкта оскарження, підстави й фактичні обставини оскарження, обґрунтування наявності порушених прав оскаржувача, а також вимоги суб'єкта оскарження.

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Як додатки долучаються документи на підтвердження викладених доводів, а також документ про оплату за подання скарги (за оскарження процедури закупівлі товарів або послуг справляється плата в розмірі 5000 гривень, а за оскарження процедури закупівлі робіт - 15 000 грн). Плата за подання скарг справляється й задля того, аби зменшити кількість зловживань з боку недобросовісних учасників торгів, оскільки в разі прийняття скарги до розгляду електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі. Укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється, чим можуть користуватись недобросовісні скаржники.



За результатами розгляду скарги Антимонопольний комітет має право зобов'язати замовника скасувати своє рішення (повністю або частково), усунути будь-які дискримінаційні умови та привести тендерну документацію у відповідність до вимог чинного законодавства, або навіть відмінити процедуру закупівлі. Рішення Антимонопольного комітету може бути оскаржене суб'єктом оскарження або замовником у судовому порядку протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.





Микола Алексюк, адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери"