Опасность деглобализации. Грозит ли миру разрушение связности

Почему в истории поочередно возникает стремление к международному экономическому сотрудничеству, а затем отказу от него - мнение Харолда Джеймса

За последнее столетие выступления против глобализации подпитывались в основном тремя родственными эмоциями: страхом, подозрительностью и отчуждением.

Перед Первой мировой многих лондонцев нервировало, что немцы-официанты в ресторанах могут оказаться шпионами (несомненно, такие были, но лишь некоторые). А сегодня страхи многих европейцев перед беженцами и радикализацией исламских общин несоразмерны реальной угрозе.

В развитых индустриальных странах отрицательная реакция на миграцию часто рассматривается в контексте "экономии" рабочих мест. Но такой ответ не учитывает, что новые достойные рабочие места из-за этого вовсе не появляются.

Харолд Джеймс

профессор истории и международных отношений Принстонского университета



Copyright: Project Syndicate, 2017



Яростная риторика президента США Дональда Трампа и его советников по вопросам торговли и иммиграции заставили некоторых задуматься о том, не оказалась ли глобализация под угрозой в современную эпоху. Если это так, еще более уместный вопрос заключается в том, будет ли деглобализация сопровождаться насилием.На фондовых рынках продолжает нарастать нервозность из-за воспоминаний о тех моментах в прошлом, когда международная экономическая интеграция обращалась вспять. Новые торговые войны или военные конфликты вполне могут разрушить сложные коммерческие взаимосвязи, которые обеспечивали процветание со времен второй мировой войны.В предыдущих эпизодах деглобализации катастрофические события, - такие как Первая мировая война или финансовый крах 1929 года, - нарушали потоки товаров, финансов и людей, связывавшие страны воедино. Одним из результатов этих кризисов было то, что национальная принадлежность и гражданство становились ключевыми компонентами политической и общественной жизни.Поворот вспять и дезинтеграция происходили по такому же образцу и ранее в истории. Приведем лишь два примера: конец Римской империи и раскол китайского государства Восточная Хань. Некоторые историки рассматривают как деглобализационные события даже американскую и французскую революции. Американские революционеры отвергли иностранное правление и внешнюю торговлю, а французские революционеры разорвали европейские союзы, заключенные династией Бурбонов. В обоих случаях революционеры утвердили новые правила гражданства.Есть впечатление, что современное политическое общество тяготеет к деглобализации. С исторической точки зрения, эта тенденция проявляется всякий раз, когда нарушается эмоциональное равновесие общества. Социальный хаос часто порождает новых лидеров, менталитет которых приводит к опрометчивым, недальновидным, непоследовательным и в иных отношениях плохим решениям. Когда принятие плохих решений в одной стране отрицательно сказывается на других странах, оно может привести к порочному кругу вражды и обострению конфликтов.За последнее столетие выступления против глобализации подпитывались в основном тремя родственными эмоциями: страхом, подозрительностью и отчуждением. Как правило, широко распространенный страх перед финансовыми потерями или угрозами со стороны других стран отражает более глубокое беспокойство общества по поводу постоянно меняющегося мира.В 1980-х годах финансовый аналитик Джеймс Монтье создал индекс "страха и алчности", согласно которому, настроения на рынке полностью обусловлены сочетанием алчности и страха потери. Основное открытие Монтье заключалось в том, что потенциал страха растет вместе с видимым уровнем алчности. Таким образом, страх - это исторически обусловленная плата за алчность, так же как смерть, согласно христианскому богословию, есть плата за грех.Стоит помнить, что основным военным конфликтам ХХ века предшествовали финансовые кризисы, которым, в свою очередь, предшествовали периоды неимоверного изобилия. Крах 1907 года предшествовал Первой мировой войне; а крах 1929 года, европейский банковский кризис 1931 года и Великая депрессия предшествовали Второй мировой войне.Вторая эмоция, которая ведет к деглобализации, подозрительность, может завести в ловушку. Как поется в знаменитой песне Элвиса Пресли: “We can’t go on together / With suspicious minds / And we can’t build our dreams / On suspicious minds.” ("Ни с кем ужиться не сможешь ты, / Коль подозренье в душе, / И нету места для светлой мечты, / Где подозренье в душе").В период подведения итогов после финансового кризиса тех, кто оказался в выигрыше, часто считают виновными. В некоторых случаях общество направляет свой гнев на другую страну; в других случаях его мишенью становятся этнические меньшинства или социальные группы, например финансовые элиты. В первой половине двадцатого века такой группой чаще всего становились евреи, тогда как в азиатском финансовом кризисе 1997 года виновными считали китайских торговцев на Филиппинах, в Малайзии и Индонезии.Подозрения могут усилиться и из-за потери прежнего ощущения безопасности. Перед Первой мировой войной многих лондонцев нервировало, что немцы-официанты в ресторанах могут оказаться шпионами (несомненно, такие были, но лишь некоторые). А сегодня страхи многих европейцев перед беженцами и радикализацией исламских общин несоразмерны реальной угрозе.Страх и подозрительность процветают, когда процессы глобализации разрушают ключевые ценности, источники смысла (например, традиционные занятия) и образ жизни. В развитых индустриальных странах отрицательная реакция на миграцию и торговлю часто рассматривается в контексте "экономии" рабочих мест или компенсации "проигравшим" от глобализации. Но в обоих случаях такой ответ не учитывает тот факт, что новые достойные рабочие места, придающие чувство смысла и идентичности, из-за этого так и не появляются.Эта проблема существовала по крайней мере с тех пор, как в девятнадцатом веке начала набирать темп массовая индустриализация. Федор Достоевский в 1862 году открыл свою классическую документальную повесть о тюремной жизни "Записки из мертвого дома" восхвалением важности труда - даже для узников сибирской каторги. Он заметил, что обычные действия, такие как изготовление какой-нибудь вещи или даже уборка комнаты, могут придать чувство собственного достоинства. Но бессмысленный труд, к которому принуждали заключенных - например, копать, а потом закапывать ямы, - вызывал обратный эффект: он был призван разрушить их чувство собственного достоинства и уничтожить их ощущение себя как личности.История показывает, что преодоление эмоциональных корней деглобализации потребует огромных усилий социальной фантазии. Задача, стоящая перед нами - это ни что иное, как восстановление всеобщего чувства человеческого достоинства и цели.Сегодня финансовые потоки меньше, чем до финансового кризиса 2008 года; и с 2014 года впервые после второй мировой войны международная торговля росла медленнее, чем производство. Несмотря на такие усилия, как инициатива Китая "Один пояс и один путь" , цель которой - объединить Евразию посредством инфраструктуры и инвестиций, вполне возможно, что мир достиг "пика финансов" и "пика торговли", а также, возможно, и "пика глобализации".Тем не менее, существует одна крупная область международных связей, не показывающая признаков упадка: обмен информацией. Глобальные потоки данных будут продолжать расти, составляя все большую долю экономической стоимости.Однако может ли цифровая глобализация создать и новые источники смысла? Художники-экспериментаторы и специалисты в области социальных медиа говорят, что это возможно. Но если новые взаимосвязи оказывают парадоксальный эффект, вызывая у людей ощущение большей изоляции и растерянности, эти люди в любой день могут предпочесть глобализации мнимую уверенность прежних времен.