Опасность деглобализации. Грозит ли миру разрушение связности

Почему в истории поочередно возникает стремление к международному экономическому сотрудничеству, а затем отказу от него - мнение Харолда Джеймса

За последнее столетие выступления против глобализации подпитывались в основном тремя родственными эмоциями: страхом, подозрительностью и отчуждением.

Перед Первой мировой многих лондонцев нервировало, что немцы-официанты в ресторанах могут оказаться шпионами (несомненно, такие были, но лишь некоторые). А сегодня страхи многих европейцев перед беженцами и радикализацией исламских общин несоразмерны реальной угрозе.

В развитых индустриальных странах отрицательная реакция на миграцию часто рассматривается в контексте "экономии" рабочих мест. Но такой ответ не учитывает, что новые достойные рабочие места из-за этого вовсе не появляются.

Харолд Джеймс

профессор истории и международных отношений Принстонского университета



Copyright: Project Syndicate, 2017

