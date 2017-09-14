Роботы вместо инвестконсультантов: суждено ли этому случиться

В инвестиндустрии несколько лет звучит футуристическое словосочетание - robo-advising. Что это такое? Колонка Level II CFA Candidate Глеба Романова

Роботы могут делать многое: водить машину, убирать дом, играть в шахматы и даже управлять вашими финансами. Но, как оказалось, именно в последнем никак не обойтись без участия человека.

Робот против человека

Каждый день в интернете появляются все более мрачные прогнозы о том, сколько рабочих мест потеряет та или иная отрасль после внедрения роботов и искусственного интеллекта (AI). Одно из почетных первых мест в этих прогнозах занимает инвестиционная индустрия, где уже несколько лет звучит футуристическое словосочетание - robo-advising. Суть его проста. Robo предполагает наличие автоматизированного процесса, результатом которого является аdvise - совет о распределении финансовых средств в определенный набор активов для достижения инвестиционных целей.

Думать, как человек

На первом этапе робот работает с клиентом так же, как и человек: составляет ваш инвестиционный профиль. Клиент заполняет стандартный вопросник, где указывает сроки и цели инвестирования, отношение к риску, требования к ликвидности. На основании этого робот подбирает соответствующий требованиям клиента портфель активов и автоматически поддерживает его на протяжении всего времени обслуживания. В результате вы получаете совсем недорогой (0,25% ежегодно от суммы активов против 1-3% у традиционных управляющих) сервис, доступный 24/7 через смартфон или планшет.

Такие услуги уже предоставляют более 100 компаний в 15 странах мира, и, по оценкам компании KPMG, к 2020 году объем средств, которыми они управляют, достигнет $2,2 трлн. Учебные материалы о взаимодействии с роботами уже разрабатываются авторитетной международной ассоциацией инвестиционных профессионалов CFA Institute, и с 2019 года вопросы о них появятся в тестах для кандидатов на получение CFA чартера.

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Кому интересен такой сервис? Конечно, тем, кто любит новые технологии, кто чаще всего покупает на Amazon, кто вызывает Uber и проверяет свой смартфон в первые 15 минут после пробуждения. Это миллениалы, или поколение Y. Принесет ли он им пользу? Безусловно да! Низкие требования к начальному депозиту и такие же низкие комиссии позволяют клиенту получить достаточно ясный и доступный сервис по управлению активами. Сможет ли такая модель завоевать всеобщую популярность? Вот здесь вопрос. Ведь традиционно отрасль строилась на модели "клиент-консультант", где исповедовался персонализированный и основанный на доверительных отношениях подход к клиенту. И уже сегодня многие компании предоставляют так называемую гибридную модель, где за дополнительную плату вам доступна функция "клиентской поддержки".

Будущее за гибридами

Объем информации, который ежедневно необходимо обработать инвестиционному менеджеру, чтобы оставаться ценным советником для своего клиента, каждый день растет в геометрической прогрессии. Чтобы помочь своим консультантам не потеряться в потоке информации и результативно работать с клиентом, одна из известных международных инвесткомпаний уже до конца 2017 года внедрит роботизированных советников, и взаимодействие с клиентом будет состоять теперь из трех уровней.

Первый уровень - это и есть тот самый чистый robo-advising. В ответ на риск-профиль клиента компьютер выдает несколько вариантов размещения активов. Человек-консультант рекомендует какой-то из этих вариантов размещения как наиболее подходящий клиенту.

Второй уровень - операционные уведомления. Робот информирует клиента о событиях, которые могут повлиять на его активы: плохие финансовые результаты, значительное увеличение/снижение стоимости и другие. Человек-консультант на этом этапе может добавлять персонализированный текст к стандартным уведомлениям и рассылать их, используя различные каналы коммуникаций.

И третий - система отслеживает жизненные события клиента и выдает рекомендации или уведомления человеку-консультанту (рождение ребенка, покупка дома). Эта опция помогает вывести отношения клиент-советник на более доверительный уровень по сравнению с чистым роботом.

На мой взгляд, подобное решение "человек-машина" будет более успешным. Человек может понимать контекст, справляться с эмоциями клиента, а машина - обрабатывать большие массивы разрозненных данных и искать наилучшие пути решения.

Благодаря появлению такой практики акцент дискуссий в финансовом мире начинает меняться. Дискуссии "роботы заберут нашу работу" переходят в русло "какая комбинация робот-человек вам больше нравится".

Автор: Level II CFA Candidate Глеб Романов