Е-commerсе в Казахстане: как заработать украинскому бизнесу

Рынок е-commerсe Казахстана - $700 млн и ежегодно растет на 25%. Почему сейчас самое время начать там торговать? (укр.)

Ринок е-commerсe торгівлі у світі зростає надшвидкими темпами. Якщо за 2015 рік товарообіг е-commerсe сегменту збільшився на 32% - з 19 млрд до 25 млрд грн, то у 2016-му він зріс уже на 52% - до 38,5 млрд грн, стверджує СЕО Prom.ua Микола Палієнко.

Проте якщо цей ринок у нас уже пройшов перші етапи становлення, у деяких країнах ще залишились відносно незаповнені ніші, які відкривають великі перспективи для українського бізнесу.

Візьмемо Казахстан.

Частка e-commerce там становить лише 1%, динаміка ж зростання - 25% у рік. Тобто саме зараз українські підприємці, що розглядають можливості розширення ринку збуту товарів, мають унікальну можливість скористатися зручним моментом входу на цей ринок.

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Населення Казахстану становить 17,5 млн осіб, що приблизно втричі менше за населення України. Проте, згідно з дослідженнями компанії Beelure (яка продає одяг онлайн як в Україні, так і в Казахстані), продажі аналогічного товару на їхньому інтернет-майданчику в Казахстані на 20% більші, ніж в Україні, при цьому повернень на 7% менше. Директор компанії Денис Брагін відзначає відносно невисоку конкуренцію на місцевому ринку е-commerсe та вищу купівельну спроможність населення порівняно з вітчизняним покупцем. Казахстан готовий замовляти, купувати і платити, необхідно виходити з достойною пропозицією та налагодити канали доставки, скориставшись оптимальними фінансово-логістичними рішеннями.

Наразі вихід на e-commerce ринок цієї країни супроводжується мінімумом ризиків і низкою суттєвих переваг. Аналітики іншого успішного українського гравця на ринку онлайн-торгівлі - Satu.kz (казахстанської версії маркетплейсу Prom.ua) - відзначають, що товарообіг ринку у 2016 році склав $700 млн.

За 6 місяців поточного року казахстанці на Satu.kz зробили покупок на $33 млн, що на 13% більше, ніж роком раніше. Середній чек онлайн-замовлення виріс на третину і склав $90 - це, до речі, у 2,5 рази більше, ніж середній чек в українців. Понад 145 000 відвідувачів - щоденний трафік ресурсу Satu.kz, який посідає четверте місце в топ-десятці маркетплейсів країни.

Цікавим для українських підприємців, які вагаються прийняти рішення про вихід на казахстанський ринок інтернет-торгівлі, буде той факт, що аналітики Satu.kz. готові безкоштовно зібрати потенційному продавцеві інформацію стосовно популярності та затребуваності на майданчику запропонованої групи товарів, тобто закумулювати, надати та інтерпретувати дані про кількість компаній з аналогічним товаром, кількість проведених угод, розмір середнього чеку та інші відомості, що допоможуть здійснити необхідний аналіз перспектив. Погодьтеся, дуже непогано.

Ще у 2015 році Україна посіла четверте місце за приростом вхідних міжнародних відправлень до Казахстану (+29%), поступившись тільки таким "тиграм", як Китай, Південна Корея та Сінгапур, і залишивши позаду Сполучені Штати (+24%) й Росію (+20%).

Наразі Укрпошта разом з Казпоштою знизили вартість відправлення посилки до Казахстану на 40%. Сьогодні розмір безмитного ліміту до Казахстану складає 1000 EUR на місяць.

При цьому ключові маркетплейси Казахстану, такі як Satu.kz, Lamoda.kz, декларують готовність співпрацювати з українськими експортерами та виставляти їхні товари. Для розуміння: щоденний трафік Satu.kz - 145 000 відвідувачів, 185 000 компаній виставляють на майданчику більше 6,5 млн товарів та послуг, товарообіг за 2016 рік склав 18,5 млрд тенге (100 тенге - 7,59 грн).

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Після зміни тарифу інтерес українців до Satu.kz збільшився вдвічі. Через майданчик у Казахстані вже працюють такі компанії, як Fur Star (інтернет-магазин норкових шуб), Marcato (обладнання для макаронного виробництва), MGM-Україна (обладнання для виробництва пластикових вікон і алюмінієвих конструкцій), Kidy (інтернет-магазин модного дитячого взуття).

Сергій Сіндяшкін, власник інтернет-магазину Kidy, давно працює на ринку Казахстану й розглядає це як щабель для виходу на ринок Середньої Азії. "У Казахстані населення більш платоспроможне. На відміну від українців, які шукають бюджетні варіанти, казахстанці частіше купують дорогі товари. Український підприємець може вийти з маленького офісу і продавати в Казахстані, навчитися працювати на міжнародному ринку".

Ми зацікавлені розширювати й розвивати цей напрямок для подальшої роботи і запрошуємо українських експортерів також звернути на нього увагу. Світ великий, а ринок не обмежується Україною. Чому б не спробувати подивитись в інший бік? Наприклад, у бік Казахстану.

Крім Казахстану, серед перспективних країн для українського e-commerce ринку - США, Росія, Ізраїль, Німеччина, Велика Британія. Найбільший обсяг відправлень зареєстровано до США. Це викликано тим, що там зосереджені штаб-квартири ключових онлайн-майданчиків Amazon, eBay, Etsy, які мають свої фулфілмент-центри. Українські споживачі відправляють свій товар на фулфілмент-центри цих онлайн-майданчиків і вже звідти - або по території США, або в інші країни.

Із екзотичних країн, в яких є активний експорт з України, можна назвати віддалені ринки - Австралію і Японію.

Юлія Павленко, заступник директора Департаменту міжнародних операцій ПАТ "Укрпошта"