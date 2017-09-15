Проблема глобальной миграции: истоки и решения

Миграцию не удастся снизить без серьезных мер по снижению разрыва в развитии регионов, считает экс-вице-президент Всемирного банка Кемаль Дервиш





Для граждан бедных стран миграция часто является крайне привлекательным вариантом. Переезд в новую страну нередко опасен, но он открывает намного больше экономических возможностей: средний подушевой доход в развитых странах может быть в 50 с лишним раз выше (по паритету покупательной способности), чем в странах развивающегося мира. Во многих случаях повышается еще и физическая безопасность мигрантов. Однако в принимающих странах иммиграция - это болезненная тема: правительства стараются ввести нормы, которые позволили бы экономике пожинать выгоды миграции, но при этом избегать сопутствующих ей издержек.

Особенно в Европе и США иммиграция стала первостепенной темой политических дебатов. Но даже в Японии, где границы для мигрантов в целом закрыты, необходимость поиска путей решения проблемы быстро стареющего населения в последнее время привела к оживлению дискуссии по данному вопросу.

Во всех этих странах миграционные дебаты, как правило, можно свести к трем основным позициям. Первую позицию разделяет незначительное меньшинство, у нее нет серьезной политической поддержки: иммиграция фундаментально выгодна развитым странам, потому что приезжие помогают смягчить демографические проблемы и способствуют расширению профессиональной базы экономики.

Вторая позиция - полная противоположность первой: иммиграцию надо предотвращать любыми доступными способами. Защитники этих взглядов обычно рассуждают о том, что мигранты негативно влияют на уровень зарплат, особенно в нижней части пирамиды распределения доходов, и понижают качество жизни местных жителей. Они также говорят, что мигранты разрушают культуру и традиции страны, а экономисты нередко недооценивают значение подобных утверждений с эмоциональной окраской.

Третья позиция находится где-то посередине между этими двумя крайностями. Ее сторонники отчасти признают потенциальные выгоды иммиграции, но призывают к проведению строгих профессиональных проверок, гарантирующих, что только мигранты, способные восполнить нехватку квалифицированных кадров в стране, могут в нее въехать. Благодаря таким действиям, иммиграция будет способствовать повышению качества предложения на рынке труда и конкурентоспособности компаний, не создавая культурных проблем.

Данный подход, конечно, выглядит совершенно иначе с точки зрения родной страны мигрантов, которая теряет не только ценные квалифицированные кадры, но и все ресурсы, затраченные на их подготовку, например, через систему образования. Хотя такой стране, в принципе, могут быть полезны денежные переводы мигрантов на родину, все выгоды от переезда мигрантов достаются только им самим.

Так или иначе, когда развитые страны решают принимать лишь небольшое число квалифицированных мигрантов, это означает, что они ничего не делают для смягчения проблем, являющихся причиной возникновения этих миграционных потоков. А эти потоки в основном состоят из людей, у которых нет навыков, нужных их новой стране. И это миграционное давление является очень мощным, о чем свидетельствует трагическая ситуация в Средиземном море, где на опасном пути из Африки в Европу только за первые четыре месяца этого года погибли более тысячи беженцев.

Если ничего не делать для смягчения этого давления, многие мигранты, так или иначе, найдут свой путь в страны развитого мира. Иммиграционные либералы правы, утверждая, что мигранты помогают смягчить демографические проблемы в принимающих странах, но и сторонники запретов правы в том, что приезжие создают серьезный культурный стресс в новом для себя обществе, особенно в Европе.

Именно поэтому любые решения проблем миграции должны фокусироваться на стимулировании развития на родине мигрантов. Внимание Европы должно сосредоточиться на Африке, главном источнике миграционных потоков. Ускорение экономического роста в Африке со временем приведет к значительному снижению миграционного давления, с которым сейчас столкнулась Европа. С точки зрения долгосрочного развития, Африке, конечно, требуется повышение политической стабильности и мир; но уже сейчас есть меры, которые могла бы предпринять Европа, чтобы подстегнуть темпы роста африканской экономики.

Любые решения проблем миграции должны фокусироваться на стимулировании развития на родине мигрантов

У Африки есть множество природных ресурсов, но ей не хватает капитала и знаний, необходимых для существенного ускорения темпов экономического роста. Государственных ресурсов просто не хватает, чтобы предоставить основную часть требуемых капиталов. В последнее время появилось понимание, что инвестиции должен обеспечивать частный сектор, равно как и критически важные профессиональные навыки, а также доступ к рынкам более развитых стран. Но для привлечения частных инвестиций нужно, чтобы госсектор предпринял несколько побудительных шагов (вместе с благотворительным сектором, который также способен помочь значительными ресурсами).

Это не означает, что государственные инвестиции и средства благотворительности должны неизбежно направляться на субсидирование убыточных проектов. Наоборот, в долгосрочной перспективе такая политика всем вредна. Целью должно стать выявление таких проектов, которые, несмотря на свою экономическую прибыльность, не привлекают инвесторов из-за институциональных и иных барьеров. После выявления подобных препятствий необходимо будет начать работу над их устранением.

Одним из ключевых барьеров на пути частных инвестиций в Африку является риск. Когда инвестиционный климат считается нестабильным (а так обстоят дела в большинстве развивающихся стран), инвесторы требуют премию за риск практически в любых проектах, даже в тех, где имеется потенциально высокий уровень отдачи от вложений. В таких условиях становится очень сложно измерить риски конкретного проекта.

Госсектор может помочь мерами по объединению рисков в общий пул, например, беря на себя некоторые транши рисков или предоставляя страховые гарантии. Такое объединение рисков, сопровождающееся строительством институтов во всех секторах экономики (а не только в здравоохранении и образовании), могло бы серьезно помочь стимулированию роста экономики и развития в Африке и других регионах мира.

Позитивное влияние такого подхода будет весьма далекоидущим (начиная со снижения миграционного давления). Но его эффект усилится, если новые инвестиции будут направляться в зоны, на которые приходится наибольшее число перемещенных лиц и лиц, готовящихся к миграции. Именно такой подход предлагается новой "Комиссией по вынужденным перемещениям".

Рост экономики, опирающийся на инвестиции, не может стать заменой урегулированию конфликтов и политической стабилизации; напротив, первое не может быть устойчивым без прогресса во втором. Но повышение темпов экономического роста могло бы стать важным источником столь необходимой надежды, запуская цикл позитивных изменений, ведущих к миру и процветанию.

Кемаль Дервиш

экс-вице-президент Всемирного банка,

директор программы глобальной экономики и развития в Институте Брукингса (Вашингтон)



Copyright: Project Syndicate, 2017



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