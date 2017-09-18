Фарид Закария. Четыре кита популизма

Ведущий CNN Фарид Закария объясняет, почему расписание занятий по йоге может лишить человека шансов занять пост президента США

Во время своего выступления на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии журналист CNN Фарид Закария изложил четыре фактора, четыре "К" возникновения популизма на Западе, приведя к власти одних политиков и повысив рейтинги другим.



Ниже - основные тезисы этого выступления.



"Мне поставлена задача за 15 минут изложить вам природу возникновения и последствия популизма. К счастью, мы на телевидении - мастера искусства упрощения. Кто-то однажды спросил у редактора The Economist: "Каковы главные правила в журналистке?". Он ответил: "Упрощайте, а потом преувеличивайте".



Дональд Трамп думает о себе, что он уникален. И в какой-то степени это соответствует истине. Существуют личности, которые для мировой политики - новый феномен, и Дональд Трамп воплощает их всех. Трамп воплощает то, что происходит сейчас и в других странах: когда вы смотрите на него, то видите и Brexit, и Марин Ле Пен, и Венгрию, и Польшу.



Однако в Азии, например, популизма нет. Азией управляют прагматики; президент Индонезии - бизнесмен, который стал политиком. В Латинской Америке тоже нет популизма, хотя Латинская Америка - это родина популизма. Где же он есть? В США и ЕС.



Обычно ответ на вопрос, почему популизм возникает, - это экономика. Слишком медленный рост, незащищенный рабочий класс… Однако в Голландии рост остался на том же уровне, как и 30 лет назад, и там нет популизма. А во Франции рабочий класс пользуется сверхзащитой, и популизм там есть.



Во всех странах, где мы наблюдаем рост популистических настроений, есть нечто более глобальное, нежели экономические проблемы. Это мигранты. Интересней всего в этом смысле наблюдать за Германией. Какое-то время назад Германия решила активно принимать иммигрантов и беженцев, и рейтинг "Альтернативы для Германии" вырос до 20%. Тогда Ангела Меркель заговорила, что мягкие условия для беженцев будут действовать всего год и о том, что нужно возобновить шенгенский процесс. Рейтинг AfD опустился с 20% до 7% или около того. Да, опросы могут ошибаться, но они показывают тенденцию.



Есть четыре "К", которые порождают популизм. Первое - капитализм. Это экономика, которая просто не удовлетворяет потребности больших социальных групп. Обычно спустя шесть месяцев после кризиса экономика восстанавливается, а безработица возвращается к докризисному уровню. В 90-е процесс возвращения к докризисному уровню безработицы занял не шесть месяцев, а 15, в 2000-е, когда президентом США был Джордж Буш, - 29 месяцев. В 2007-2008 гг. для восстановления рынка труда понадобилось 65 месяцев. Таким образом, какая-то связь между экономикой и рынком труда порвалась. Для тех, кто на верхушке, ВВП растет гигантскими темпами, но для тех, кто внизу, ничего не меняется.



Второе "К" - это культура. В шестидесятых годах было довольно просто определить, как человек станет голосовать - достаточно было спросить, сколько он зарабатывает. Рабочий класс голосовал за левоцентристов, белые воротнички держались правее. В девяностых ситуация начала меняться. Люди начали голосовать не как рабочие или элита, а как женщины, этнические группы, геи… И сейчас ответ на вопрос, голосовали вы за Трампа либо Brexit или нет, определяется ответом на вопросы, есть ли у вас диплом, живете вы в городе или за городом. А также тем, боитесь ли вы потерять свою культурную идентичность в своей собственной стране.



Третье - класс. В США - подозреваю, что в ЕС тоже - рабочий класс любит богатых людей и ненавидит профессионалов. Врачей, юристов, демократов… Они просто не понимают, чем эти люди занимаются и за что получают так много денег, неоправданно много. Профессионалы ведут такой образ жизни, которого рабочий класс никогда себе не пожелал бы. Они живут в маленьких квартирах, едят органическую еду и занимаются йогой. Трамп у себя в Twitter как-то запостил селфи на борту собственного самолета во время поедания блюда из KFC с позолоченной тарелки. Как обычно, невозможно тут понять, гений Трамп или он неосознанно все это делает и транслирует… Но так или иначе, он этим снимком сказал потенциальным избирателям: "Я такой же, как и вы. Только богаче". Квартира Трампа в Trump Tower - воплощенная мечта рабочего класса, демонстрация того, как все они жили бы, если бы разбогатели. А кто главный профессионал в американской политике? Хиллари Клинтон с ее дипломом и технократичностью.



Когда у Клинтон спросили, зачем ей понадобился личный почтовый сервер, она ответила, что ей нужно было как-то управляться со своим расписанием по йоге. Не знаю, что оттолкнуло людей больше - почтовый сервер или расписание по йоге…



Четвертое "К" - коммуникации. Мы жили в мире, где можно было получить десять новостей из трех источников, а затем обсудить их меду собой. Это было нечто извне, объективное. Технологии изменили это. Теперь вы сами выстраиваете свою реальность и нарратив. Теперь не имеет значения, что я думаю, важно лишь, что я чувствую. Потому что я всегда смогу найти факты для подтверждения правильности своих чувств. Если мне нравится Дональд Трамп, я найду нарратив, который подкрепляет мою симпатию. Это похоже на племенной строй, на фан-клуб спортивной команды… Вы же не отказываетесь болеть за любимую команду просто потому, что этот сезон у нее не удался? Именно так сейчас функционирует политика. Эта политика основана не на "Я думаю", а на "Я чувствую".



На Западе, если рейтинг того или иного политика достиг 45%, говорят, что это космический уровень, уровень Рузвельта. Я же говорю о политиках, чей рейтинг превышает 60% - это Путин, Моди или Эрдоган. Что их объединяет? Им удалось слепить вместе популизм и национализм. Они говорят своим избирателям: "Мы защитим вас от этого большого страшного внешнего мира. И там, и здесь, внутри, есть враги, но я позабочусь о вас".

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