С чувством глубокого ничего. Об угрозе протеста медработников

Перспектива медицинской реформы нервирует отраслевые профсоюзы в основном потому, что угрожает сломать устраивающее их (но не врачей) положение

Андрей Набоков

в прошлом - травматолог-ортопед

специально для LIGA.net



Зарплата и условия труда всех медработников в Украине последовательно ухудшались все время, начиная с 1992 года (на самом деле, ухудшение началось еще при СССР - но это отдельный разговор). Темпы этого ухудшения были разными в разные периоды, но направление - "все ниже, и ниже, и ниже" - все это время было неизменным. Это, конечно, вызывало недовольство, но не протесты.И вдруг в 2017 году, четверть века спустя, медицинские профсоюзы внезапно осознали весь ужас ситуации, вздрогнули и проснулись...Что случилось? Формальный повод есть - здравоохранению уже год пытаются причинить реформу. Замечательно, что до этой "реформы" терпение у профсоюзов еще было, а как только она приблизилась к реальности - сразу кончилось... Почему?Во-первых, наши государственные профсоюзы медработников (которые, напомню, создавались при СССР как "школа коммунизма") всю жизнь занимались чем угодно, кроме практической защиты прав медработников. На самом деле эти организации существуют для получения финансирования себя, любимых, содержания управленческой вертикали профессиональных демагогов и управления кое-какой недвижимостью (санаториев, домов отдыха). Настоящих профсоюзов медработников в Украине до сих пор нет. Хотя бы потому что положение сотрудников государственной сферы здравоохранения остается практически рабским, а у рабов не может быть профсоюзов. Профсоюзы возникают, как только возникают свободные работники с правами, которые можно защищать, и, - внимание, второе условие! - когда работодатель достаточно вменяем, чтобы вести переговоры с работниками. Можете представить себе наше государство (МОЗ, Минфин), которое сказало бы, что оно готово на переговорах обсуждать с профсоюзами минимальную ставку врача или медсестры по отрасли? Нет? Значит, с таким государством у профсоюзов просто нет поля для взаимодействия. Но именно такое положение в целом устраивало профсоюзы в их нынешнем состоянии, и именно поэтому перспектива реформирования отрасли и вызвала у них такое беспокойство.Во-вторых, наши медработники терпеливо ждали реформы 26 лет. Это очень много говорит о самих медработниках. Четверть века они смотрели на свои зарплаты с постоянно уменьшающейся покупательной способностью, на разваливающиеся больницы - изабастовки,шествия протеста,попытки создать действительно массовую и зубастую организацию для защиты своих прав. Все привыкли выживать в одиночку. Идеальные государственные самоотверженные рабы с чувством глубокого ничего. Внезапное пробуждение чувства профессионального достоинства при таком анамнезе было бы даже немного забавно.В-третьих, наши СМИ и их отношение к медицине и медработникам - это, конечно, притча во языцех. Они всегда на стороне пациента, независимо от его действительной правоты или неправоты, и всегда против врача или медсестры, независимо от его правоты или неправоты. С точки зрения наших СМИ, медработник в принципе не может быть правой стороной. В таких условиях в стране создается общественное мнение, при котором медработники могут существовать только в качестве бессловесных и бесправных рабов с комплексом постоянной вины. Что, вот сюрприз, полностью согласуется с экономической политикой нашего государства в отношении медиков. Вы заметили, что намечающиеся протесты совершенно не интересуют наши СМИ? Это говорит о полном отсутствии в нашей стране профессиональной отраслевой медицинской и здравоохранительной журналистики.И, наконец, наши реформаторы. С самого начала ими было сделано все, чтобы упоминание о реформе здравоохранения вызвало панику и у населения, и у медработников. Каждое письменное или устное интервью реформаторов сопровождалось расползанием слухов о грядущем "конце всего": то про "закрытие всех больниц", то про "210 медицинских гривен в год на гражданина" (истерический смех за кулисами), то про тотальное "увольнения врачей "скорой" и заменой их парамедиками", то про "тотальные сокращения врачей узких специальностей", то про фантастические зарплаты врачей-семейников, которые вдруг станут "миллионерами" (на этот раз за кулисами слышен зубовный скрежет врачей стационаров), то про перевод Академии медицинских наук Украины "на самоокупаемость", то про "сооплату пациентом медуслуги на 2-3 уровне" (Конституция горестно вздыхает), то про "деньги, идущие за пациентом" (население начинает судорожно озираться в поисках своих денег)... В общем, было сделано все, чтобы слово "реформа" на долгие годы превратилось в пугало. Кто учил наших реформаторов искусству коммуникаций с общественностью - не знаю, но учил дурно и выучились они соответственно. В таких условиях протесты неминуемы, даже при наличии "карманных" профсоюзов. А если бы у нас были настоящие профсоюзы, как случилось бы в любой нормальной стране, где у медиков есть права, то уже зимой начались бы не протесты, а всеобщая бессрочная забастовка.Но, как уже говорилось ранее, "протесты по команде" против реформы вызывают такое-же чувство, как и поддержка реформы по команде.Все то же чувство тотального ничего, только еще и с привкусом глубокого отвращения.