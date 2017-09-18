Удастся ли починить Дональда Трампа

Оправданы ли надежды на то, что Трамп вдруг "исправится"? Элизабет Дрю, знаток и комментатор тайной жизни Белого дома, считает, что вряд ли

В Вашингтоне теперь принято считать, что в президентстве Дональда Трампа наступает новая фаза. Однако определить, что именно это за фаза, весьма затруднительно.

Многие ожидали, что увольнение Стивена Бэннона , бывшего главного советника в Белом доме, представлявшего там идеи национализма белых американцев, приведет к тому, что администрация начнет работать спокойней, внутренняя борьба ослабнет (хотя и не исчезнет), а количество информационных утечек уменьшится. И действительно, острые внутренние конфликты утихли, с тех пор как Джон Келли занял пост руководителя аппарата Белого дома и навел порядок в Западном крыле. Но пока Трамп остается президентом, порядок не будет главной характеристикой Белого дома. Кроме того, Трамп продолжает регулярно общаться с Бэнноном, вернувшимся к руководству изданием



Совершенно закономерно, что к началу сентября, когда Келли находился в своей должности уже пять полных недель, Трамп начал терять терпение из-за ограничений, введенных его новым руководителем аппарата. Келли стал строго контролировать, кто может и не может входить в Овальный кабинет, он участвует в большинстве телефонных разговоров Трампа в рабочее время и проверяет, какие именно бумаги попадают к президенту на стол, перекрыв, тем самым, путь для излишне идеологизированных материалов, которые ему обычно подсовывали некоторые сотрудники.

Проблема в том, что Трампу нравится беспорядок; именно так он вел свой бизнес, а к любым попыткам поставить его под контроль он относится негативно. Ему нравится, что его фавориты заглядывают к нему в кабинет тогда, когда им хочется, а его управленческим кредо является сталкивание людей друг с другом. Кроме того, он не сдерживает себя, общаясь с помощниками. Словесно он прикладывает даже Келли, бывшего генерала морской пехоты. И теперь наблюдатели делают ставки, когда же Келли решит, что с него хватит.

Я никогда не видела Белого дома, где бы так много зависело от людей, на которых падает президентский гнев. Гэри Кон, бывший президент и операционный директор банка Goldman Sachs, работающий у Трампа главным советником по экономике, стал самым свежим примером такого отверженного. Грех Кона заключается в публичном рассказе о том, что он едва не подал в отставку после августовский событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), когда Трамп поставил на одну доску белых расистов и неонацистов, прошедших по городу маршем (причем многие из них были вооружены), с теми, кто выступил против них.

Проблема в том, что Трампу нравится беспорядок; именно так он вел свой бизнес, а к любым попыткам поставить его под контроль он относится негативно.

На самом деле, можно даже посочувствовать президенту, у которого помощник хочет усидеть на двух стульях, как Кон: он рассказывает о своих душевных муках, но при этом не предпринимает никаких действий по этому поводу. Однако могут возникнуть проблемы, если президент решит игнорировать своего главного советника по экономике. Кон считается одним из наиболее умеренных политиков в администрации, а кроме того, он хочет стать преемником Джанет Йеллен на посту председателя ФРС США.

Спекуляции на тему вероятного "преображения Трампа" достигли пика в начале сентября, когда президент внезапно заключил сделку с лидерами демократов в Конгрессе. Трамп договорился с руководителем фракции меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее коллегой в Сенате Чаком Шумером о порядке повышения порога федерального госдолга, который Конгрессу приходится повышать каждый год по мере роста расходов, а также о продлении финансирования работы правительства (обычно Конгрессу не удается принять такой закон вовремя). Оба вопроса были привязаны к выделению специальных средств на восстановление после урагана "Харви". (В тот момент более мощный ураган "Ирма" еще не обрушился на страну).

Во время дискуссии на встрече с Пелоси и Шумером в Овальном кабинете Трамп оборвал министра финансов Стива Мнучина, когда тот начал защищать позицию республиканцев, считающих, что все эти вопрос следует отложить на 18 месяцев, пока не пройдут выборы 2018 года в Конгресс. Демократы считают, что повысить порог госдолга и продлить финансирование работы правительства можно только на три месяца, принуждая, тем самым, республиканцев к принятию электорально рискованных решений накануне выборов 2018 года.

Накануне этой встречи спикер Палаты представителей Пол Райан непреклонно отвергал предложение демократов. Однако Трамп внезапно, не поставив в известность даже собственных помощников, согласился на него. Автор книги "Искусство заключать сделки" принял оферту демократов.

Читайте также: Гордость и смятение в Белом Доме

Комментаторы тут же подняли шум, придавая этой истории огромное значение: Трамп теперь, оказывается, не республиканский президент, а независимый. Он может создать "третью партию". Его решение - это начало новых методов управления государством.

Но на самом деле Трамп просто увидел шанс и воспользовался им. До сих пор у него не было никаких реальных достижений в парламенте, а тут он сумел сделать хоть что-нибудь. У лидеров республиканцев в Конгрессе, Райана и Макконнелла (лидера сенатского большинства), сохранялись напряженные отношения с Трампом, потому что они оказались неспособны обеспечить принятие парламентом его законодательной программы. Он был шокирован и разозлен их провалом с "отменой и заменой" закона "О доступной медицине" - так называемой программы Obamacare. (Свой собственный вклад в это поражение Трамп не признает). И по многим вопросам у Трампа нет большинства в Сенате.

Между тем, и-за возбуждения, которое вызвало соглашение Трампа с лидерами демократов, упускается из вида тот факт, что обсуждавшийся вопрос касается всего лишь графика законодательных решений, а не их сути. Последовавшая затем лихорадочная дискуссия об истинных взглядах Трампа (а не является ли он крипто-демократом, ведь когда-то он, между прочим, финансировал кандидатов-демократов и симпатизировал позиции демократов по некоторым вопросам, например, по поводу абортов) достаточно бессмысленна. У Трампа нет никакой собственной политической философии; он является оппортунистом, который жаждет славы и рекламы.

Впрочем, его неожиданное поведение может теперь стать постоянным. При всем своем презрении к "бесчестной прессе" Трамп впал в экстаз, когда его надпартийное решение получило столь позитивный отклик в СМИ. И это может соблазнить его на принятие новых подобных решений.

Элизабет Дрю

писатель, журналист



Copyright: Project Syndicate, 2017

Читайте также: Кольцо сжимается. Дональд Трамп в двухпартийной осаде

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



