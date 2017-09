"Путингейт" в Польше. Кто играет московскими картами

Польские журналисты нашли свидетельства того, что у российской разведки могут быть рычаги влияния на руководство министерства обороны Польши

В то время как многие американцы следят за ходом расследования вмешательства России в президентские выборы в 2016 году в США, поляки с не меньшим интересом узнают, что их страна, возможно, тоже стала плацдармом для расширения влияния РФ. Россия давно стремится внедрить прокремлевских политиков на высшие уровни власти в странах Центральной и Восточной Европы. Новые данные говорят о том, что под влиянием российских разведслужб может находиться и министерство обороны Польши.

В 2014 году, когда власть в Польше контролировала партия Гражданская платформа (ГП), Польша была единственной страной Европы, которая успешно справилась с рецессией после финансового кризиса 2008 года. За восемь лет правления ГП валовой национальный продукт Польши увеличился почти на 25%, а безработица и дефицит бюджета сократились почти вдвое. Несмотря на эти очевидные успехи, партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского одержала решительную победу над ГП на польских парламентских выборах в 2015 года.

Чтобы понять, почему это произошло, нужно вернуться к 2013 году, когда Марек Фалента, влиятельный польский бизнесмен, заплатил двум официантам, чтобы они записывали частные разговоры в ресторане, который часто посещали политики. Опубликованные записи вызвали скандал, который вынудил почти все руководство ГП выйти из правительства. Среди подавших в отставку был и маршал Сейма Радек Сикорски, соавтор инициативы Европейского союза, призванной укрепить устойчивость восточноевропейских и евразийских стран к российскому давлению.

Политики PiS также часто посещали места, где делались записи, и все же ни одна их беседа в прессу не просочилась. Позднее выяснилось, что Фалента задолжал 26 миллионов долларов российской фирме "Кузбасская топливая компания", тесно связанной с президентом России Владимиром Путиным. Фалента был в конечном итоге осужден за организацию незаконной прослушки, однако никто другой, в нее вовлеченный, так и не был выявлен. Аналогичные скандалы вывели за скобки либеральных политиков в Венгрии и Словакии, которыми в настоящее время управляют самые пророссийские правительства в ЕС.

Когда PiS пришла к власти в 2015 году, внешняя и оборонная политика Польши двинулась весьма странным курсом, начиная с назначения на пост министра обороны Антония Мацеревича. Мацеревич, единственный политик PiS, который действует независимо от Качиньского (а иногда и диаметрально противоположном направлении), известен как человек, который дискредитировал польскую люстрацию 1992 года, выдвигая инициативы, в итоге затормозившие декоммунизацию страны. Многие до сих пор помнят пресловутый "список Мацеревича", в который были внесены многие честные поляки как якобы сотрудники секретной полиции коммунистической эпохи. Впоследствии Мацеревич опубликовал отчет о работе контрразведывательной службы Польши, в котором были названы по именам сотрудники, работавшие под прикрытием, что привело к расформированию агентства.

После победы PiS на выборах у Польши возникли противоречия с ее наиболее важными европейскими союзниками - Германией, Францией и Европейской комиссией. В ноябре 2015 года польские власти устроили скандал в связи с контрразведывательным центром НАТО, который был создан для отслеживания усилий российской разведки. Затем министерство обороны Мацеревича неожиданно отменило контракт с Францией на покупку 50 вертолетов типа Caracal, лишив Польшу возможности существенно нарастить оборонный потенциал. А в начале этого года Мацеревич уволил 90% личного состава Генерального штаба армии и 82% своего Главного командования и сформировал новую военную структуру, руководство которой состоит из прокремлевских деятелей и критиков НАТО.

Недавно польские журналисты Томаш Пьонтек из Gazeta Wyborcza и Радослав Груча из Fakt вместе с организацией Miasto Jest Nasze ("Это наш город") обнаружили в прошлом Мацеревича подозрительные связи. Например, одним из ближайших его деловых и политических партнеров после 1989 года был Роберт Лусния, как позже выяснилось, информатор спецслужб как во время коммунистического периода, так и после него, в чьем окружении, скорее всего, находятся немало действующих в Польше агентов Главного разведывательного управления России (ГРУ).

Пьонтек также выявил "многочисленные и долговременные связи между Мацеревичем и российским бандитом и финансистом Семеном Могилевичем и российским ГРУ". По мнению американского журналиста-расследователя Роберта Фридмана, Могилевич является "самым опасным гангстером в мире" и, как известно, тесно сотрудничает с ГРУ.

Ближайшим союзником Мацеревича в Соединенных Штатах является американский сенатор-лоббист Альфонс Д'Амато, который поддерживал Дональда Трампа во время избирательной кампании в 2016 году. Помощник Д'Амато, Эдмунд Яннигер, служил советником Мацеревича до 2015 года. Американская пресса сообщила, что и Д'Амато, и Могилевич были связаны с The Bank of New York Mellon, который финансировал избирательную кампанию Д'Амато в начале 1980-х годов и предположительно отмывал деньги для российских организованных преступных группировок в 1990-х годах.

Сегодня принадлежащая Д'Амато фирма Park Strategies лоббирует в Кремле интересы американских производителей вооружений Aerojet Rocketdyne и United Technologies, а недавно предложила свои услуги и руководимому Мацеревичем министерству обороны Польши. И Мацеревич действительно пригласил Park Strategies для организации в Варшаве саммита НАТО на высшем уровне 2016 года - крупного события для производителей вооружений. Перед тем, как Мацеревич отменил контракт с Францией, он встречался с Д'Амато, который лоббирует также интересы американского производителя вооружений Lockheed Martin. После этого сам Мацеревич стал продвигать инициативу по приобретению вертолетов Lockheed Black Hawk.

Несмотря на столь серьезные подозрения, Мацеревич не решился подавать гражданский иск против Пьонтека, так как это потребовало бы от него доказательств необоснованности сделанных журналистом выводов. Вместо этого он потребовал, чтобы Пьонтек подвергся уголовному преследованию за угрозы в адрес правительственного чиновника.

Но Мацеревич не является единственным официальным лицом PiS, попавшим под российское влияние. The Guardian недавно сообщила, что Бартош Ковнацки, ключевой заместитель министра обороны Антония Мацеревича, был членом группы польских международных наблюдателей во время выборов в России в 2012 году. По данным издания, в этой поездке Ковнацки сопровождал основатель польского "Европейского центра геополитического анализа" (ECGA) Матеуш Пискорски, который сейчас находится под судом и обвиняется в шпионаже в пользу Москвы.

Главная задача Путина - сеять раздоры на Западе, особенно в ЕС, и никто не работает на дезорганизацию ЕС более эффективно, чем нынешнее правительство Польши. Учитывая силу своей экономики, Польша могла бы после завершения Brexit стать могущественным союзником Франции и Германии в Европе, которая стремится ко все более глубокой интеграции. Но Франция и Германия не могут рассчитывать на союзные отношения с Польшей, пока Качиньский и Мацеревич находятся у власти, порождают разлад в ЕС и ведут политику, которая выгодна только России.

Славомир Сераковски

основатель движения Krytyka Polityczna,

директор института Стратегических исследований в Варшаве



