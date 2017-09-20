Три года впустую. Как можно спасти реформу избирательной системы

Политико-правовая реформа в Украине за три года так и не сдвинулась с мертвой точки, а времени на принятие необходимых законов осталось совсем немного

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия вынес на голосование Верховной Рады все пять проектов избирательных законов, без предоставления каких-либо рекомендаций по принятию одного из них;

специально созданная рабочая группа при спикере на практике лишь имитирует работу;

в повестке дня парламента мы не видим законопроектов, посвященных реформе избирательной системы.

Изменение избирательной системы в части парламентских выборов, а именно введение пропорциональной избирательной системы с голосованием в региональных округах. При этом большинство экспертов говорят о целесообразности введения открытых или полуоткрытых списков на выборах народных депутатов. Указанная система дает шанс для обновления политических элит, развития внутрипартийной демократии и предотвращения чрезмерной фракционной раздробленности в парламенте;

Унифицировать процедурные положения трех избирательных законов, которые устанавливают порядок проведения парламентских, президентских и местных выборов. Это может создать предпосылки к принятию нового Избирательного кодекса и уже сегодня улучшить подготовленность электората к выборам и заблаговременно ознакомить с избирательными процедурами всех участников избирательного процесса;

Ввести пропорциональные санкции за нарушения в избирательной сфере и обеспечить неотвратимость наказания для таких нарушителей. На сегодня существуют запреты без санкций, нечеткость сроков наказаний за нарушения на выборах в Уголовном кодексе, небольшие и неэффективные санкции в пределах административной ответственности;

Существенно ограничить или совершенно запретить теле- и радиорекламу политических партий и рекламу на внешних носителях. Ничем не ограниченная теле- и радиореклама приводит к чрезмерному разбуханию избирательных бюджетов и искажению сознательного выбора избирателей;

Реформировать Центральную избирательную комиссию и повысить профессионализм членов нижестоящих избирательных комиссий. Необходимо наконец обновить состав ЦИК (!) и провести внутреннюю реформу аппарата ЦИК с целью повышения эффективности органа администрирования выборов. Для членов нижестоящих избирательных комиссий предусмотреть обязательное обучение.

По результатам внутреннего экспертного опроса в рамках общественной инициативы Реанимационный пакет реформ наиболее провальными реформами в Украине названыи - с небольшим отрывом -(в аспекте реформы властного треугольника парламент-правительство-президент).Что это значит?Политики не хотят менять правила политической игры, которые были установлены в период узурпации власти и привели к Революции Достоинства. Сразу после революции парламент еще VII-го созыва смог, в качестве временной меры, вернуться в политико-правовом аспекте вернуться к Конституции 2004 года. При этом было четко указано на неотложную необходимость внесения изменений в Конституцию в части совершенствования механизма власти.Что для этого сделал избранный уже после Майдана депутатский состав Верховной Рады?Парламент не смог даже начать обсуждать конституционную реформу по собственной инициативе, а избирательную реформу откровенно саботирует. Единственный плюс - депутаты не скупились на обещания к избирательной реформе приступить. Такие обещания давали пять из шести фракций. При этом для изменения избирательной системы к следующим очередным парламентским выборам времени остается очень мало - фактически только осень 2017.Однако анализ прогресса в парламенте в области реформы избирательной системы свидетельствует об отсутствии намерений эти обещания выполнять.Мы обязаны "дожать" парламент на изменение законодательства о парламентских выборах, иначе дальнейшее торможение перемен и возвращение к прежним практикам во всех других сферах нашей жизни станет неизбежным.В экспертной среде сформировалось мнение, что для этого необходимы следующие шаги.Рассмотрим подробно законопроекты относительно избирательной реформы, которые зарегистрированы в парламенте, в аспекте сформулированных направлений совершенствования избирательного законодательства в интересах общества, и проанализируем, какие из законопроектов лучше всего соответствует перечисленным рекомендациям.В парламенте сейчас находится 5 законопроектов относительно парламентских выборов, три из которых являются проектами избирательных законов и внесены в 2014 году: № 1068 (Ю. Мирошниченко), № 1068-1 (фракция Родины), № 1068-2 (В. Чумак, Н. Агафонова, Н. Новак, П. Ризаненко, Л. Емец) и два проекта избирательных кодексов, внесенные в 2015 году: № 3112 (В. Писаренко) и № 3112-1 (А. Парубий, Черненко, Л. Емец).Из всех зарегистрированных на сегодня законопроектов внедрение пропорциональной системы с открытыми или полуоткрытыми списками предлагают только законопроекты № 1068-2 и № 3112-1.предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками политических партий и блоков. Избиратель не сможет устанавливать очередность кандидатов в списке политической партии, поскольку такая очередность будет устанавливаться на съезде соответствующей партии или блока. Также данный законопроект не предусматривает возможности самовыдвижения кандидатов в народные депутаты и устанавливает низкий избирательный барьер в 1%. По схожей избирательной системе проходили парламентские выборы в 2006 и 2007 годах, которые не приводили к качественному обновлению политических элит.

Законопроект № 1068-1, в свою очередь, предусматривает пропорциональную избирательную систему с голосованием за закрытые списки и закреплением кандидатов по территориальным округам. Самовыдвижение кандидатов в народные депутаты допускается, но, в отличие от законопроекта № 1068, не предусмотрено выдвижение кандидатов от блоков. Избирательный барьер для распределения мандатов политическими партиями устанавливается в размере 5% голосов избирателей. Важно отметить, что указанный законопроект предусматривает возможность политической партии изменять очередность кандидатов в избирательном списке (кроме первых десяти) по своему усмотрению уже после дня голосования. Похоже положения есть в действующем национальном законодательстве и оспариваются в Конституционном Суде Украины как противоречащее Конституции Украины.

Имеющийся в парламенте проект Избирательного кодекса № 3112 внедряет пропорциональную избирательную систему с выдвижением в каждом округе только одного кандидата от партии. Правом выдвигать кандидатов на парламентских выборах наделяются исключительно партии. Политическая партия формирует общегосударственный список, в котором каждый кандидат должен быть закреплен за отдельным избирательным округом. Избирательный барьер для распределения мандатов политическими партиями устанавливается в размере 3% голосов избирателей. Данный законопроект устанавливает особый вид пропорциональной избирательной системы, который нельзя отнести к пропорциональной избирательной системы с открытыми списками.

Законопроект № 3112-1 является своеобразной "реинкарнацией" проекта Избирательного кодекса № 4234-1 от 14.04.2009, представленного на тот момент народным депутатом Юрием Ключковским, который входит в авторский коллектив законопроектов № 3112-1 и № 1068-2.

На сегодня принятие Избирательного кодекса представляется практически нереальным и рассматривается как будущий следующий шаг на пути создания оптимального избирательного законодательства для Украины.

Законопроект № 1068-2 предусматривает создание избирательных регионов, которые будут формироваться по принципу областей и учитывать особенности м. Киева, Днепропетровской области, временно оккупированных территорий (в понимании ст. 3 Закона № 1207-VII от 15.04.2014 г.) Партии имеют возможность выдвигать кандидатов на парламентские выборы путем формирования двух видов списков - общегосударственного и региональных. Партия должна включить каждого из кандидатов, фигурирующих в общегосударственном списке в один из региональных; каждый региональный список должен состоять из не менее 5 кандидатов, два из которых должны быть представителями одного пола (тем самым вводится гендерная квота). Избиратели будут голосовать за партию и за ее кандидата в региональном избирательном списке, и в случае получения партией 3% голосов избирателей, партия получает право на депутатские мандаты. Очередность депутатов, которые получают мандаты по списку отдельной политической партии, устанавливается по механизму, где определяющим является количество голосов, которое получил каждый из кандидатов. Также законопроект № 1068-2 предусматривает ограничение теле- и радиорекламы. Ограничение рекламы партий приведет к более осознанному выбору граждан на основании предлагаемых партиями идей и смыслов, а не за счет зомбирования через подсознательное воздействие рекламы и методов маркетинга. Телевидение и радио, в свою очередь, должны формировать политические предпочтения избирателей путем проведения содержательных дебатов между представителями политических партий.

Итак, только законопроекты № 1068-2 и № 3112-1 соответствуют требованиям создания пропорциональной системы с открытыми или полуоткрытыми избирательными списками. При этом, как отмечалось, принятие избирательного кодекса (проект № 3112-1) не выглядит реалистичным.

Учитывая вышеизложенное, мы призываем парламент срочно вернуться к избирательной реформе и утвердить пропорциональную избирательную систему с голосованием в региональных округах для парламентских выборов. Для этого целесообразно поддержать законопроект № 1068-2 с последующей доработкой ко второму чтению - или же безотлагательно выйти на новый согласованный парламентскими фракциями законопроект, который будет устанавливать пропорциональную систему с голосованием в региональных округах и открытыми или полуоткрытыми списками.

При этом необходимо осознавать, что одновременно с изменением избирательной системы необходимо унифицировать процедурные положения избирательных законов, ввести пропорциональные санкции и обеспечить неотвратимость наказания за нарушения на выборах; существенно ограничить или запретить теле- и радиорекламу политических партий и рекламу на внешних носителях, реформировать Центральную избирательную комиссию и повысить профессионализм членов нижестоящих избирательных комиссий.

До тех пор, пока это не сделано, положение дел в избирательной реформе исчерпывающе олицетворяет давно потерявший легитимность состав ЦИК времен Януковича.

Юлия Кириченко, Богдан Бондаренко

эксперты Центра политико-правовых реформ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.