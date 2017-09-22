Реформа или имитация: как e-ticket оптимизирует транспорт

Украинские города внедряют систему электронного билета. Станут ли поездки в городском транспорте удобными для пассажиров?

Не знаю, заметили ли вы, но я точно слышал: многие украинские города наконец-то приступили либо к развертыванию системы электронного билета на общественном транспорте, либо к его имитации. Многие городские чиновники заговорили о том, что полученная в будущем информация о пассажиропотоках и их поездках позволит наконец-то оптимизировать маршруты городского общественного транспорта.

У меня для них есть плохие новости: не получится. Не потому, что всякие местечковые маршруточные олигархи не дадут этого сделать, и не потому, что их родственники, друзья или партнеры владеют долей в их бизнесе. Я говорю о чисто техническом аспекте вопроса.

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Вы не сможете оптимизировать маршруты городского общественного транспорта, имея только информацию о пассажиропотоках, пусть даже очень дискретную и объемную, которую может дать электронный билет. Максимум на что стоит настраиваться, так это на совершенствование сбора выручки и оптимизацию эксплуатации существующей маршрутной сети.

Если обратиться к какой-нибудь понятной аналогии, то данные о пассажиропотоках - это как метрика симптомов для последующего симптоматического лечения: мы даем жаропонижающее, фиксируя высокую температуру, противорвотное, когда пациента тошнит, и, опираясь на результаты анализа крови, ставим капельницы, чтобы поддержать его организм. Но в чем причина такого состояния?

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Вы выпустите больше подвижного состава, когда это нужно пассажирам, а не оператору, будете управлять вместимостью и задумаетесь об экспрессах. Вы сможете поиграть в управление подвижностью (если осилите бюрократические преграды по монетизации льгот на проезд), дифференцированным тарифом для разного времени суток или даже единым билетом. Да, это уже неплохо! Во всяком случае, видя существующую картину, это даже попахивает настоящей транспортной революцией в городе. Но не вводите себя, своих горожан и коллег в заблуждение. Повторю - это не оптимизация маршрутов общественного транспорта. Это оптимизация эксплуатации маршрутов.

Для того чтобы оптимизировать собственно маршруты, их, скорее всего, нужно изменять. Больше-меньше - это очень зависит от поставленных целей и критериев оптимизации. Но в любом случае вам нужно более глубокое исследование. Требуется исследование подвижности (мобильности) горожан для понимания распределения, причин, характера и целей поездок.

Приведу простой, утрированный пример.

У вас есть маршрут с большим пассажиропотоком. И вот вы оптимизировали выпуски, интервалы, сделали экспрессы. Все на благо пассажира! Клиентоориентированность, новый подход и так далее. И вы уже ездите по другим городам Украины и делитесь позитивным опытом. Но вдруг ваш город выигрывает какой-то европейский грант, и в нем проводится полноценное исследование подвижности - репрезентативное, с достаточной выборкой и квотами. И выясняется: природа пассажиропотока на том маршруте такова, что он везет горожан в единственный в окрестностях объект со значительными свойствами по генерации и поглощению корреспонденций, который почему-то разместили на одной из окраин. Ваш успешный кейс превращается в тыкву: для начала город нужно нормально планировать! А для этого требуется соответствующая метрика.

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Не уверен, что это хороший пример, но аналогию, надеюсь, вы поняли. Похожий миф бытовал в Киеве когда-то: что жителям самого крупного жилого массива города (Троещины) позарез нужно с утра на станцию метро Петровка. И вперед - это направление оптимизировали по самое не хочу. Но проблема в том, что жителям Троещины в основном не нужно на Петровку. Им нужно в верхний город, центр, Виноградарь и т.д. Просто Петровка - это один из входов в единственную порядочную городскую систему транспорта - метро. Но как только вы упорядочите общественный транспорт, оптимизируя маршруты, а не эксплуатацию, вы увидите, как троещинцы теряют к Петровке всякий интерес.

Пожалуйста, учитывайте вышесказанное в своих планах и риторике. А если вы активный горожанин, то просто поинтересуйтесь у чиновника, ответственного за транспорт, во-первых, пользуется ли он им сам, а во-вторых, что конкретно он будет оптимизировать после внедрения системы электронного билета. За последнее, кстати, все держим кулаки.

Дмитрий Беспалов, генеральный директор А+С Украина, урбанист